專訪104人資協理：請育嬰假時該結清特休嗎？復職後發現自己的工作遭調動怎麼辦？

為鼓勵生育，政府提出許多措施鼓勵父母請育嬰假照顧幼兒。然而請完育嬰假的家長，在復職時卻遇到許多困境，孩子接送沒有後援，準時下班卻遭白眼；幼兒園有人生病一次停課好幾天，家長想請假卻畏畏縮縮。這麼多的情況，讓人覺得生小孩有如原罪，得不斷看公司與同事臉色。職業父母的育兒困境，是否能有解決的一天？

「請問你結婚了嗎？未來是否有什麼家庭計畫？」、「近幾年有規劃要生小孩嗎？」面試時，你有聽過面試官突然蹦出類似這樣的提問嗎？不論直白或迂迴，面試官心中考慮很可能是未來員工是否會有請育嬰假的可能，或者因照顧家中幼兒而需頻繁請假的機率。

究竟在公司主管心中，有哪些現實考量？育嬰假申請時有沒有什麼要注意的地方？請完育嬰假後復職，發現自己被公司轉換工作單位／職務是否符合勞基法？站在公司的立場相關作法的原因可能是什麼？而對於準備從育嬰生活重新回到職場的爸爸媽媽，專業人資又有什麼樣的建議呢？

向公司請育嬰假時，建議不要結清員工的特休

不論是小孩打預防針／生病需要看醫生、托育機構因為疫情、腸病毒停課，還是保母有事要請假，沒有後援的爸媽在孩子還小時，經常會需要請假。然而結束育嬰留停的員工回到職場後，是否仍能保有原年資應有的特休假天數呢？

104人力銀行人力資源處協理江錦樺表示，有關員工育嬰復職當年度的特休假計算有兩種做法：

育嬰留停的當時視同員工離職，公司會結清所有的特休假折現，這種處理方式會造成員工復職時處於沒有特休假可請的狀態。 公司預期員工會再回任，採不結清員工的特休假。假設員工請育嬰假但該年度仍有五天的特休假尚未修畢，那等到員工復職，仍可繼續使用五天的特休，並告知新的特休年度何時會再產生。

江錦樺說，以104的做法，是採第二種「不結清」的方式，等到確定同仁不回任時才會進一步的結清。這樣的作法，就不會造成育嬰假的員工復職之後正需頻繁請假照顧幼兒、卻遇到「無假可請」的窘境。而這也是比較建議企業採行的作法。

以企業的想法，他們可能會考量到員工回任的機會少，所以先結清掉比較方便。但這種作法讓父母回到職場後沒有特休可請，這時可以怎麼處理幼兒的照顧需求呢？江錦樺指出，依照《性別工作平等法》第20條，當家庭成員（例如孩子、父母、夫妻）預防接種、發生嚴重疾病或其他重大事故時，是可以向公司請一年最多七天的「家庭照顧假」。但美中不足的是，像這樣的家庭照顧假請下去是需要扣薪的，而且這七天的家庭照顧假依照法令是併在14天的事假裡計算。

江錦樺提到，其實根據《性別平等工作法》有撫育子女員工應該給予假勤上的一些彈性。比如說在子女未滿三歲期間，可以跟雇主討論是否需要每天減少一小時的工時，這一小時雖然沒有薪水，但可以讓員工在家庭這顧上更有彈性。另外也可以跟主管討論調整工作的上下班時間。

育嬰假結束復職，卻發現自己的職務遭調動？