專訪勞動部副司長：民團提倡育嬰留停以「小時、天」為單位，實務上有困難嗎？

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台灣已經迎來出生率低於死亡率的時代，為了鼓勵生小孩，許多補助以及法案相繼推出，希望能緩解逐年加劇的少子化危機。然而仍有許多家有幼子的爸爸媽媽，每天都在職場與家庭之間掙扎。對於一些職場爸媽常見的痛點，勞動部怎麼看？
為鼓勵生育，政府提出許多措施鼓勵父母請育嬰假照顧幼兒。然而請完育嬰假的家長，在復職時卻遇到許多困境，孩子接送沒有後援，準時下班卻遭白眼；幼兒園有人生病一次停課好幾天，家長想請假卻畏畏縮縮。這麼多的情況，讓人覺得生小孩有如原罪，得不斷看公司與同事臉色。職業父母的育兒困境，是否能有解決的一天？
台灣已經迎來出生率低於死亡率的時代，為了鼓勵生小孩，許多補助以及法案相繼推出，希望能緩解逐年加劇的少子化危機。然而仍有許多家有幼子的爸爸媽媽，每天都在職場與家庭之間掙扎。對於一些職場爸媽常見的痛點，勞動部怎麼看？《關鍵評論網》訪問到勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉，一起討論這個議題。
請完育嬰假之後的第一年，卻面對無特休假可請的窘境？
有些請完育嬰假留停回到職場的爸爸媽媽，就算具有一定年資，仍會發現自己的特休假在該年度為0天。然而這階段正是家中幼子需要頻繁施打疫苗的時候，或是經常也有幼兒園因為腸病毒等疫情，而需要停課幾天。這時沒有特休假可用的家長，經常就得請到扣薪的假別來做因應，變相成為一種懲罰。
對此王金蓉表示，照理說請短期育嬰假的勞工，在回到職場後，仍能繼續請休當時年度終結前未請完的特休假日。而會造成有些職業家長復職後無特休假的狀況，是因為部分申請育嬰留停的受雇者留職停薪的時間較久，或是剛好遇到公司年度終結把他的特休假結清了，那重新回到職場後就會遇到沒有特休假可以用。
王金蓉說：「不過如果員工遇到需要請假照顧幼童的情況，那在現行的《性別工作平等法》20條其實有規定所謂的家庭照顧假，全年共可請七天。這種假別並未強制雇主給薪，天數也是要併入事假來計算。所以可能一些受雇者不見得會來運用。」
有民團提倡希望育嬰留停以「小時」、「天」為單位，勞動部怎麼看？
然而包括家庭照顧假、事假等假日是要扣除當日薪資的，若是碰上幼兒園因為腸病毒等疫情一次休個三、五天，假不夠該怎麼辦？對此王金蓉表示，最近的確有一些團體倡議希望育嬰留職停薪能夠以日或小時來計算，讓家長在遇到臨時照護需求時能夠作運用。
「大家可能是希望有類似國外的有薪『親職假』，但因為《勞基法》、《性別工作平等法》所涉及的層面相對來說較廣，不管是雇主端或是受雇者端，其實都需要整體的考量。」王金蓉說，其實受雇者都會希望說育嬰留職停薪的制度上能夠有更為彈性的措施，這也是為什麼勞動部在110年7月1日開始，將育嬰假最短的申請時間從六個月以上，調整為30天以上就可以提出。
「當然大家可能還是會認為30天仍是一段期間，有些家長可能只需要半天或幾天的時候，就無法運用這樣的制度。但其實育嬰留職停薪在制度設計上還是需要有一個30天的限制，是因為考量到台灣的事業單位其實仍是以中小企業居多。」
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