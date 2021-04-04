【法拍屋】新手當心遇到「海蟑螂」！競標前有哪些風險要考慮？

蔡九哥和104法拍網、《透明房訊》雜誌的總經理籃茂山老師約了見面，請教有關法拍屋的各種風險與優點，了解關於點交、海蟑螂等細節；還有在得標之前、之後各種應該準備的功課。

文：朱家儀｜諮詢專家：《透明房訊》籃茂山老師

前情提要：蔡九哥受曉姿影響，也想購買自己的房子，並決定從中古屋下手。於是和做房仲的朋友小剛請教了各種買中古屋需要注意的事項、房仲的話術，以及如何避免買到漏水屋、凶宅與海砂屋。

離開居酒屋的時候，蔡九哥和小剛已經喝到有些微醺，兩人站在路邊吹了下夜晚的涼風，讓頭腦醒一點。這時蔡九哥在一旁的社區佈告欄看見一張寫著大大「售」字的賣房廣告：

【售】法拍屋 ​​ 〇〇路三段 近明星國小 產權清楚 30坪 9XX萬 ​​ ​​

「欸小剛，你看這個，怎麼這麼便宜啊？」

小剛定睛一看，指著廣告的三個大字：「大哥，『法拍屋』三個字這麼大你沒看到？它雖然也是一個選項，但裡面要注意的地方更多。對法拍屋的購買你了解多少？」

蔡九哥搖搖頭：「完全不懂，可是開價這麼低讓人好心動耶。」

小剛擔心屬於衝動派的蔡九哥會在沒做好功課的情況下吃虧，便對他說：「這樣吧，我介紹一個人給你認識，你可以向他詢問法拍屋的優點和風險，全面了解之後再下決定也不遲。」

法拍屋的拍賣流程與應該做的功課

在小剛的引薦下，蔡九哥周末和籃茂山老師見了面。籃茂山老師是104法拍網和《透明房訊》雜誌的總經理，並在文化大學教育推廣部、世新大學教育推廣部擔任法拍屋講習班的講師。相關經驗可說是非常豐富。

Photo Credit: 籃茂山提供 蔡九哥在網路上搜尋，一下就查到籃茂山老師講師履歷

蔡九哥一開始打算先從購買法拍屋的方法開始認識，便問道：「籃老師，請問購買法拍屋的流程大概是怎樣？我要去哪裡找到這些法拍的物件呢？」

籃茂山老師說：「想找法拍屋管道不少，如果你要看免費的，可以到司法院的網站，點選法拍公告，依照你想查詢的條件去設定區域範圍、拍賣日期等條件。或是網路上一些網站、報紙廣告等等去查。如果你想獲取更完整的資訊，也可以考慮付費購買一些民間出版的法拍刊物。以《透明房訊》為例，我們會申請建物的平面圖、謄本、實價登錄等資訊，把這些重要資訊整理加工。」

接著籃茂山老師向蔡九哥秀了兩張圖，說明法拍屋的購買流程：

Photo Credit: 籃茂山提供

Photo Credit: 籃茂山提供

「標法拍屋，除了準備好銀彈，各個階段也有應該注意的事情。」籃茂山老師遂向蔡九哥詳細解釋標法拍屋的前、中、後期準備重點。

「首先在前期，記得花時間蒐集資料、做市場調查，看附近實價登錄的價格。另外由於大部分的法拍屋不能看房，所以要想辦法詢問房屋內部的格局。另外也應調查屋子為何法拍，如果會介意也要知道是否為凶宅。了解原屋主好不好相處，以免遇到『海蟑螂』。」

「中期要注意什麼呢？那時你已經做完市場調查，知道行情多少，才知道要在第幾拍的時候進場。第一拍的時候價錢較貴，通常僅打到市價的9－95折，到二拍大約會打8折，三拍則是二拍的價錢再打8折，越後面競爭越激烈。正常情況下最多到四拍。投標進場時雙眼也別閒著，看現場人多還是少，人多你價錢可能多加一點，人少就少加一點。」

籃茂山老師接著說：「後期如果你拍到法拍屋，重點就是交屋了，這時就會遇到『點交』或『不點交』的問題。當你標到點交的物件，法院會透過強制力協助你取得不動產；不點交的物件雖然比較便宜、飽受套利投資客喜愛，但你如果遇到糾紛就需要自己處理。過程可能曠日廢時，要上民事法庭告，告贏了才來申請強制執行點交。以新手來講，還是建議標點交的房子，免去訴訟的煩惱。」

新手當心遇到「海蟑螂」！標法拍屋有哪些要考慮的風險？

「籃老師，請問一下你剛剛說的『海蟑螂』是什麼啊？是海邊一隻一隻、在岸邊爬來爬去的那個嗎？怎麼會跑到房子裡去？」蔡九哥問道。

籃茂山老師聽到蔡九哥這樣說大笑起來，解釋道：「所謂的『海蟑螂』是指那些佔著房屋不走的人。在法拍屋業界是不點交的物件比較常遇到，現在比較少了，但還是有。他可能會說『你不給我X萬，我就把你的房子破壞！』藉此恐嚇得標人，其實就是想要一筆安家費。」

「遇到這種的就是慢慢跟他溝通，如果你不付而選擇上法院控告，可能會花費更多時間和金錢成本。所以如果對方要的價錢是合理，不是漫天開價，許多得標者會選擇付錢了事。若想避免遇到海蟑螂，事前打聽就很重要了，特別當你是新手，又得知原屋主可能有這樣的問題，最好的方法就是不要去標這間房子。」

蔡九哥點點頭，接著問道：「那除了要注意『海蟑螂』，買法拍屋還需要考量到什麼風險嗎？」

「首先就是資金調度的問題。當你去投標，你就要準備好2－3成的保證金。成功標到房子的話，保證金會由法院收走，剩下的錢你一個禮拜內就得全部繳清。如果你現金不夠，可以考慮跟銀行申請『法拍屋代墊款』，利率現在大約6.3％左右。可是要注意，如果你標到的是凶宅、海砂屋，或是不點交的物件，銀行是不會讓你申請代墊款的。」

籃茂山老師接著說：「第二就是屋況的掌握度。就像我前面說的，對於新手來說，產權不清楚的、不點交的就不要碰。另外還有一些海砂屋、輻射屋之類的也都不要去碰。買法拍屋有一個風險，依照法條《強制執行法》的第69條，是直接規定『沒有』負責瑕疵擔保請求權。」

「那是什麼意思？」蔡九哥第一次聽到這個名詞，覺得很疑惑。

籃茂山老師解釋：「一般我們買賣房子，是『有』負責瑕疵擔保請求權。比如說買這房子如果賣方沒告知，梅雨季來了竟然開始漏水，一定是馬上去找原屋主要他負責維修或賠償對嗎？」

「但法拍屋為什麼會便宜？它在法律上是『沒有』負責瑕疵擔保請求權的。若你遇到下雨天卻開始漏水了，想叫人賠償是不可能的，得標者要自己承擔這個風險。這也是法拍屋和一般房屋買賣最大的差別。就算你標到的是海砂屋、輻射屋、漏水屋或是凶宅，你也不可能叫任何人賠錢，必須要風險自理。」

小資族想標法拍屋當自己的第一個家，可以嗎？

這樣一路聽下來，幸虧有籃茂山老師的解說，蔡九哥覺得對於法拍屋的風險跟好處有更進一步的認識。不過最後對於自己是否該以法拍屋，作為第一個購買的房產物件，還是有些猶豫。

他想了一想，便問：「籃老師，那你會建議像我這樣的新手，以法拍屋當作自己第一個購入的自住物件嗎？」

「沒有不行，其實現在我觀察也有越來越多年輕人這麼做，不過了解相關風險是一定要的。」籃茂山老師說，「不過我會建議你盡量先從自己從小居住、很熟悉的環境裡的法拍物件開始挑起會比較好喔。」

核稿編輯：翁世航