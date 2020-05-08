愛國教育下成長的大馬青年：「2020宏願」已逝，但箝制學生言論自由的法令猶存

2020宏願曾是許多大馬人的集體記憶，但無論是成為先進國，或壯大政治參與，人民多仰賴政黨政治而非自身的能動性。而箝制言論自由的《大專法令》，更限制了大學生推動公民社會進步的動能。

對於許多馬來西亞的90後來説，「2020宏願」並不陌生，在校園裏，老師會在道德課上講解其概念；上美術課時，學生對此主題發揮創意，畫幅上可以看到設計前衛的高樓大廈、先進的科技設施等；在作文考試時，學生則會以此口號爲結尾，以讓作為價值「升華」。領袖們希望「2020宏願」是一個具有前瞻性及愛國精神的口號，讓人民對國家未來充滿無限想象，進而培養出人民對國家的歸屬感，但是對於學生，其形式重於意義，只是學生答卷的好題材，對於其内涵也是含糊無法回答。

「2020宏願」是時任首相馬哈迪於1991年推出的治國方針，設下馬來西亞在2020年成爲高收入先進國的目標，同時建立自由、民主、開放、包容的多元社會。來到了2020年，（前）首相馬哈迪宣佈宏願失敗，其執政團隊 —— 希望聯盟也將之歸咎於前朝政府的貪污腐敗，並推出「2030年共享繁榮願景」（此前納吉時代，國陣就提出「2050國家轉型計劃」）取而代之。回頭去看，喊得再洪亮的口號也只不過是政治宣傳（propaganda），成敗與否并不是重點，宏願失敗了，政客會不斷提出新的口號願景，利用人民對國家的未來憧憬，華麗包裝政府的無能及失效。

不止馬哈迪時代的2020宏願計劃失敗， 馬哈迪的執政團隊 —— 希望聯盟也失去江山。 部分來自執政團隊的國會議員叛逃，夥合在2018選舉敗下的舊勢力國陣，以及保守的伊黨，組成 「國民聯盟」，謀劃一場非選舉的政變 。來自朝野的馬來政治精英成功組成大馬來人政府，這些機會主義者掀起的政治權利鬥爭，其精彩程度堪比美國政治影集《紙牌屋》。

此次的政局波動或將導致馬來西亞民主化工作前功盡棄，威權主義再次復辟。三月，由於政客們忙於勾心鬥角，錯失了武漢肺炎防疫的黃金時間，確診病例一夕之間飆升，「後門政府」（backdoor goverment）才設下限行令以阻止疫情再次擴散。長達兩個月的限行令讓馬來西亞國内經濟急速放緩，對許多將在今年踏入社會的大學應屆畢業生而言，未來幾個月恐都得面對失業的風險。四個字概括馬來西亞在2020年上半年的遭遇：禍不單行。

Photo Credit：Reuters/達志影像 圖為現任馬來西亞首相慕尤丁，與前首相馬哈迪

公民在2020角色

而此時此刻，對當權者抱持懷疑的馬來西亞公民應該扮演什麽角色，反思「2020宏願」，從中吸取了什麽教訓，未來怎樣做得更好，應該如何抑制威權復辟，突破現狀，推動更自由多元的社會，是當代馬來西亞公民社會迫切尋找的答案。

要成爲所謂的先進國，衡量標準除了國内生產總值或者摩天大樓的高度以外，更不可或缺的是國家公共文化體質。台灣政治學者吳叡人就舉例，美國人的共享的公共文化是美國的憲法。即便族群之間有再多的矛盾，各族之間依然信仰憲法精神，因爲他們相信憲法能保障不同種族的平等。那麽，馬來西亞的公共文化又是什麽？又該如何建立屬於自己的公共文化呢？爲此，筆者根據自己的觀察，列出馬來西亞政治土壤的缺失，並提出一些建議。

筆者認爲種族政治是馬來西亞當代政治最大的挑戰，其歷史脈絡與社會結構複雜程度遠遠超越其他議題，也經常引起國内緊張情緒。馬來西亞政治學者黃進發曾形容馬來西亞為「雙峰社會」，即馬來穆斯林及非馬來穆斯林社會各占一峰，兩者對於國家的想象也完全對立，也因此形成極大的内部張力。前者多認爲穆斯林社會應掌握政治的主導權，以及保留憲法下的特權，後者則認爲各族待遇理應平等。所謂的種族和諧其實是各族群政治精英互相協商，通過分配利益資源，達到暫時性的政治穩定。

在政治生活上，馬來西亞人民也對政黨高度依賴，意識形態和立場也常和政黨一致。對議題的思考方向多依賴政黨所灌輸的論述，缺乏理性思辨，也欠缺好的公共説理土壤。政黨爲了討好各自的基本盤，往往選擇在政治，經濟甚至教育議題上製造排他情緒，導致種族對立，人民也不假思索，照單全收。2018年5月9日的首次政權輪替後，前執政黨巫統爲了重新執政，不惜右傾靠攏昔日政敵，與保守的伊斯蘭黨合作無間，泛政治化各种议题，引發社會矛盾。從2018年11月至2019年4月，短短的半年，兩黨聯合煽動民衆反對政府簽署「消除一切形式種族歧視國際公約」及「國際刑事法院羅馬規約」，辯稱簽署國際公約和規約將導致馬來西亞喪失國家主權，並剝奪馬來人在政治及經濟上一直享有的特權。

Photo Credit: Reuters/達志影像 2018年12月8日，官司纏身的前首相納吉與夫人參與反ICERD的集會。

筆者認爲，若要突破現狀，馬來西亞人民應逐漸走向積極的參與式民主，其公民角色不只是局限在登記選民及在選舉時投下一票，或者更進階一點的上街示威來表達訴求，而是公民可以直接參與公共政策制定，如商討選區撥款用途、貢獻社區建設。這不但可以增加民衆的政治效能，並逐漸去除對於政黨服務的高度依賴，確保施政素質，同時也能培養公民對於社會的歸屬感。公民社會可以繼續施壓政府，恢復地方選舉，還政於民，讓民主在社區生根。

「編按：馬國曾一度有村選舉、市議員選舉，如今村長與市議員為委任制」

公民社會可以自發推動「民間教育」，客觀討論馬來西亞的民主發展史，打破官方壟斷的主流，避免學生受黨國意識形態控制而形成的認知偏差，推動「公民教育」介紹基本政治哲學或法律知識，讓民衆理解自身權利及義務，從而喚起公民意識，發起由下而上的改革運動。

被「大專法令」箝制的大馬青年

此外，馬來西亞年輕人在政治社會和公民社會中長期缺席。縱觀世界各地的民主進程，多是由年輕人推動的。就如台灣太陽花學運和香港反送中運動，都是由一批敢於挑戰權威，批判社會的不公不義的年輕人所主導。其實在70年代，馬來西亞大學生也具備這些能力，甚至動搖了國陣威權政府的統治正當性。

1969年，馬來西亞舉辦第三屆全國大選，馬來亞大學學生會就藉機推出了「大專生宣言」（Student Manifesto 1969），以「民主、自由、平等」作為核心價值，提出八大議程，分別是：捍衛基本民主權利、提倡國民團結、教育改革、全民保健、員工最低薪金、農業革新及國際政策，當中還包括要求政府解放政治囚犯、賦予人民結社及集會自由、建立扶弱政策來縮小貧富及社會階層差距。同時，馬大學生會還舉辦多場大型群衆演講，要求民衆支持認可其議程的政黨或人物，最後成功動搖當時的執政黨——聯盟（Alliance，國陣的前身），令其首度失去國會三分二議席優勢及多個州政權。爲了消除「威脅」，國陣政府也因此推出專門鉗制學生言論及結社自由的「大專法令」，先是剝奪學生會的自主權，再大規模逮捕學運領袖，將之一網打盡。此後，任何參與政治活動的學生及團體都會被對付，輕則被紀律處分，重則被吊銷學籍及學會注冊。這一打壓便持續了40餘年，也就是爲何相較於其他民主國家，馬來西亞年輕人在政治社會表現不積極的主要原因。

筆者認爲，馬來西亞人民應該重新定位並加强年輕人在政治社會裏的角色。確實，2018年，馬來西亞實現首次政黨輪替，開明派政黨首次執政，大專院校的校園風氣有明顯開放的趨勢，國內學生運動在各大專院校遍地開花，但這不足以證明學生獲得真正的自由，因爲大專法令還沒被廢除，奉行威權主義的舊體制仍然存在，所謂自由論政的空間依然存在隨時崩塌的風險。

因此，筆者建議廢除惡法並恢復學生會的自治權，才能保障學生的結社自由，學生也能意識到自己也是大學社區的其中一員，必須負起相當責任。這些經過熏陶的大學生在踏入社會後也自然有公民意識。社會輿論都會質疑學生掌管校園的能力，會否把行政管理弄得一塌糊塗。但筆者認爲，學生和成年人一樣擁有理性以及判斷是非的能力，學生也能夠為其決定或行動或負責任。即便失敗也沒關係。大學本來就是學生接受學術熏陶的場域，讓學生累積經驗並逐漸達到全方位的人格發展及自我實現（self-actualization）的試驗場。成敗與否，都是讓學生接觸現實社會的寶貴經驗。

最後，馬來西亞缺乏一個健康及健全的公共輿論空間。根據筆者在網絡上的觀察，多數網民無法理性論政，更多是訴諸情緒煽動，對不同立場的其他公民進行人身攻擊或嘲諷。雖然活在同一個國度下，華人社會及馬來社會的觀點卻像是活在平行世界。同時，作爲信息及輿論的輸出中心，馬來西亞媒體素質一直受人詬病。61年國陣統治期間，傳統媒體幾乎都遭國陣朋黨壟斷，加上各種惡法的箝制底下，新聞媒體成了政府的喉舌。政黨輪替后，媒體素質並沒因爲相對寬鬆的報道自由而有所提升。相反的，為了衝更高的點擊率，多數媒體寧可淪為標題黨，如以斷章取義、譁眾取寵的方式進行報導，傳播道德倫敗的色情或其他沒營養的內容，還有未經作者允許盜用文章來做報導等專業倫理問題。

筆者就此擬出以下圖表，解釋大眾傳媒報導立場及素質、政治人物言行舉止及素質、民衆批判能力及深度之間的互生微妙關係。三者之間，我認為媒體最具有公信力及也有最大的主導權，有能力打破惡性循環，提高公民社會的素質。媒體更應該積極報導且深入探討公共政策的辯論，提供平台並讓民眾發表意見及進行批判，迫使政治人物提高自身能力以收­­­人民支持。反之，譁眾取寵的報導只會讓普羅大眾困在無謂的謾罵或低層次的討論，政治人物也只會顧著如何登上新聞頭條，搏取選民目光。由此可見，唯有提升媒體素質，才有望建立一個健康及健全的公共輿論空間。

Photo Credit：黃彥鉻

無論如何，馬來西亞人民要樹立一個屬於自己的公共文化並不容易，需要經歷時間的洗禮和考驗，也需要公民社會不斷地摸索，更何況當代社會還有許多未解決的歷史包袱。這不是一兩代人便可完成的事，就連英國和美國也需要花上幾百年的時間，才能建立一個成熟的民主社會。或許我們可以把自己想象成時代的螺絲釘，認清首要任務是建立合適的環境及條件，才能推動社會前進。與其期望政客發起改革，不如公民社會先自强，推到改革的第一張骨牌后，再給舊制度致命一擊，才有望實現屬於人民的「馬來西亞2020宏願」。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元