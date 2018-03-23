custom_header
特別報導

Wota Lifestyle 自遊生活體驗平台

一日超跑賽車手、私人帆船潛水⋯這四種旅遊玩法保證讓你難忘

2018/03/23 , 評論
廣編企劃
Photo Credit: Depositphotots
廣編企劃
由關鍵評論網《廣編團隊》製作，由產業贊助，針對某個特定議題進行研究與探討，不使用浮誇字眼，致力用客觀的角度提供讀者以另一個角度了解商業行為背後發生的議題。

回想你曾經擁有過讓人難以忘懷的旅行，除了和風景名勝打卡拍照，當個美食家踩點知名餐廳外，還有什麼能為旅行留下刻骨銘心的回憶？難得出國渡假，如果只是走馬看花，還要跟觀光客人擠人，這樣的旅行，反而讓人喘不過氣，也早就無法滿足你了吧？

何不為每一次旅行，都安排一場難忘的體驗？從一日賽車手的圓夢之旅，到搭乘直升機俯瞰普吉島自然風光，這些徜徉戶外的動態行程體驗，都將為你的旅行寫下新的一頁，讓你動起身子切實地感受旅行的震撼與衝擊。

cotedazur_supercar_02
Photo Credit: Wota
駕著超跑在蔚藍海岸馳騁，是每個愛車人的夢想
自駕夢幻超跑，一路狂飆蔚藍海岸

廣為人知的一級方程式賽車（Formula One）每年五月都聚集了賽車好手在蒙地卡羅的街道上盡情奔馳，開著心愛超跑穿梭城市，是每個愛車人的夢想，但買不起千萬車款就無法體驗駕駛超跑嗎？這個夢想絕非遙不可及！

時下最夯的超跑自駕之旅，不只平日罕見的夢幻超跑型號任君挑選，還讓你親自駕馭千萬超跑方向盤、親身體驗十秒加速百公里的速度感。近距離感受轟隆引擎聲，馳騁在泰烏爾海濱及聖約翰費拉角的極美海岸線上，所有煩惱似乎就能如地中海豔陽高照的氣候般，煙消雲散。

行程中沿途安排參訪酒莊品酒，品嚐米其林星級海景餐廳，讓你不只當一天賽車手，還能順道享受一天富豪的奢華生活。這些絕無僅有的珍貴回憶，都將由專屬的隨行攝影師為你捕捉。

24be86902817618944db774e3e604ba0
Photo Credit: Wota
坐上復古的 FIAT 500 來一趟浪漫的羅馬假期吧！
躍上復古小車，來趟義式浪漫之旅

不同於自駕超跑的急速快感，地中海風情薰陶下的羅馬，多了一份當地人獨有的奔放和浪漫情懷，在這樣的氛圍裡，坐上經典的FIAT 500來趟羅馬之旅，穿梭城市街道都顯得悠閒自在。

別看FIAT 500外型輕巧迷你，他的復古造型魅力無法擋，光是車頭FIAT 500正字標記的四盞小圓燈就讓人少女心迸發，更別提可折疊式天窗有多拉風了！作為義大利經典車款，FIAT 500可說是行家必備的收藏款，曾被英國媒體譽為「改變歷史的20輛車」之一，連車神舒馬克（Michael Schumacher）都擁有一台。

而多種車款齊備的FIAT 500，不僅能滿足單身貴族的老靈魂，連一家四口都能一起體驗六零年代的美好時光。光是想像就讓人回味無窮，打開天窗感受隨風飄逸的義式浪漫，來一趟充滿復古情懷的羅馬假期吧！

TV8
Photo Credit: Wota
由空中俯瞰美到不行的攀牙灣
乘上直升機俯瞰：讓人驚呼震撼的攀牙灣

一提到度假勝地普吉島，或許你的腦海中已經浮現自己在做日光浴、恣意玩水的畫面，然而海島度假可不只有陽光、沙灘、比基尼。許多來過普吉島的旅人錯過的壯麗景觀，就在距離普吉島東北方僅25公里處的私密景點——攀牙灣

搭乘直升機必然是欣賞攀牙灣石灰岩奇觀的絕佳方式，從高空欣賞茂密植被與紅樹林的綠意風光。遠遠望去海面上漂浮的村落，正是蜚聲國際的「穆斯林漂浮村」（Koh Panyi），直升機將盤旋村莊，讓你就近體會人與自然和諧共存的靜謐。

helipad2_01
Photo Credit: Wota
搭乘專屬直升機與詹姆士龐德一同探險

繼續深入飛行，你一定不會錯過眼前矗立於翡翠色海面上的石灰岩柱群，其中最有名的一座石灰岩柱——詹姆士龐德島（James Bond Island）還因為出現在《007：金槍人》電影中而聲名大噪。鬼斧神工般的天然地貌，每一位旅人都將一飽眼福。

Depositphotos_27155705_l-2015
Photo Credit: Wota
海島潛水不可或缺：私人雙體帆船體驗

結束空中行程，海島渡假怎能錯過水上活動。號稱全球最廉宜潛水勝地的龜島，距離蘇美島約兩小時船程，距離產生的美感，讓龜島全境保有湛藍清澈的海域，豐富的珊瑚礁聚集熱帶魚群棲息。平穩地形，無論初階或資深潛水客都相當適合前往。

想要一次體驗Sail Rock、Shark Island等經典潛點的遊客，多會選擇私人雙體帆船體驗，不只有專人待命在侍，隨時準備茶水餐飲，行程皆可依照個人喜好安排適合的潛點，遠至安通國家海洋公園都在範圍之內。悠遊各潛點玩累了，就留在船上欣賞周圍的湖光山色，一邊歇息，一邊欣賞夕陽下波光粼粼的昏黃海面吧。

phiphiislandhelicoptertour_03
Photo Credit: Wota
上山下海親自感受更多戶外體驗的樂趣吧！
從戶外體驗中激發更多樂趣，動起身子感受吧

看完這四種上山下海的戶外體驗，熱愛挑戰旅遊極限的你，從沒想過旅行能這麼fun 吧！但準備動手為自己規劃一次難忘旅行，卻開始擔心這些特殊行程背後繁複的辦理手續嗎？專業行程規劃團隊Wota早就一手包辦，任何時間都可在官網線上訂購體驗行程，詳細行程與附加服務皆清楚說明，讓你不用再費心爬文、千方百計聯繫當地業者，堪稱台灣目前最頂級的私人高階旅遊服務。

Wota
Photo Credit: Wota
你的專屬體驗旅程，Wota為你量身訂製

介紹了這麼多刺激的戶外體驗，您是否已心動準備出發了呢？快放下手邊的工作，交給您的專業旅遊「私人管家」 ——Wota，結合電商與自媒體，提供單點式旅遊提案，不含機票與住宿，詳細資訊介紹與便利購物流程，點點手指就可以立刻在網站下單。節省你搜尋研究，以及跟國外窗口交鋒的複雜，當然Wota也提供線上客服諮詢。不用擔心您的想法天馬行空，又或著是電影中的夢幻場景，全部都放心交給Wota Lifestyle，為您帶來的不只是旅遊，而是超乎您想像的極致體驗。

Wota Lifestyle極致生活體驗，秉持「出走不是為了遠離生活，而是找回真正的生活」的信念，為追求獨到生活體驗的品味族群，以全方位整合規劃高端精緻旅遊資源，延伸出獨一無二、量身定制的自遊提案，讓旅程就像慢慢品味米其林星級美食一般，愜意又優雅。

Wota Lifestyle比當地人更瞭解當地，為你量身打造與眾不同的自遊方案，更提供許多連當地人都不知道的私房景點。你再也不用走馬看花的參加傳統制式行程，馬上加入Wota Lifestyle極致生活體驗，跟Wota一起成為品味沃客吧。
https://wota.co/zh-tw/

專題下則文章：

厭倦了熱門景點？人少絕美的東南亞夢幻秘境在這裡
Tags：

Wota Lifestyle 自遊生活體驗平台：

現代人自遊比例越來越高，從訂票、轉機跟飯店都能一一掌握，不再跟著傳統制式旅遊出團的緊湊行程，將旅遊目的更專注在悠遊慢活與品味人生上。 Wota Lifestyle 結合電商與自媒體，成立「一站式」旅遊資訊整合平台。秉持「出走不是為了遠離生活，而是找回屬於自己的生活意義」的信念，為追求獨到生活體驗的品味族群，全方位整合規劃高端精品旅遊資源，打造與眾不同的自遊提案。一起成為品味沃客吧！

看完整特別報導