【理解自身需求】壽險該買終身型還是定期型？小資族如何「保對、保夠又保好」？

安睿宏觀財務顧問平台總經理邱正弘，教曉姿保險「保對」、「保夠」還要「保好」的重點，並分析了「終身險」與「定期險」的特性，以及在預算有限的情況下，年輕人應該優先備齊那些保險險種。

文：朱家儀｜諮詢專家：邱正弘（安睿宏觀財務顧問平台總經理、《錢難賺，保險別亂買》作者）

前情提要：蔡九哥向網路媒體《INSIDE》的主編李柏鋒（鋒哥）請教令人心動的投資型、還本型保單適不適合自己，並了解到買保險並非一定要挑「保費最低」或「給付最多」，也學到保險購買預算與應備保額的計算概念。

蔡九哥在週五下午的休息時間，來到曉姿辦公桌前，分享許多從《INSIDE》的主編李柏鋒（鋒哥）那裡學到的保險觀念。但還沒全說完，就被主管指派去跑一條社會新聞。

「好吧，我得先出去了，之後我再跟你說鋒哥是怎麼看投資型保單的。聽了之後真的會覺得要開始為自己的風險做一些規劃了。」蔡九哥說完，便急沖沖的揹起攝影器材與背包往外走。

曉姿自己，則是需要寫一篇最近當紅的防疫保單新聞，正在蒐集資料。「我看看......〈防疫保單掀停售潮，保險精算師：賣太好會被主管找去「喝咖啡」〉，這也太有趣了吧？」

曉姿點入文章，只見裡面寫道：

一般來說，保險精算師的責任是要在風險及不確定性，做出精密的計算，要讓保險商品在處於要賣得出去、卻不能賣得太好的狀態。......因為疫情加劇，導致防疫保單太「暢銷」，這樣情況會被長官找去喝咖啡。 就目前大多數業者緊急停售（防疫保單）的情況，是計算後察覺到確診和隔離發生率太高，不符當初精算模型假設，這樣公司會虧大錢，才緊急下架。簡單說，就是保險商品太熱賣，通常計算出了問題。

曉姿自言自語著：「原來還會這樣，難怪常聽到一些保單產品會停賣。不過別說防疫保單，我目前連最基本的任何一張保險都沒有。雖然之前跟保險松鼠快易懂的松鼠大那邊學到正確的觀念，但都還沒開始實作。對現階段的我來說，哪些是一定要保的保險呢？」

思考過後，曉姿決定就趁這次做新聞採訪時，將自己的疑惑向安睿宏觀財務顧問平台總經理兼共同創辦人、同時也是《錢難賺，保險別亂買》的作者邱正弘，一併討教。

小資族保險怎麼買？「保對」、「保夠」還要「保好」

訪問當天曉姿早早就到了現場。在結束訪談與新聞取材之後，曉姿說：「真的非常謝謝你今天接受訪問。其實我個人最近也開始進行保單的規劃，但卻遇到一些問題。」

「是什麼樣的問題呢？」邱正弘問道。

「主要是我不確定該如何挑到我需要的保險。」曉姿說，「雖然前面理解了很多有關保險的概念，但要真的開始執行，卻完全沒有頭緒。對於像我這樣的年輕小資族來說，有哪些是我非常需要利用保險來轉嫁的風險？」

邱正弘說：「其實買保險有『三把刀』，第一是『對』，也就是方向要對；第二則是『夠』，保的數字足以解決我的問題；第三則是『好』，即保費符合我的支出和預算。」

邱正弘詳細為曉姿解釋，首先，保險要買對方向。如果是擔心生病需要住院醫療的風險，卻跑去買儲蓄險，那方向就錯了。

「那我要從什麼方向去準備我的保險呢？」曉姿問。

「人生有四大風險：死、病、殘、老。死的話要想的是我過世之後，家人會如何？我有多少責任？比如說在你這個年紀，可能有的已經結婚了、甚至有小孩，當你過是收入中斷，房貸卻還得繼續付，家人生活費的需求也還在，那就是家庭責任未了。這時你就需要用小錢去買到方向對的保險，也就是壽險，來解決這些問題。」邱正弘說。

喝了口水，邱正弘繼續說：「所以你要去思考，你是擔心死呢？還是病或是殘？擔心『死』的話就是剛剛提到的壽險，『病』的話是醫療險，『殘』的話就是意外險，『老』的話是年金保險。」

曉姿恍然大悟，便接著問：「那我要如何才能把保險保『夠』呢？」

「這就是好問題啦，你認為怎麼樣才算夠呢？」邱正弘微笑道。

「恩......希望能夠讓我在發生事情前的生活，能夠盡量持續下去？」曉姿回答的不太確定。

邱正弘說：「除了目前，你還要去想到未來。要如何保夠？這是可以計算出來的。假設你有一個小孩，希望撫養他到20歲，你家庭一個月生活費需要3萬元，一年就是36萬，20年的生活費是720萬，那你至少要準備保額720萬的20年定期險。」

「但是回頭想想，別忘了除了生活費，還有小孩的教育費，這邊到大學我們用250萬來估算。那你要買夠保險，就要720加上250，總共是970萬元。另外，說不定你還買了房子正在繳房貸，目前剩下600萬還沒繳完，那就變成970要再加上600，你要保到1570萬才會『夠』。」邱正弘計算給曉姿聽。

「從這個舉例你可以看出，如何買夠保險是可以計算出來的，也就是『把你希望的生活方式轉換成數字』，你要去把自己的問題點一個一個列出來，最後才會是你的總額數字。」

曉姿說：「原來如此，所以對於怎樣才算是買『夠』保險，每個人都不一樣。」

「沒有錯，所以沒有什麼『正流行』的保單這種概念，保險需要因每個人的需求而量身訂製不一樣的組合。」邱正弘說，「在買『夠』之後，我們還要來挑『好』的保險。我的需求很大，但預算有限怎麼辦？那顯然你就不能買終身險，而要買定期險。沒規劃好的保險預算，會侵蝕到你的生活品質。」

邱正弘繼續說：「這邊雖說『好』的保險，但我認為任何保單沒有好、壞的問題，只有合不合適的問題。這裡談的好，是如何以我的付費能力，買到需要的保障。」

Photo Credit: 朱家儀／TNL 「我認為任何保單沒有好、壞的問題，這裡談的好，是如何以我的付費能力，買到需要的保障。」邱正弘對曉姿說。

選保障終身的「終身險」好，還是保費較低的「定期險」好？

「繼續談如何買到好保險。我舉個例子，你到底該買終身壽險還是定期壽險？這沒有好壞的問題，終身壽險與定期壽險的保費比例大概是5比1，因此這完全取決於你個人的預算的多寡，和對於保額大小的需求。」

邱正弘打了個比方：「你可以把終身險和定期險，想成是買房子和租房子的概念，沒有哪個比較好，而是要看個人的生活方式和收入來做決定。預算不足我當然買定期險，預算足夠，那當然買終身壽險。」

「那如果是像我這樣，目前薪水每月結餘扣掉必需的花費所剩不多的年輕族群，哪個才是適合我的呢？」曉姿問道。

「年輕人原則上就是買定期險，因為保額需求大，但預算上相對欠缺，所以原則上絕對不建議買終身型的。你只要聽到『終身』這兩個字，記得它就是會保費變高、保額會變小。」

預算有限的情況下，小資族這些保險要優先備齊

「要記住一個概念，如果你生病了什麼是好的藥？不是貴、也不是便宜或特定哪家廠商，而是要能夠治療你疾病的藥。回過頭來講，什麼叫做好的保險？一個好的保險它要能解決你的問題。」

看曉姿拿起筆作筆記，邱正弘放慢速度，讓曉姿有時間記下接下來的重點：「因此如果是預算相對有限的年輕人，風險卻相對高，原則上是買保障型的保險為最主要。」

邱正弘為曉姿繼續說明，對於預算有限的年輕人，特性是責任多、風險大，挑選保單的原則為保費低、保障高、不買「可領回的」。這樣的基礎下，建議應優先備齊的保險包括：

定期「壽險」

實支實付、日額給付「醫療險」（絕對不要去買終身醫療險）

若是自己騎車、開車的通勤族，應保「意外險」

「像你這樣的小資族，在預算有限的情況下，應該將這三種保險優先備齊，方能無後顧之憂。」邱正弘說。

核稿編輯：翁世航