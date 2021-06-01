【保險 ≠ 投資】為什麼不建議小資族買「投資型保單」？保費最低、給付最高的愈好嗎？

蔡九哥向網路媒體《INSIDE》的主編李柏鋒（鋒哥）請教令人心動的投資型、還本型保單適不適合自己，並了解到買保險並非一定要挑「保費最低」或「給付最多」，也學到保險購買預算與應備保額的計算概念。

文：丁肇九｜諮詢專家：《INSIDE》主編李柏鋒（鋒哥）、保險松鼠快易懂、保經小曦（匿名）

除了曉姿想到保險的重要性，原本總喜歡高風險投資的蔡九哥，在經歷一波虛擬貨幣暴漲暴跌的震撼後，經朋友推薦最近也把目光移到「保險」之上。相較於一般的保單，蔡九哥對「投資型保險」這五個字情有獨鍾，整合基金投資和壽險的設計，感覺好像可以一邊保本一邊賺錢，一魚兩吃、一舉兩得。

不過，為避免重蹈過去幾次躁進的覆轍，在決定簽約之前，蔡九哥還是找了網路媒體《INSIDE》的主編李柏鋒（鋒哥），確認投資型保單對自己而言是不是合適的選項。

Photo Credit: TNL/黃彥翔

「投資型保單」能賺錢又有保險功能？

「鋒哥呀，你之前總是笑我亂投資浪費錢，這次我想買的是投資型保單，既有保險還能夠賺錢，應該就是個很沒有風險的投資了吧！」

「不是啊。」鋒哥一針見血的回答，「投資型保單有點像是基金超市或基金平台，近期的投資型保單大多會和旗下的投信或投顧合作，有點像是說『我們這有一批很專業的經理人，可以幫你選股和選基金』，讓購買的人可以不用煩惱選股、選基金的問題。」

「不過那些經理人的績效真的好嗎？他們真的能選出好基金嗎？如果你自己也不知道怎麼選基金，那又怎麼知道自己有沒有選到對的保單或保險公司？畢竟保險公司雖然幫你代操，績效好與不好卻是你必須承擔的潛在風險。」鋒哥說道。

聽完鋒哥的說法，蔡九哥感到十分驚訝：「但有那麼多人買投資型保單，應該還是有它特別之處吧？」

「有呀，就是保單的費用更高，」鋒哥半開玩笑說，「你想想看，有保險公司聘請專業經理人代操的費用，有代操者幫你買的費用，原本的基金管理費也是成本，全部加一加，如果這筆基金一年沒有賺到十幾趴，東扣西扣可能是沒有賺的。」

「不過如果基金一直漲，到時候我還是可以賺一筆嗎？」蔡九哥問。

「理論上是這樣，但保單會有些前置費用或後收費用。」鋒哥解釋道，以前置費用來說，保戶開始時每個月繳保費，會有很大一筆錢沒有投資到基金，變成保險公司拿走的成本。這時候如果有急用需要突然領回，雖然能拿回基金帳戶的錢，但繳掉的保險相關費用會拿不回來。如果前幾年贖回，帳戶裡的錢會比你繳過的要少很多很多。

鋒哥繼續說：「當然有些保險公司會用後收的方式，給付時才計算費用，但如果你在前期就要求解約或給付，保險公司也會跟你收很大一筆錢。」

相較於「投資型」、「還本型」，小資族更適合真能轉移風險、具有「保障」的保險

聽完鋒哥的解釋，蔡九哥露出氣餒的神情：「照你這麼說，投資型保單好像沒有很好對不對？」

「應該說，是不建議預算有限的小資族買。」鋒哥回答。

鋒哥解釋，因為保險可以分有兩大類，一種是需要保障——例如背房貸、有遺傳病史等等，這類保險其實比較適合小資族。因為一個人手頭如果有許多現金和資產，其實不用太擔心發生意外會入不敷出，反而現金和資源較少的小資族，更需要保障。

而像投資型保單就會比較類似需要保本的訴求——這背後也有「財務轉移」的概念，因為有資產的人去世或贈與時，會有遺產稅或贈與稅的問題，如果透過保單做這件事，相較於原本要花的稅，保險的成本要低得多，因此投資險對他們意義就會比較大。

「至於有一些還本型保單的部分，要記得一件事，保險公司有專業的精算團隊，我們怎麼算也算不過保險公司，因此不要太在乎領回這件事，可以想成『做慈善』，你就想30歲男子的死亡率是千分之一，也就是說10萬個裡面可能會死掉100個，假設大家都保了險，就是1000個人領到理賠，另外9萬9000人領不到，但你會期望自己是去領的那位嗎？」

見蔡九哥狂搖頭，鋒哥繼續說：「所以換個心態想，大家就是在集資做公益，幫助那些受苦受難的人，這才是保險的原意。」

買保險就是要挑「保費最低」或「給付最多」嗎？

「原來是這樣，感覺我還有一些觀念需要釐清呢。鋒哥，你可不可以給我一些建議，是我在購買、挑選保險的時候需要注意的事？」蔡九哥已經舉起筆，準備詳細來做筆記。

鋒哥說：「首先，要注意別因為大家叫你買就跟著買，還是要先確定自己需要的是不是保障，如果是，要思考自己需要的是『哪一種』保障。」

蔡九哥停下筆，抬頭問道：「那到我想要投保的時候，是不是只要選擇『保費越高』的保單，保障也會越高呀？」

「不是！保費越高的保單，保障其實可能更低。」

「什麼？為什麼會這樣？」蔡九哥驚訝地叫道。

鋒哥解釋，以意外險來講，一年保費大概需要4、5000塊，而發生意外身故多領到大約500萬。它保費便宜的原因，是因為機率的關係——發生意外的機率低，保費就會很低。「但如果你要預防的是一件很可能發生的事情，那保費就會變高，拿回來的錢也不會太高。所以我才會說，不一定保費高的險，賠的金額就高。」

「既然如此，我就挑保費最低、給付金額最多的就好，對不對？」蔡九哥露出自信的笑容。

鋒哥搖搖頭：「也不一定，因為越便宜的保單，就會有越多保護自己的條款。」

「就拿意外險來說好了，一般我們會希望挑選能『保證續保』的保單。這是什麼意思呢？例如有人在保險後隔年出了意外，不提供『保證續保』的保險公司覺得你是風險高的人，下一年就不再給你相關保障。但其實意外受傷的人，未來可能更容易發生意外，這時候有『保證續保』的保單，它的保費雖然比較高，但就顯得很重要。」

該花多少錢去買保險？應該直接跟業務員說「預算」讓他去配嗎？

蔡九哥努力的把剛剛聽到的重點寫入筆記當中，寫著寫著，突然想起買保險也是需要成本的，以自己年收入不到50萬的狀況，若將太多的錢投入保單中可能會比較辛苦。遂問道：「鋒哥，再請教一下，我要拿年收入的多少來買保險，才比較恰當呀？」

「說真的，其實沒有所謂的恰當。」對於蔡九哥的疑問，鋒哥提供了一個方法，就是先想清楚扛不起的風險是什麼，然後排序，再把很不可能發生的事情擺到後面去。例如癌症險可能比較不急，實支實付醫療險有年齡限制，那就排到前面。排序完成後再看預算，自己資源可以涵蓋到的部分確保買到足額，其他的部分就等到自己收入更高的時候再說。

「所以是要一項一項照順序點滿，而不是每一個風險都分配一些技能點數喔？」蔡九哥想到自己玩線上遊戲時，，一開始點數值有限的時候，也是會需要優先從角色最需要補強的地方開始加強。

鋒哥說：「沒錯，而且要注意一件事，保險業務員常會問你預算多少，這時候不要回答他。因為他很可能幫你把預算全部花光，卻買不到你需要的保險。例如有些保險業務會推薦看似包山包海的『套餐全餐』，好像每個項目都買到一點，實際上其實都不足額。等到出狀況真正需要保障的時候，都只能拿到一點點的錢，對自己沒什麼幫助。」

「記得保險時『應備保額』要自己計算，不要讓保險業務員幫你想。換句話說，你該計算「自己這條命值多少錢，如果突然去世要幫家裡扛多少責任。有車貸房貸？加上去。小孩子長大過程的生活費？扛。把各種金額加上去的總額，就是專屬於你的『應備保額』，否則若只想把金額拉到最緊繃，對你不見得比較好，或至少買不到你真正需要的東西。」

​​ 對於如何規劃保險的預算，《錢難賺，保險別亂買》一書建議，可用這個公式分析：已備保額－應備保額＝保險缺口 至於應備保額的計算邏輯，則要思考讓家庭算出如果發生萬一、沒時間準備足夠因應的資產時，需要保障的風險類別與額度。舉例說明如下： 風險類別 保障額度計算 早逝 生活費XXX萬

房貸餘額XXX萬

教育費XXX萬

孝養費XXX萬 總計： 重殘 生活費XXX萬

房貸餘額XXX萬

教育費XXX萬

孝養費XXX萬 總計： 疾病 每日病房費X千

每日看護費X千

重大疾病醫療XXX萬 總計： ​​ ​​

核稿編輯：翁世航