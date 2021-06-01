【養成正確觀念】為什麼要「保近不保遠」？父母和小孩，誰應該優先投保？

曉姿和「保險松鼠快易懂」的松鼠，學習到保險的基本觀念，包含保險是用來轉嫁人生風險的一種工具、不要把保險當投資、保近不保遠、保帳家中經濟支柱為優先等等。另外也了解何謂罐頭保單。

文：莊貿捷｜諮詢專家：保險松鼠快易懂

對於33歲的曉姿來說，她面臨了幾個重要的人生財務課題。前陣子曉姿花了許多時間，探訪多位專家，將自己對於「投資理財」以及「買房」兩大領域不足的觀念進行加強。但總覺得還缺少了一點東西......

「目前看起來雖然都規劃得很順利，可是萬一有一天，家裡或自己發生什麼重大變故影響到工作能力，薪水收入減少，那我之前的規劃不就都付諸流水嗎？」曉姿將自己的擔憂說給先生聽。

Photo Credit: TNL/黃彥翔

由於對未來的不確定性感到擔憂，曉姿認為自己還沒做好最完整的財務規劃，但卻也不知道該怎麼做。直到有一天，她看見臉書上一個朋友分享了「保險松鼠快易懂」的文章：

保險本是為了轉嫁風險而存在。而在這提到的所謂的風險，在沒了解醫療環境以前，所擔心的問題真的是風險嗎？…… 我們買完保險後要注意的是保單轉嫁風險的能力......等到真的面臨大風險來臨時，才發現原來保單的保障不足以轉嫁風險。那請問買保險究竟是為了什麼呢？

「就是這個！我缺的就是風險的轉嫁。」有了頭緒的曉姿，馬上就著手與文章的作者進行聯繫。

這段話的作者，原來是在網路上已有名氣的保險松鼠，這位專家在PTT保險版有一票粉絲，而且經營「保險松鼠快易懂」粉絲團，將眾多艱澀難懂的保險文字，利用簡單易懂的方式讓民眾了解。

三個基礎卻相當重要的保險觀念

到了約定的那天，曉姿坐在咖啡廳靠窗的座位，遠遠看到松鼠從外頭走了進來便開心地揮了揮手。等到松鼠坐下後，曉姿滿腦子都是關於保險的疑問，迫不及待便開口問了松鼠第一個問題。

「松鼠，為什麼我們要買保險啊？從小到大常聽到長輩們談保險，一直到自己出了社會都沒有好好的了解過，今天終於有機會可以問你。」曉姿說。

松鼠喝了一口水後回答：「保險最重要的是，了解自己的『需求』，一定要搞清楚自己的狀態。大部分人對保險的態度都是買心安，實際上卻不知道生活上的風險。有人盲目亂買了，哪些有理賠而哪些沒有都沒有深入了解。清楚自身需求後，能夠轉嫁風險，保單的內容才有意義。」

曉姿拿出筆記本寫下第一個重點：

在買保險之前，必須要確認的就是所謂的人生風險，要記住保險是用來轉嫁人生風險的一種工具。

松鼠接著告訴曉姿，在考慮保險之前，必須自問幾個問題：

先想想為什麼要買保險？ 擔心什麼樣的醫療花費，擔心的花費與實際上花費是否有落差？ 什麼樣的花費是我們該擔心的？幾萬元、十幾萬、幾百萬還是上千萬？ 買了保險後，可以解決我們擔心的事情嗎？ 買了保險後，希望它怎麼幫我們解決問題？是希望完全轉嫁風險（意外發生後花費全部由保險公司處理）、部分轉嫁風險（花費一部分由保險公司處理），還是少許轉嫁風險（只要保險公司有賠就好，不在乎多寡）？

曉姿說：「原來這樣就是了解自己的需求，要能考慮到各方各面。」

「特別要注意，保險並不能處理所有的風險，而且任何一個保障都需要付出相對應的成本，也就是保費。」松鼠強調這個概念。

曉姿接著打開手機給松鼠看，上面是自己記下的一個不懂的句子「保近不保遠」，「請問這是什麼意思呢？差點我都忘了問你。」曉姿抓了抓自己的頭髮。

松鼠笑著說：「以前人常說『終身險』比較划算，因為當時銀行利率高，保險費就相對低，是一種舊觀念。其實終身保障是有年限，若保額不夠就必須一直增添保單。」

「但舊觀念和現在相比不太適合了，因為現在利率低，終身險保費高，而且醫療制度也一直變化，反而是『實支實付』效益更好；另一方面相較終生險，定期險低保費、高保障的特性，更能應付現在醫療的型態。更重要的是，每年檢視保單，對資金調動有彈性。」松鼠繼續說。

曉姿於是寫下第二個重點：

建議保近（近期）不保遠（遠期），因爲意外總出乎意料，不同人生階段不同，建議選擇「定期險」慢慢評估改正，盡量讓自己手上保有現金，維持生活中的彈性。

這時曉姿想到若將來有了孩子，那保險該怎麼樣分配才是妥善的呢？她猶豫了一下，便問了松鼠關於這方面的意見。

松鼠說：「孩子是每個家庭的寶貝，通常成為首要納保的對象。但是保險最好先以『大風險』為主，之後再處理小風險。也就是說幫小孩做保險規畫，同時也要檢視自己的保單。」

松鼠強調：「民眾都沒有想過，家長常在外奔波，大人才是最常遇到風險的族群，其實最應該要買保險的是自己，畢竟繳保費的人是家長，負擔整個家庭經濟的也是家長，而不是剛出生的小嬰兒呀！如果自己沒有健全的保障，對一個家來說傷害是很大的。」

曉姿便再寫下第三個重點：

和家中小孩相比，保大人為優先。若要辦理保險，首要找到最大風險來源，例如負擔保費的家長，把家庭支柱照顧好才可以，讓一個家安穩且沒有後顧之憂。

什麼是罐頭保單？

曉姿繼續問：「日前我有在網路上看到有人分享自己的罐頭保單，那是什麼呢？」

松鼠解釋：「罐頭保單起源於一位醫師研究後的保單組合，指的是一應俱全的組合保單。他分享到PTT討論區上，由於觀點新穎邏輯清晰，加上非業界的客觀立場，一時廣為流傳，網友紛紛仿效。罐頭保單一詞也才傳開。」

松鼠說明：「一開始罐頭保單設計，常以新生兒作為樣板，因其較無病症問題，也沒有任何的保險紀錄，最容易套用。而成人同樣也有罐頭組合，但會依照經濟能力、背景、健康等各項條件再做些調整」

曉姿問道：「那在挑選罐頭保單組合的時候，有什麼要注意的地方嗎？」

松鼠拿出筆電打開網頁，指著螢幕詳細解釋組合罐頭保單要注意的重點：

一、搞清楚「主約」和「附約」

保單分成主約與附約，一般來說，先有主約後才能追加其它附約。舉例來說，主約像是一塊空地，附約則是上面的房子。也就是說先有地才有房，如果主約（土地）消失了，上面的附約（房子）效力則會喪失。

松鼠說明：「觀察主約的保障年期，大於或等於附約。而常見的終身壽險、失能險和重大疾病險都算主約的一種。另外，嬰幼兒沒有壽險需求，就會選擇失能險和重大疾病險來當主約。」

二、規劃面面俱到不能有缺口

人身保險在銷售時，通常概分成六大險種，分別是壽險、意外險、醫療險、癌症險、重大疾病險以及失能險。

松鼠說明：「認識六大險種是規劃保單的基礎課，只要懂清楚了這些險種，便能轉嫁大部分的人身風險。所以。想要試著搭配罐頭，便是從這些險種裡挑出適合自己的保單，盡量做到無疏漏，才算真正有保障。」

三、衡量自身情況，利用不同產品進行互補

衡量完自己需求後，考量經濟基礎，再把保額調整到夠用的水平。例如，實支實付型的醫療保單，在醫療雜費、手術費以及住院費用上，要能應付常見的花費。

松鼠提醒：「保險是要花錢的，一定要考量好需求，如果出了事卻還額度不足大傷自己荷包，絕對是悔不當初。有可能當初差個幾百元保費就能少擔心幾萬元，所以額度還是盡量做足才好。很少有什麼萬能保單，試著組合商品都優、缺點，如拿A保單的長處，彌補B保單的短處。瞭解概念後，具體也可以請教對保險商品熟悉的專業人士規劃。」

曉姿詢問：「松鼠你有沒有聽過不好的案例可以分享，我就能夠更加警惕？」

松鼠感嘆的說：「之前有一位上班族，被自己的男友規劃一年18萬的保險，卻連實支實付也沒有，只保幾個無關痛癢項目，理賠金額很低，保費卻異常的高，很多人要實際發生才知道很有問題。」

「太可怕了吧，我要打電話給朋友叫他們都一起檢視自己的保單。」曉姿說著，遂在筆記本寫下結論：

選擇保險時先評估好自己的需求，衡量經濟能力，保單會依照每個人而有所變化，善用「罐頭保單」組合彌補，各種預期風險。一個家從「大風險」（大人）開始規劃，選擇「定期險」保留資金的彈性；若面對醫療制度的變化，建議從醫療險的從實支實付著手，更能應付不同的狀況。

松鼠看了一眼曉姿的筆記，補充道：「記得，保單一定要看清楚，保額、保費、主約以及附約，這些都是很基本的觀念。特別要注意，意外險有沒有保證『續保』的狀況，若合約沒有講清楚，自己也要做好查證。」

核稿編輯：翁世航