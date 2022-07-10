【電玩＠職涯】：想從事電玩開發該讀什麼科系？需要哪些技能、業界薪資水準如何？

你還記得自己小時候第一次玩電動玩具的感動嗎？時至今日，電玩遊戲早已跳脫框架，與不同領域斜槓合作，增添除了娛樂之外的各種意義。許多同學不僅僅是喜歡玩電玩，更希望將來能夠以電玩為自己的志業。與電玩有關的工作，除了電競遊戲、直播玩家等等，加入電玩背後的製作產業也是很多人的夢想。畢竟親身投入參與一個遊戲從零到上市，其中的感動與成就感是非常寶貴的體驗。

《關鍵評論網》採訪了國立台北教育大學數位科技設計學系的王學武老師，以及南台科大多媒體與電腦娛樂科學系的邵茂坤老師，透過五個QA，解答有興趣投身於電玩產業的同學們可能會有的疑問及好奇。

一、國內電玩產業研發端主要有哪些職務分工？薪水平均落在哪個區間？

國內電玩產業研發端的職務分工，主要可分成程式、企劃、美術三大類；雖然還有第四大類音樂／音效，但通常遊戲公司會交由外包處理，國內僅少數幾家大公司內部有自己的遊戲音樂製作人。

薪水部分，王學武老師分享人力銀行的資料，以大學剛畢業進入業界的新鮮人來說，遊戲程式的月薪平均為4萬3000元，若有碩士學位則有4萬6000元至4萬7000元。遊戲美術部分，大學畢業進入業界月薪平均約3萬元，若是碩士約4萬出頭。遊戲企劃大學畢業月薪平均約3萬4000元，碩士畢業則約有3萬5000元至3萬6000元。

「這個數字不是說他偏高，而是裡面有一些外資、博奕遊戲的公司，薪水相對來說較高，因此有拉高平均......我印象中，台灣的公司可能沒辦法給那麼高。整體來說還是程式吃香，因為目前的工作來說不只遊戲產業，很多工作都在搶會寫程式的人才。」王學武老師補充道。

Photo Credit: 王學武老師提供 王學武老師

至於這些職務的薪資成長幅度可以到哪裡？邵茂坤老師表示，以工作2、3年的「中鳥」來說，程式的年薪平均可成長至70－90萬，企劃、美術則為50－70萬。

二、電玩開發不同職務的工作特性？需要什麼技能？

在遊戲業界有17年豐富經歷的邵茂坤老師，解釋了一款遊戲研發的大至流程：前期會由製作人召集前端leader，進行專案規畫設計；確定後進行計畫的開單、程式系統撰寫、美術的圖形量化，最後再加入音樂及音效。整體製作時間若是APP手遊約半年至一年，電腦遊戲大致需要一年半，電視遊樂器類型的遊戲開發則需兩、三年。

而在電玩遊戲開發中三個主要職務的工作特性如何？又需要甚麼樣的工作技能呢？綜合邵茂坤、王學武老師兩人的分享，整理大致如下：

技能 工作特性 程式 寫程式語言，建構遊戲系統與玩法操作 工作負擔量較大，遊戲程式要設計好，邏輯構思能力與數學不能太差 企劃 文案編寫、遊戲參數設定、系統規劃、關卡設定、創作能力 常常需要協調團隊，和程式、美術進行協調溝通。最好要有群覽遊戲的經驗，涉獵過各種不同遊戲的概念和玩法，才能思考規劃出的東西是否能打動大眾、程式/美術做不做得出來。 美術 2D繪圖、3D繪圖、動作設計、特效、場景規劃等等 涵蓋廣分工較細，有的負責畫圖，有的負責調整動作、有的建模。最好能建立起個人特色風格（畫風、用色有新鮮感、鑑別度等等）。

三、未來想從事電玩開發的工作，可以就讀哪類方向的科系？

王學武老師分享，以他自己擔任政府遊戲產業補助審查員時的經驗，來提案的遊戲公司裡，負責程式的多是資訊相關科系背景畢業的學生，如資工、資傳或是電資系，之後對遊戲有興趣而進入這個產業。邵茂坤老師補充，其實許多資工背景的學生在學校並不會有專門的課程教導「遊戲程式」怎麼寫，很多同學是自己對遊戲有興趣，而在課外摸索學習到這一塊。不過像部分大學的多媒體系，則有教授專屬的遊戲程式課程。

遊戲美術方面，則多是數位媒體、視覺藝術相關系所等相關美術科系皆可，另外復興美術畢業學生也有。邵茂坤老師說，有些美術科系有專門設置遊戲美術學程，針對遊戲設計一些2D、3D美術的製作方式，讓學生進到業界具有一定的優勢。

企劃則是一個很重要的工作，但如何寫一個很好的企劃有很多細節需要掌握，目前大學比較沒有專門系所負責這塊。王學武老師說，雖有些大學遊戲開發系所有遊戲企劃的撰寫課程，但其實需要學習的細節還是遠遠不夠，需要邊實作邊慢慢去磨。

兩位受訪老師任教系所特色

國立台北教育大學數位科技設計學系 南台科大多媒體與電腦娛樂科學系 招生 2006年創立，每年招生約40位學生。 2004年創立，每年招收三班（兩班日間部，一班夜間部），每班約50餘人。 教學特色 課程設計為雙軌制，部分程式、美術等基礎畢業課程為大一必修，大二到大三開始才會開始較專精的選修課程，讓學生依自己的興趣選擇。透過必修的程式及美術課程，期許學生在專攻特定領域之際，仍能學習日後如何與其他領域的專才溝通。 有分遊戲學程（包含程式、企劃、多媒體相關內容）及遊戲美術學程（2D、3D、漫畫、特效）。系上設有四個人才培育室：大型娛樂、遊戲、特效（專攻影視後製）、知點（舉辦遊戲研討會、活動，邀請各校交流參與）。學生可以自由選擇進入進行產學合作，若表現優異有機會獲廠商延攬畢業後直接就職。

四、未來想走電玩開發的話，建議就讀研究所嗎？

「我覺得是需要。」邵茂坤老師回想自己於遊戲界工作多年的經驗，發現有許多研發人員本身其實不太善於溝通，然而若想爬升至管理職，那勢必要進行一些溝通表達和企畫書的撰寫，卻常常找不到人。又由於遊戲管理方面架構還不是很完整，因此本身是需要一些曾經過研究所邏輯思考訓練出來的人才，對於管理會很有幫助。

王學武老師也分享，其實若以薪資的角度來看，從事遊戲程式的員工有碩士學位者除了起薪較高，後續薪資也爬得比較快。「我常跟學生說，雖然你碩士從事的研究可能跟你以後畢業的工作沒關係，但人家看中的是那個過程，包括組織能力、報告能力獲得培養。」至於遊戲美術這塊，念碩士可能就比較看個人興趣和對自己的期望。

五、對同學有什麼鼓勵、建議？

邵茂坤老師說，要從事電玩遊戲開發的話，建議要保持對電玩熱誠的心。「玩電玩和開發電玩是完全兩回事，一個是娛樂，一個是研究的過程。因為研發時常會遇到挫折，長期下來若沒有很高的熱誠，可能一半會認為做遊戲好痛苦、怎麼那麼麻煩。」

Photo Credit: 邵茂坤老師 邵茂坤老師

王學武老師也有類似的分享：「我常跟學生說，你可能發現一款遊戲的某個點吸引你，但想做出那樣的吸引點，卻得和一群志同道合的團隊、征服好幾座知識的山。這些現實面，學生往往要實作過才會發現。」

除此之外，邵茂坤老師也強調專業能力和不斷進修的重要。「遊戲產業是不會消失、而是一直以新的平台呈現的產業。所謂的技術端會一直不斷地更新，你要從事研發人員，也要不斷學習新的事物。」

最後一個也是最重要的，邵茂坤老師說：「我會建議說你若要走這一行，自己要常運動，多接近大自然。」因為從事這類的工作，其實上班整天、甚至下班回家也都還是待在電腦前，下半身幾乎都沒在動，容易產生一些健康的問題。所以若想從事遊戲開發這一行，別忘了，健康最重要，經常保持運動的習慣能讓你走得更長久。

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核稿編輯：翁世航