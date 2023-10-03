職業媽媽的辛酸：晚上無法拜訪客戶被罵哭，最怕看到托兒所老師「這次又這麼晚」的責備眼神

為鼓勵生育，政府提出許多措施鼓勵父母請育嬰假照顧幼兒。然而請完育嬰假的家長，在復職時卻遇到許多困境，孩子接送沒有後援，準時下班卻遭白眼；幼兒園有人生病一次停課好幾天，家長想請假卻畏畏縮縮。這麼多的情況，讓人覺得生小孩有如原罪，得不斷看公司與同事臉色。職業父母的育兒困境，是否能有解決的一天？

準時下班要偷偷摸摸，最怕看到托兒所老師「這次又這麼晚」的責備眼神

家中目前兩個孩子的麻辣咩，原本在上海一間投資公司工作，由於想轉換工作，所以在等到老大一歲之後，便開始投履歷尋覓新的工作機會，然而條件很好的她，沒有想到找工作會變得這麼多阻礙。「有一家公司差點就拿到offer了，但面試到最後他說：『可是我們老闆六點可能會開會喔，而且大家通常都不會準時下班，會希望能夠加班。』」

對於家中有幼兒的職業婦女來說，加班會是什麼樣的處境？無法準時下班造成通勤時間遇上尖峰時段而拉長，然而若在公司想盡早下班，離開時得像老鼠一樣偷偷摸摸，甚至接受同事冷冷的眼光。

接著要準備好面對照顧者「這次又這麼晚！」的責備眼神。到了小孩託付的地方（不論保母或托兒所、幼幼班），承受托兒所老師或保母抱怨為何晚來頻頻賠不是，並被明示暗示希望不要再有下次。從公司下班開始、到塞在車陣中、最後好不容易接到孩子，整個過程感受到的是逐漸膨脹的愧疚與壓力，日復一日。這些職業婦女明明沒做錯事，為什麼卻得一直壓低姿態、承受來自各方的壓力呢？

「我也聽過很多計程車司機大哥說自己是在小孩出生後，轉做計程車司機的。」麻辣咩說，這背後也是為了接送小孩，不要被公司綁住。受限於時間和彈性，職業媽媽能選的工作和生小孩之前相比會減少許多。麻辣咩從當年4月開始找，一直到11月才面試到合適的業務類工作在新公司開始上班，整整尋覓半年的時間。

「我家老大第一間托嬰是八點才能送過去，六點前要接走。大部分送過去是由我先生送，接小孩回來則是由我負責，我目前公司是表定五點下班，大部分都是非常的趕，如果我沒有準時下班離開的話，就要六點多才能接到小孩，然後就會被老師瞪。」

麻辣咩說，長期下來自己的身心愈來越疲憊。「（工作和育兒）根本就很難兼顧啊，大家都不敢生。如果你沒有長輩支援的話是熬不來的。」

有了孩子之後作息緊湊，晚上無法拜訪客戶被罵到眼淚掉下來

被問到工作上須顧及育兒的時間彈性，會不會覺得自己有些委屈？麻辣咩說：「一定會放不下啊，所以你會看到很多職業婦女生完小孩後轉做團購，不就是反映現實嗎？」相比一般上班族，下班後可能約個朋友去吃飯，或是自己買個晚餐打開電視享受放鬆時光，有了孩子之後生活作息會出現相當大的改變：