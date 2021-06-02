【如何看懂合約】平準費率、自然費率有什麼差別？影響你將負擔多少保費

曉姿在和安睿宏觀財務顧問平台總經理邱正弘請教過後，了解購買保險就像搭配衣服，基本盤先顧好，後續要加什麼則是看個人需求。另外對於厚厚的合約內容，也知道有那些名詞是要特別留意的地方。

文：朱家儀｜諮詢專家：邱正弘（安睿宏觀財務顧問平台總經理、《錢難賺，保險別亂買》作者）

前情提要：安睿宏觀財務顧問平台總經理邱正弘，教曉姿保險「保對」、「保夠」還要「保好」的重點，並分析了「終身險」與「定期險」的特性，以及在預算有限的情況下，年輕人應該優先備齊那些保險險種。

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購買保險就像搭配衣服的「穿衣理論」

曉姿記下邱正弘所說建議年輕人要修先選擇的保險之後，再繼續問道：「那如果我在買好這些些優先要備齊的保障之後，預算仍足夠，有哪些保險是我還可以考慮的嗎？」

「如果你將應該優先備齊的壽險、醫療險、意外險準備好了，預算還有，又想要更全面的保障，那就可以考慮像是癌症險或殘廢險（失能險）等險種。」邱正弘說，「其實這就是所謂的『穿衣理論』。」

曉姿完全沒聽過這個名詞：「穿衣理論？那是什麼呀？」

「所謂『穿衣理論』，就是建議買保險像穿衣服一樣。以健康方面的保險來說，內衣褲就像健保，也就是基本盤要守住。牛仔褲、T-Shirt這種簡單的外衣，就像是日額給付、實支實付的醫療定期險，到哪裡都百搭；雖然你知道還有更好的，但有這樣一套也就過得去。」邱正弘繼續解釋：「如果擔心天氣變冷，想要來個更保暖的所以買了件外套，那就像是癌症險或失能扶助險。有了這些，基本上防風避雨都辦得到。」

「但如果你真的很擔心天氣更嚴峻的時候要怎麼辦？那你可能搭個圍巾、大衣外套，這圍巾、長外套就是像長照險等配件。所以這個概念是什麼呢？首先要把基本盤、可以百搭的守住，行有餘力再想想其他配件險種你要怎麼配，就能完成你的保險規劃。」

圖片來源：邱正弘

合約一大疊，哪些地方與名詞要特別注意？

曉姿對於購買保險的順序有了近一步的概念，心理覺得很是踏實。但她突然想到之前曾經看過爸媽的保單合約，總是厚厚一大疊，便想了解裡面該注意哪些重點。

「其實我看保險的合約經常都是一大疊，做事情功課時也有一些名詞我不是很清楚，比如說平準費率和自然費率、主約附約、等待期什麼的。」曉姿問，「我要怎麼看懂合約呢？」

聽了曉姿的問題，邱正弘說：「其實所謂看懂保險，大家想看懂的不外乎是我擁有什麼，也就是我的權利是什麼。下一個要看懂的就是我的義務，也就是保費要付多少。所以所謂看懂保險，不外乎就是權利的範圍是什麼，包括什麼時候陪、什麼時候不賠，要賠的時候會賠多少；以及我要負擔多少的保費。」

平準費率 vs. 自然費率，影響你將負擔多少保費

邱正弘說：「就以你剛才說的平準費率和自然費率來說，就和你的義務——也就是負擔多少保費有關。」

原來所謂的平準費率，其實又叫固定費率，是將老年風險較高時期的保費平均分攤在每一年，因此多會出現在終身型的產品，其保費每年都會相同。而自然費率多見於定期險，保費會隨體況及年齡調整，通常年紀越大，保費會逐漸增加。剛開始繳保費時，平準費率需要繳的錢會比較多，但自始自終都一樣；而自然費率則是剛開始要繳的保費低，之後會逐漸增加。

邱正弘補充道：「另外，你有聽過自然費率的投資型保險吧，這是什麼概念呢？假設你現在保費是10萬塊，傳統保險就是這10萬都是你的保險。但投資型保險可能將8萬元拿去投資，2萬元做為你的保險。就像剛剛說的，自然費率現在繳的保費低，之後會高；但投資型保險認為將來高沒關係，因為你拿去投資賺的錢，會補到未來較高的保費。不過這個假定有個前提，就是你的投資一定會賺錢。」

「因此買了自然費率的投資型保單，雖然感覺是每年固定繳10萬元保費，但當中作為保險用途的保費比例卻是在逐年加高，而投資比例逐漸降低。所以你的這張投資型保單要繳的保費實際上是逐年增加。雖然保險公司當初賣的時候可能說你投資賺的部分，就可以拿來回補未來變高的保費，但投資卻沒有一定保證賺錢的。因此預算有限的年輕人，並不建議買投資型保險。」邱正弘說。

主約無效，附約也就跟著沒有了

「那為什麼有的合約說可以保證續保，有的卻不行呢？」曉姿拋出另一個問題。

邱正弘說 ：「所謂不保證續保，是指當你保險合約到期，保險公司可以決定是否讓你繼續保險。當你買的是沒有保證續保的定期險，隔年保單到期要是你狀況不佳、有受過小傷害或出險率特別高，保險公司可以決定不讓你續保。因為它每一年的保單是各別出單的。至於一些終身型保單一簽就跟你簽20年，因此在這段期間內就一定都有保險這是優點，但基本上它每一年的保費也會比較貴。」

曉姿接著問：「我還有聽過有人買保險時會一張主約，再加其他附約，那又是什麼意思啊？」

「主約就是買一張保單的時候，保險公司主要的合約，能夠單獨出單。主約的行政成本需要各別去做。所謂附約，則是可以附加在主約下面，跟單獨出單的保險箱比保費大概就是8折，這是因為行政管理成本相對的較低。不過主約可以自己單獨，可是附約一定要依附在主約下面，因此只要你主約無效，附約也就跟著沒有了。」邱正弘說道。

「我舉個實際的例子，我家裡小孩的保單可以附加在我的主約上作為附約，但要注意如果我的主約失效，那小孩的保險也會失效。因此就得注意，當小孩能夠獨立的時候，就不要再讓他的合約附加在我身上。」

等待期主要見於醫療險中

邱正弘喝了口水，問了曉姿：「那你有聽過等待期嗎？」

「沒有耶，那又是什麼呢？」曉姿滿臉疑惑。

「所謂等待期，主要存在於醫療險裡面。醫療險通常保險公司要求的誠實告知，是以有沒有去看醫生為標準，只要沒有就醫紀錄，就當作沒有既往症，也就是以前曾發生過的疾病。」邱正弘說，「但這就出現一種狀況。比如說我現在很痛很不舒服了，可是我撐著不去看醫生，先來去買保險。」

「為了避免這種狀況，就有了等待期。也就是說的確憑就醫紀錄，過去你沒有既往症，但我在你投保後的一段時間內，如果你身體出狀況，保險公司就當作同一事件，不會理賠。等待期會多長，則依各家保險公司不一定，有可能1－3個月。」

「所以等待期的用意，就是要解決這種還沒有投保、但身體已經出現病痛卻故意未就醫來投保的『逆選擇』，防範投保者的道德風險。」邱正弘說，「因此如果身體出了什麼狀況，還是建議要誠實告知，不要有欺騙行為或不實告知，保險公司才會理賠。」

「誠實告知」有漏洞？只要撐過兩年，保險公司仍須理賠？

曉姿突然想到什麼，遂問到：「說到誠實告知，我有看過網路上寫有的人會去鑽一個漏洞，說是不用誠實告知既往症，只要撐2年之後，保險公司仍須理賠耶？」

邱正弘搖搖頭：「這行不通的，絕對不要這樣做。」

邱正弘說，這個說法的由來主要來自《保險法》64條：

訂立契約時，要保人對於保險人之書面詢問，應據實說明。 要保人有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實之說明，足以變更或減少保險人對於危險之估計者，保險人得解除契約；其危險發生後亦同。但要保人證明危險之發生未基於其說明或未說明之事實時，不在此限。 前項解除契約權，自保險人知有解除之原因後，經過一個月不行使而消滅；或契約訂立後經過二年，即有可以解除之原因，亦不得解除契約。

「是的，《保險法》是這樣說沒錯，但如果保險公司真要討回，可以用《刑法》的詐欺，那刑事責任就沒有處置期間的問題。真的不要去賭，覺得2年賭過就是你的。保險公司如果很疫點的話，是可以用這種方式去做。」

看曉姿理解了，邱正弘微笑道：「其實買保險最好就是能一路平安。因為你領到給付，代表是你有出事。基本上，買保險就是買安心的，若你出事時，沒有買保險是不幸，有買保險那是萬幸。最好的就是買了保險但都沒有用到，那才是真正的幸福。」

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核稿編輯：翁世航