【防疫新招！線上找屋】海量物件都在這，善用「三大進階密技」讓看房更省力

買房時，先從網路上的找房平台篩選一輪，再去現場實地看屋，更能事半功倍。在地經營超過13年的網路平台「樂屋網」，房源包囊括信義房屋、住商不動產等各大房仲品牌，提供全國中古屋行情資訊，還有個人化排序、找屋管家等獨家功能。想快速找到心目中理想的家，其實真的沒有那麼難。

好不容易搞清楚買房的各種眉角，曉姿夫妻打算開始找房子了，除了希望離公司近一點，又想鎖定市中心的中古屋的需求，更大的原因是近期疫情開始升溫，大家根本不願意出門，然而疫情期間透過線上找屋，有了明確目標後再去看房，減少與人的接觸較為上上之策。

曉姿夫妻平日上班忙，難得休假自然想好好休息，可運用的只剩下零碎時間。為了不錯過可能的好房，曉姿想起老公曾提起過「線上找屋」，可以隨時隨地、拿起手機想看就看，省時又省力，但自己嘗試過一輪發現，為了要多方比較，找尋自己理想的房子，必須同時比較很多網站上的物件，各家網站操作模式又略有不同，有些介面雜亂，用起來眼花撩亂，還沒看房心都累了。

「老公，線上找屋平台那麼多，你推薦哪個平台比較好啊？」

「在平台的挑選上要看這幾點：越多房源的越好、能用越多特定條件搜尋的越好、個人化服務越多的越好、交易資訊揭露越多的越好，方便比較一眼看出房子素質的優劣。」

曉姿老公刻意停頓了一下，像是揭露什麼得意大秘密似的，用堅定地語氣說出：「要線上找屋，非『樂屋網』莫屬啦。你先看看，用過之後你就會知道為什麼我這麼推薦了。」

購屋平台的好選擇：樂屋網

曉姿本來還半信半疑，但一點進「樂屋網」隨意瀏覽幾下，馬上明白她老公的意思。

曉姿發現，不同於其他線上找屋平台，樂屋網提供的是房仲資訊平台服務，房源包含信義房屋、永慶不動產、住商不動產、中信房屋等全台知名房屋仲介，光是物件就超過20萬筆，不僅可以在「樂屋網」上瀏覽、搜尋各個不同地區，還能同時比對相關房仲資訊，例如待售、待租、新成屋、建案與土地等不動產物件資料。

尤其適合曉姿夫妻這種「新手買房族」，只要設定好特定條件，像是售價、坪數、格局、車位等條件，便能篩選出最符合需求的物件。

Photo Credit：樂屋網

樂屋網獨有三大進階祕技：房子比比看、找屋管家、實價登錄頻道

曉姿止不住興奮地和老公分享使用心得，「我現在出門看到生活機能好的社區，就打開樂屋網看看鄰近物件；下班後耍懶不想動，也能隨意在樂屋網輸入地標、捷運、社區或建案關鍵字看房子，充分利用零碎時間，反而看到不少以前沒注意到的好房。」

樂屋網除了有搜尋物件、瀏覽房屋詳情照片、預約看屋、即時與賣家通訊等基礎功能，還可以利用「三大進階祕技」讓看房更輕鬆有效率。

首先是「房子比比看」。同路段或鄰近區域，或多或少都會看到相似的總價、屋齡、房屋類型或坪數，挑選起來真是天人交戰。若有大量不同的房子想比較，又剛好在疫情嚴重尚未明朗前，希望可以一次鎖定好目標再去看房；此時用樂屋網的房子比比看功能，宛如訂房網站功能直接可以比一比。

之後選擇自己有興趣的物件，點擊「加入比較」按鈕，一次最多可加入四筆物件進行比較，哪一筆物件價格最低、坪數最大、屋齡最新，一目瞭然；也可使用「淡化相同」功能，淡化相同屬性的物件資訊，凸顯其他房子屬性。比較後的物件表格，可直接以email、LINE、Facebook分享給親友一起討論。

Photo Credit：樂屋網 選擇自己有興趣的物件，直接點擊【加入比較】，一次最多可加入4筆物件進行比較。

第二招是預約看房後、與屋主議價前的「找屋管家」。議價時最怕資訊不足，除了善用實價登錄調查房屋成交價，利用「找屋管家」列出「成交總價」及「銷售總價」範圍，一表看清該物件的售價及鄰近成交價格落差，協助分析出目前價格的議價率。

同時，還能分析曾關注過的物件特色，以圖表整理出看房需求以及看屋喜好，提供預約物件該地區的市場趨勢，讓使用者能更進一步評估該區市場供需狀況。

Photo Credit：樂屋網 選擇預約看屋後，直接告訴你該物建的售價及鄰近成交價格，了解議價空間。

Photo Credit：樂屋網 整理你的看房需求，幫助你整理自己的看屋喜好。

鎖定社區後，便可使用最後一招「實價登錄頻道」，直接翻查細部資料，查詢當地過往的交易狀況。透過這關鍵三招篩選，從樂屋網中挖掘出自己想像的房屋需求，衡量自己的購屋預算、看準購屋區域、了解周邊環境，便可省去大部分看房的時間，找到心目中好房。

Photo Credit：樂屋網 樂屋網實價登錄頻道介面。

「其實我最喜歡的地方，還是『樂屋網』的介面簡潔以及貼心。」曉姿說到上網搜尋時，樂屋網會針對她的使用需求，將房子進行優先排序，把曉姿最想要、比較有偏好的房子優先推薦給她。

找房，原來可以不用那麼累

「難怪你每次動作都那麼快，一下子就能列出好幾筆物件給我。」曉姿恍然大悟。

「畢竟好物件稍縱即逝，當然要懂得善用工具嘛。」曉姿老公笑著回應。

曉姿老公補充，四處看房的這段日子，他除了平日勤做功課熟捻物件資訊之外，還會利用樂屋網的「房產快訊」補充相關知識，例如房產新聞、房屋百科、新屋報導、法律常識等，更有不少適合購屋族看的時事論壇、裝潢佈置、開運風水、投資理財等資訊。

「不需要心急，買房想順利，多聽多看也相當重要。樂屋網有Podcast節目『一杯咖啡聊買房』，不妨利用一杯咖啡的時間，聽聽大家分享買房的歷程；另外樂屋網 APP 的介面設計簡潔、清晰明瞭，不管是在 iOS 或是安卓系統的評分都獲得了最高！」曉姿老公滿意的和曉姿說到，看來，離找到心目中理想的家不久了。