食衣住行都要靠網路，如果戰爭與大型災害爆發了，三大電信業者要怎麼讓我們通訊無阻？

台灣是全球網路通訊服務最方便的國家之一，民眾的「食衣住行」都和網路脫不了關係。大至交通物流、各類號誌；小到金融支付、聯繫親友等，其實都需要網路訊號，面對近年來兩岸兵凶戰危，最壞打算下，台灣通訊業者準備好了嗎？

目前，台灣電信三雄台灣大哥大、中華電信和遠傳，都以主管機關數位發展部的「韌性網路」為主要的戰略任務。固網（註1）方面，由過去的樹枝狀網路，打造成為「網狀網路」。這是說，如果一條固網線路、基地台被炸毀，還可以有另一條可備援使用。

然而，除了陸上的固網通訊設備要強化以外，同時也要打造更多不同的通訊源，例如空中的無線電波，還有在宇宙中的低軌衛星，這些都是韌性網路戰略的一環。

目前數位發展部將於明（2024）年耗費新台幣60億元啟動災難漫遊計畫，確保戰爭災變通訊順暢。

台灣大哥大無線網路規劃暨管理處處長彭振坤說明：「災難漫遊計畫分成了3至4個案子，目前檯面有兩個案子，第一個是〈應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫〉，第二個是〈公共安全與救難應變（PPDR）的無線電波通訊系統〉（註2）」。

彭振坤指出，PPDR通訊系統進度較快，目前基地站點已經選好，將和數位部進行測試，可能於今（2023）年年底時開始驗證。不過，他特別指出，單一電信業者的測試較為簡單，而大規模、全網性的漫遊，需要更審慎執行。

災難漫遊下「信令風暴」是隱憂

彭振坤點出需審慎執行的問題關鍵，以去（2022）年日本第二大電信公司KDDI發生「信令風暴」為例。該事件是有一台核心路由器設備在更新時發生操作錯誤，引發當地用戶的終端設備，同一時間對系統發出重新註冊的請求，造成系統節點與用戶資料壅塞。接著因為分流措施的啟動，也造成其他節點與服務壅塞，引發更多重新註冊的狀況，最終導致系統崩潰。

信令是指手機向終端機台，傳送專門命令的訊息。這次信令風暴在日本稱為「七二全國大斷訊事故」，有多達3000萬名民眾受影響，是日本有史以來最大規模的一次通訊中斷事故，日本民眾將近3天沒網路使用，也不能打電話，造成嚴重的社會問題。

許多人以為跨網只要開放電信業者彼此系統就可以了，但事實上，通訊要彼此跨網，不論是無線電、固網到衛星，乃至於用戶的驗證都遠比我們想得更為複雜。彭振坤強調，若中華電信的用戶要漫遊到台哥大，它的數據中心要能認證這個用戶，才可以允許該用戶使用台哥大網路。

漫遊最重要在用戶的數據中心不能毀壞，數據中心建立在一個獨立且足夠安全的地方，這非常重要。彭振坤強調說，災難漫遊計畫為了防止像日本發生信令風暴，所以分成好幾個案子，以各種不同階段進行仔細的驗證及評估。

通訊網路備援計畫的三個層面

如果戰爭或複合性災難發生了，電信業者怎麼應對？彭振坤仔細將備援的計畫，分成三個不同的層面。

首先是接取層，這是面對消費者的那一端，這部分的備援方案「我們考慮到，大概都是電力的問題，一些比較重要的機房，會放比較大備援的電池容量。」

他提到，從過去這幾年的的經驗中，停電真的會停到害怕，因此他們也準備了移動式的發電機。此外，行動通訊部分已經備妥數十台的移動車，可以組建臨時基地台。

彭振坤指出，「如果發生大規模的停電，短時間內組個一百多台臨時基地台都不成問題。」

其次是傳輸層的部分，台哥大目前的傳輸路由，大概都是採取N加X的方式，例如平時都是在運作的傳輸線，就會再加兩路作為備援。如果更高層級的傳輸，就會有更複雜的備援架構與路由，例如西部有重大的損害，路由將會改由東部地區繞道，確保用戶通訊無誤。

最後，核心網路的部分，接續上述所談到的傳輸網路，台哥大在北中南部的機房相互備援，也就是說北部機房無法提供服務，那中部跟南部的設備，都備有足夠的容量，可以承接北部機房的流量。

台哥大打造機房都會根據現有流量，再多建置一倍的空間確保備援夠用。彭振坤說，「假設，現在是700萬用戶，然後我每個機房配置了250萬的流量，那事實上，我建置的就會是一個大概500萬的準備，每個機房雖然有250萬在運作，可是當另外一個（機房）出問題，它的250萬會share到其他區域的機房，都可以讓這個設備能夠順利的運作」

關鍵評論網 Abby Huang 攝 彭振坤強調台哥大，在各種災變時都已經，做足相關準備，定期和主管機關進行驗證測試。圖為台灣大哥大無線網路規劃暨管理處處長彭振坤。

打開外太空，低軌衛星要成重要通訊管道

地面上做好多元路徑，外太空也要有相應措施。

數位部的〈戰時應變〉計畫中明定，2024年布建國內700個非同步軌道衛星終端設備站點、70個基地台衛星後傳鏈路站點，以及國外3個非同步軌道衛星終端設備站點，共773個點位，確保在災難與戰爭時仍保有一定通訊能力。

這個案子是由財團法人電信技術中心（TTC）獲選，於7月6日與數位部簽訂該計畫契約，打造延伸至太空中的衛星通訊，台灣境內沒有低軌衛星系統可以提供接取服務，僅先以實驗驗證方式進行。

不過，根據知情人士透露，檯面上的低軌衛星大廠，如星鏈（Starlink）等大多認為台灣市場小，不願進駐。且部分涉及國安議題，與具有中資的疑慮。

知情人士強調，台灣無發射低軌衛星的能力，而且地面基地台的會勘非常費時，因此這個計畫僅是初步規劃。這也表示若要將低軌衛星納入韌性網路的一環，還需要更多時間。而且因為低軌衛星頻寬相當小，遠低於海底電纜，所以未來發生戰爭時，會有使用的優先順序，甚至可能僅供總統、部長等指揮系統使用。

對政府調度的不同考量與建議

談到了政府對業者的統一調度，遠傳電信網路暨技術群執行副總經理郭峻杰則建議，可以現行《電信管理法》優先支援國家安全的規定。他解釋，考量各家電信業者的設備，存在傳輸整體性、設備特殊性、設備之間難以簡易分割因素，建議先要求電信業者以「支援」的方式，取代徵調。

然而，中華電信技術長暨執行副總林榮賜則有不同的看法，他回覆會依照全民防衛動員準備法第21條的規定，配合主管機關支援國防部、國家通訊傳播委員會（NCC）的徵用調度。

遠傳和中華電信的回應，凸顯了民營電信公司和具有官股成分的電信公司，兩者間思維的不同。

原因是一方面在戰爭等複合性災難時，民營電信公司必須交出公司的關鍵設施、用戶資料進行調度；二來卻又卡在中華電信具有官股的性質，恐怕會有損害競爭力的狀況。

過去這樣的爭執時有所聞，如台灣大哥大合併台灣之星、遠傳電信合併亞太電信發生的「頻寬超標」事件。中華電信主張，合併後多出來的頻寬，基於台灣天災頻繁，且地域變局威脅升高，倡議產業共推寬頻公共安全與救難應變（Public Protection and Disaster Relief, PPDR）。

2023年1月時，中華電信董事長謝繼茂說得更是直白，地域威脅升高，公共安全與救難應變通訊系統的升級有其必要性與急迫性，800MHz是台灣僅剩可導入寬頻PPDR的唯一頻段，電信合併超標10MHz「要依法繳回」，強化救災效率

然而，台哥大當時則強調，若珍貴的頻率資源閒置，而因900MHz頻段的10MHz頻寬繳回，也等於降低了台灣大與台灣之星整併後「6%總頻寬」。此外，台哥大指出，缺失的10MHz頻寬，又如何向近1000萬用戶的服務品質交代。

在可預期的未來股東權益和公共利益的拔河，將成為電信業者如何互信合作的關鍵。

最後，郭峻杰提醒，遇到複合性災難時，「搶救速度」也是韌性網路的關鍵。2022年玉里大地震時，遠傳運用數位雙生（Digital Twins）技術結合大數據，快速找到毀損的基地台，成為三大電信中，第一個進入災區提供通訊服務、並恢復服務的業者。

他指出，複合性災難下的停電，導致基地台毀損，再復電後服務往往無法即時恢復，必須透過數位雙生技術，將網路複雜結構進行統整，幫助清楚快速找到問題、即時派員處理，達到提高數位韌性的成果，未來將會導入更多自動化設備，災後搶救會更快速。

註1：是透過金屬線或光纖線等固態媒體傳送訊號的電信網路，有別於透過大氣電波傳送的無線通訊。

註2：公共安全與救難應變（PPDR）的通訊系統，是在緊急狀態下，可讓軍警消、海巡及交通醫療等關鍵基礎設施公私部門，透過無線電波即時傳送現場聲音和影像的通訊系統。

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核稿編輯：楊士範