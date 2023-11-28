戰爭跟重大災害發生時，為提高生存率，維持通訊跟接收訊息能力要怎麼做？

現代生活中，用手機透過網路接受各方資訊，或跟其他人聯絡通訊，已經是很便利的事情。不過，對於身處在揚言不放棄武力犯台的國家旁邊，台灣仍存在發生戰爭的可能性。而當戰爭發生時，目前這些便利通訊方式的設備，勢必會受到損害，而導致部分或全部通訊方式無法使用。但在戰爭時，能夠保持通訊或接收資訊，是有利於增加生存的機率。另外，在遇到複合性災難時，同樣也會遇到類似的情形。

所以，如果在發生戰爭或重大天災等複合性災難情形下，通訊能如何維持呢？

首先來看看，目前我們生活中常用的通訊聯絡方式，大概可以區分成以下4種：

使用手機，透過基地台，打電話給其他人。 使用一般市話，透過電話線，打電話給其他人。 使用手機，透過基地台連接網際網路，利用LINE、Meaasge這類平台，與其他人視訊、通話或傳文字訊息。 使用手機或電腦，透過無線或有線方式，經由數據機連接網際網路，跟其他人視訊、通話或傳文字訊息。

以上的通訊方式，可以整合成下圖的流程。

而在戰爭等複合性災難發生時，上面通訊流程中的某些步驟，就很可能會被損害，而造成無法順利通訊。針對不同步驟或程度的損害，目前政府和電信業者有提出相關可能的因應辦法。

第一種可能損害情形是部分基地台受損。這會直接影響手機的通訊，手機沒有連接到基地台，不論要打電話或是上網都無法做到。目前針對這樣的情形，數發部韌性司已經規劃「災難漫遊」計畫，當部分基地台受損的情況發生時，手機可以藉由連接到不同業者的基地台，而能繼續保有通訊能力。韌性司的災難漫遊計畫，基礎上是把現在出國旅行用的「國際漫遊」加以應用。

順帶一提，國際上其實正在討論一種也稱為「災難漫遊」的新協議，但目前都還在制定規範階段，所以相關的硬體設施，在未來才會實現。

第二種可能損害情形是線路與機房部分被破壞。當線路跟機房因為戰爭等複合性災難而被破壞，即使我們的手機能連上基地台，還是無法有通訊能力。針對這樣可能發生的情形，台灣大哥大指出目前規劃的線路與機房的配置，是做成「網狀」配置，所以即使單一點的線路或機房被破壞，還是可以藉由網狀中其他路徑維持通訊。

第三種可能損害情形是海底電纜或接受站被破壞，台灣現在要連接到世界的網路，都是透過海底電纜，目前海底電纜接收站地點共4處，而且都是公開的地點。所以也很可能會被破壞，如果被破壞，即使手機或電腦能連結到電信業者機房，也是無法跟國外聯繫。

針對這個可能情形，韌性司規劃用低軌衛星作為緊急替代方案，不過因為低軌衛星能提供的網路速度與流量，都遠低於海底電纜，所以在緊急狀態下，會有使用權的優先順序。另外，韌性司未來也可能會增設機密的海底電纜接受站，藉此降低所有接收站都被破壞的機率。

第四種則是如果發生全面性的破壞，基地台、線路、機房等等都損壞，這時現代的通訊方式，都將無法運作。而要維持通訊與接收資訊，就需要依靠較早期的科技，也就是無線電對講機與收音機。不過，手機也不會完全沒用處，目前手機的傳送訊息App中，有一類是透過藍牙傳遞訊息。雖然藍牙傳輸距離有限，但是這類App能讓每支手機變成藍牙中繼站，所以可讓訊息傳遞的距離，依照中繼站的數量而增加。

對於以上四種情形中提到政府計劃、電信業者的準備、海底電纜與個人準備的更詳細介紹，可以進一步點閱以下的專題文章介紹。

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核稿編輯：楊士範