專訪婦女新知：台灣老闆不會拒絕員工請育嬰假，但會把你的工作分給同事，造成壓力

為鼓勵生育，政府提出許多措施鼓勵父母請育嬰假照顧幼兒。然而請完育嬰假的家長，在復職時卻遇到許多困境，孩子接送沒有後援，準時下班卻遭白眼；幼兒園有人生病一次停課好幾天，家長想請假卻畏畏縮縮。這麼多的情況，讓人覺得生小孩有如原罪，得不斷看公司與同事臉色。職業父母的育兒困境，是否能有解決的一天？

育嬰假的申請就是一項挑戰

即便提倡性別平權的現代，仍有許多女性在家庭中作為孩子的主要照顧者，而這些產後復職的女性在回到職場後，經常要面對許多壓力，不論是因為孩子生病、需要打疫苗而頻繁請假，或是為了接送小孩而無法如主管的期待加班等等。這些困境讓許多人打消繼續工作的念頭，或是選擇轉換跑道，從事薪水較低、但較有彈性的兼職工作。

婦女新知基金會曾經在臉書上發起「你敢不敢請育嬰假？育嬰假鬼故事大匯集」的活動，平常也經常會接到民眾有關育嬰留停的相關電話諮詢。

婦女新知基金會的常務董事、中正大學社會福利學系副教授王舒芸表示：「育嬰假雖然算是勞工的權益，但現在願意提出育嬰假申請的人，其實會自我評估自己是否回得來原本的工作崗位，這也導致台灣目前請育嬰假的比例，其實沒有想像中來得高。」

王舒芸指出，光是要不要提出育嬰假，就是許多勞工心理需要一再考慮的事。許多爸爸媽媽會思考的重點，在於自己請了育嬰假之後，對於職涯發展是否會有負向的影響，以及自己的同事是否可以負擔分出去的工作、老闆會如何回應等等。

「蠻多人把一件事當作指標，就是他的同事間有沒有人請過育嬰假？請完之後回來的效果好不好？我覺得這是蠻多爸爸媽媽對於要不要申請育嬰假一個蠻重要的指標。」王舒芸說，由於現在法律明文的保障，所以當員工申請育嬰假時，老闆多半不會直接拒絕，但有可能以一些迂迴的說法來試探員工。

例如，友善家庭職場的方向會希望雇主可以在員工申請育嬰假時尋找職代，而不是分攤給其他同事。許多歐洲的國家也都是以職務代理人的方式來處理。這樣子同事比較不會對請假的人產生惡意。可是在台灣的許多雇主不是那麼願意尋找職代，而是喜歡將工作分給其他同仁。

「這時主管經常會有意無意的以暗示或明示的方式說『當然這是你的權利，可是你走了之後，其他同事可能要加班喔』，或者有些工作會需要與客戶或特定人事對口，老闆也會暗示說『你的case可能會被搶走喔』，或『提醒』員工復職之後可能會跟不上等等。」

和福利較佳的國家相比，台灣育嬰法規有什麼可以更好的地方？