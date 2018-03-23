一日超跑賽車手、私人帆船潛水⋯這四種旅遊玩法保證讓你難忘

回想你曾經擁有過讓人難以忘懷的旅行，除了和風景名勝打卡拍照，當個美食家踩點知名餐廳外，還有什麼能為旅行留下刻骨銘心的回憶？難得出國渡假，如果只是走馬看花，還要跟觀光客人擠人，這樣的旅行，反而讓人喘不過氣，也早就無法滿足你了吧？

何不為每一次旅行，都安排一場難忘的體驗？從一日賽車手的圓夢之旅，到搭乘直升機俯瞰普吉島自然風光，這些徜徉戶外的動態行程體驗，都將為你的旅行寫下新的一頁，讓你動起身子切實地感受旅行的震撼與衝擊。

Photo Credit: Wota 駕著超跑在蔚藍海岸馳騁，是每個愛車人的夢想

廣為人知的一級方程式賽車（Formula One）每年五月都聚集了賽車好手在蒙地卡羅的街道上盡情奔馳，開著心愛超跑穿梭城市，是每個愛車人的夢想，但買不起千萬車款就無法體驗駕駛超跑嗎？這個夢想絕非遙不可及！

時下最夯的超跑自駕之旅，不只平日罕見的夢幻超跑型號任君挑選，還讓你親自駕馭千萬超跑方向盤、親身體驗十秒加速百公里的速度感。近距離感受轟隆引擎聲，馳騁在泰烏爾海濱及聖約翰費拉角的極美海岸線上，所有煩惱似乎就能如地中海豔陽高照的氣候般，煙消雲散。

行程中沿途安排參訪酒莊品酒，品嚐米其林星級海景餐廳，讓你不只當一天賽車手，還能順道享受一天富豪的奢華生活。這些絕無僅有的珍貴回憶，都將由專屬的隨行攝影師為你捕捉。

Photo Credit: Wota 坐上復古的 FIAT 500 來一趟浪漫的羅馬假期吧！

躍上復古小車，來趟義式浪漫之旅

不同於自駕超跑的急速快感，地中海風情薰陶下的羅馬，多了一份當地人獨有的奔放和浪漫情懷，在這樣的氛圍裡，坐上經典的FIAT 500來趟羅馬之旅，穿梭城市街道都顯得悠閒自在。

別看FIAT 500外型輕巧迷你，他的復古造型魅力無法擋，光是車頭FIAT 500正字標記的四盞小圓燈就讓人少女心迸發，更別提可折疊式天窗有多拉風了！作為義大利經典車款，FIAT 500可說是行家必備的收藏款，曾被英國媒體譽為「改變歷史的20輛車」之一，連車神舒馬克（Michael Schumacher）都擁有一台。

而多種車款齊備的FIAT 500，不僅能滿足單身貴族的老靈魂，連一家四口都能一起體驗六零年代的美好時光。光是想像就讓人回味無窮，打開天窗感受隨風飄逸的義式浪漫，來一趟充滿復古情懷的羅馬假期吧！

Photo Credit: Wota 由空中俯瞰美到不行的攀牙灣

一提到度假勝地普吉島，或許你的腦海中已經浮現自己在做日光浴、恣意玩水的畫面，然而海島度假可不只有陽光、沙灘、比基尼。許多來過普吉島的旅人錯過的壯麗景觀，就在距離普吉島東北方僅25公里處的私密景點——攀牙灣。

搭乘直升機必然是欣賞攀牙灣石灰岩奇觀的絕佳方式，從高空欣賞茂密植被與紅樹林的綠意風光。遠遠望去海面上漂浮的村落，正是蜚聲國際的「穆斯林漂浮村」（Koh Panyi），直升機將盤旋村莊，讓你就近體會人與自然和諧共存的靜謐。

Photo Credit: Wota 搭乘專屬直升機與詹姆士龐德一同探險

繼續深入飛行，你一定不會錯過眼前矗立於翡翠色海面上的石灰岩柱群，其中最有名的一座石灰岩柱——詹姆士龐德島（James Bond Island）還因為出現在《007：金槍人》電影中而聲名大噪。鬼斧神工般的天然地貌，每一位旅人都將一飽眼福。

Photo Credit: Wota

結束空中行程，海島渡假怎能錯過水上活動。號稱全球最廉宜潛水勝地的龜島，距離蘇美島約兩小時船程，距離產生的美感，讓龜島全境保有湛藍清澈的海域，豐富的珊瑚礁聚集熱帶魚群棲息。平穩地形，無論初階或資深潛水客都相當適合前往。

想要一次體驗Sail Rock、Shark Island等經典潛點的遊客，多會選擇私人雙體帆船體驗，不只有專人待命在侍，隨時準備茶水餐飲，行程皆可依照個人喜好安排適合的潛點，遠至安通國家海洋公園都在範圍之內。悠遊各潛點玩累了，就留在船上欣賞周圍的湖光山色，一邊歇息，一邊欣賞夕陽下波光粼粼的昏黃海面吧。

Photo Credit: Wota 上山下海親自感受更多戶外體驗的樂趣吧！

從戶外體驗中激發更多樂趣，動起身子感受吧

看完這四種上山下海的戶外體驗，熱愛挑戰旅遊極限的你，從沒想過旅行能這麼fun 吧！但準備動手為自己規劃一次難忘旅行，卻開始擔心這些特殊行程背後繁複的辦理手續嗎？專業行程規劃團隊Wota早就一手包辦，任何時間都可在官網線上訂購體驗行程，詳細行程與附加服務皆清楚說明，讓你不用再費心爬文、千方百計聯繫當地業者，堪稱台灣目前最頂級的私人高階旅遊服務。

Photo Credit: Wota

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