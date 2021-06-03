【業務vs.保經】「用利息就能買的保單」「終身醫療險」「還本」⋯⋯當心話術陷阱

馬妮從保險經紀人（保經）小曦那邊，了解到保經和保險業務員有什麼差別，還有哪些話可能是保險業務員或保經推銷的話術，在溝通時要特別留意。

文：Tracy Tsai｜諮詢專家：保經小曦（匿名）

前情提要：曉姿在和安睿宏觀財務顧問平台總經理邱正弘請教過後，了解購買保險就像搭配衣服，基本盤先顧好，後續要加什麼則是看個人需求。另外對於厚厚的合約內容，也知道有那些名詞是要特別留意的地方。

午餐時，馬妮和曉姿、蔡九哥一起買了外帶便當到休息室吃。席間曉姿和蔡九哥熱烈地討論著他們近期學到的保險觀念。自己卻插不太上話。出社會五年的馬妮，從小到大的保險幾乎都是爸媽幫她處理好，連保費也是固定的家庭支出，不需要由她來負擔。馬妮對於保險的認知幾乎是一片空白。

Photo Credit: TNL/黃彥翔

現在聽到同事曉姿、蔡九哥開始討論保險，她決定也要好好來研究。馬妮知道常聯絡的小曦從事保險業，打算約她出來見面聊聊。

在約定的時間到了咖啡廳，小曦調侃了一下馬妮：「唷，之前跟你講說至少要了解自己有哪些保險都不聽，現在怎麼突然想到啦？」

馬妮有點不好意思地回道：「同事近期在討論相關的事，我發現都插不上話，自己有哪些保險都不清楚⋯⋯想來請教你一下，如果我要開始規劃，有哪些要注意的事情。」

聽到馬妮難得這麼認真想聽這些，小曦爽朗地點頭：「當然沒問題，這是我的專業，我會盡可能解答你的！」

保險經理人與保險業務的差別，要自己辦還是找業務？

雖然馬妮知道小曦從大學畢業後，就從事保險經紀人（以下簡稱保經）的職業，但她不清楚「保經」與「保險業務」的差別是什麼，便詢問了小曦：「我看我爸媽應該都是找保險業務幫我辦理保險，業務跟保經有什麼不同嗎？」

「最基本的就是我們產品上的差別，一般保險業務代表『一家』保險公司，比如說他南山的，就代表南山。保險經理人基本上是代理『很多家』保險公司銷售產品。以產品上來說，保經的角度不會只覺得南山、富邦或哪家保險公司最好。但如果我是某一家保險公司的業務，不太可能說別家的最好嘛。所以如果我是在保經公司的話，相對能客觀站在客戶的角度，因為產品比較多元。」小曦回答。

「但當然也不可能全然客觀，還是要看保經或業務本身。就算是保經，也有可能只賣某間特定公司的產品。」小曦舉了一個案例：「每間保險公司的強項弱項不同，可能A公司是醫療險比較強、弱的是儲蓄險，但B公司相反，這時若我是單一保險公司的業務，我就只能幫客戶拿到一個最好的；但保經則是有兩家保險公司的產品可以銷售，可以幫客戶買A公司最強的醫療險、B公司最好的儲蓄險。」

「那假設今天我想要開始規劃我的保單，你會建議要找保經或是業務嗎？還是自己辦也可以呢？」馬妮問。

「其實現在資訊發達，很認真研究的話，也可以買到不差的保單，但我還是會建議要找保經或業務，因為如果今天出了狀況，不太可能自己去跑理賠，就算可以，也會很麻煩，如果有一個可以協助你的人會比較好。」小曦說明。

「找別人的優點在於之後服務比較完整，而且保險業內，在理賠上也會有些小技巧，沒注意到的話可能會少很多理賠，或之後若有理賠糾紛，也有人幫你處理。但不論是找業務、保經或自己辦理，最重要的還是有沒有做功課，是否有去了解購買的產品適不適合自己。」

馬妮也繼續追問：「現在有些保險可以在線上承保，這件事有沒有什麼限制或缺點呢？」

「其實大部分的保險還是沒辦法，仍然要透過業務。你可能只能在線上買到旅平險、意外險等等，但像醫療險這些目前還沒完全開放。而這件事的缺點在於，若對保險不夠專業，有些狀況是一般人無法預先想像的，像有些理賠狀況可能是你請醫師改幾個字，就能多賠好幾萬塊；或哪些字眼出現，就無法理賠，這些如果不是在保險業內，真的很難知道。」

台灣壽險公司保單銷售型態（實際型態以各家保險公司現況為準）

「用利息就能買的保單」？當心話術陷阱

馬妮說：「那這樣第一步其實是先找到適合的保經或業務協助自己⋯⋯你可以分享一下在跟他們應對的時候，有沒有哪些特別需要注意的事嗎？」

「我覺得需要多比對，還有要自己去做功課，不能只是片面地接受對方給你的訊息。另外，不論是業務或保經，你可以多多去觀察這個人值不值得你信任。」

小曦稍微思考了一下，繼續回答：「再來，最簡單的就是他請你簽名的時候，可以問一下這是在簽什麼？他至少要能很順暢地回答。因為你簽名了就代表你認同這件事，但如果你在簽名當下沒有確認，可能會造成一些權益上的損失。」

「你有沒有聽過什麼在推銷產品時比較常見的話術，可以分享一下嗎？」馬妮大概理解了，但她擔心之後即使找了保經或業務，可能會受話術引導，而購買了並非自己真正需要的產品。

小曦笑說：「其實蠻多的，例如『用利息就能買的保單』，如果業務這樣講，就是指你在銀行存了20年的錢，假設利息1％，20年大概2000元，他跟你說你一樣在銀行存20年，20年後還你，不過他給你一個終身100萬的意外險，這聽起來就像『我用利息的錢買到100萬的意外險』，對嗎？」

馬妮點點頭，小曦接著說：「但實際上是錢會卡在那邊20年，而那個100萬的意外險，其實一年不到5000元，如果你把這個錢拿去買儲蓄險或投資，再把一部分賺到的錢拿去買意外險，可能都比這樣划算。」

「再來像『終身醫療險』，我也覺得他算是一個話術，一般人應該都有這個險。會這樣說是因為客戶看到的是『終身醫療』，但他不知道這個險賠的是什麼。可能覺得是『終身有保障』就買單了，但實際上，終身醫療可能是你住院一天，賠你1000元，沒了。那這樣真的是足夠的保障嗎？1000元真的足夠嗎？其實真的生病時住院通常不會住太久，真正花錢的地方反而是在於開刀、自費、雜費以及後續照護，所以買這個的CP值其實不高，只賠住院費用幫助不大。」

小曦說：「保險公司主約通常都會掛終身醫療，年輕人的話一年大概繳1萬吧，繳20年總共20萬。但住院一天賠1000，這個是定額的，如果我住了200天，就賠20萬，不就只有賠到我自己繳的錢嗎？而且一般人可能認為手術也在終身醫療的賠償範圍內，但其實沒有，或是就算有，也是定額理賠，不論心臟手術或痔瘡手術，可能都是賠3000，以手術而言其實根本不夠。」

馬妮繼續詢問：「原來如此⋯⋯那在保單中，有什麼可以注意，看看自己的保障夠不夠的地方嗎？」

小曦回答：「一定要想一下理賠的內容，如果是醫療險，可能要看一下實支實付的額度是否足夠。因為醫療險架構很簡單，其實就是實支實付，再來可能是重大傷病、癌症險、失能險等等。」

「要給建議的話，我是覺得可以做到兩家保險公司的實支實付，可能找收一正一副（指收據），或兩張都副本也可以。比如說我花20萬的收據，我跟A公司請領20萬，跟B公司也請領20萬，總共可以賠到40萬。原因是我今天去醫院花了20萬，但我出院後可能無法馬上回去上班，公司的薪水也不一定會照常給。」小曦說道。

「如果我有兩張實支實付，一張的20萬就是給醫院，第二張20萬我就能拿來應付生活開銷。額度的話，兩張加起來40－50萬，我覺得或許比較好，因為現在蠻多高科技的手術，如達文西手術、海伏刀，費用都很高。」

「那這樣有多家保險公司的保單，保費會不會很貴啊？」馬妮問。

「保費其實非常便宜，實支實付的話以年輕人而言，大概一年都不會超過一萬，但他理賠的限額可能可以到達20、30萬。」小曦說，「總之無論如何，實支實付的額度一定要夠。如果還有預算或有家族病史，可以考慮癌症險和重大傷病險，建議額度規劃三到五年的年薪，然後盡量找癌症確診後，或拿到重大傷病卡時，就能夠一次性給付理賠金的，這樣若發生這種狀況，還有三到五年的時間好好休養，也不用擔心會造成家人負擔。」

小曦啜了口咖啡，一邊思考：「話術的話⋯⋯啊！我還想到一個，聽到『還本』這兩個字，可能就要小心一點。通常保單要做到還本，會讓你覺得好像很划算，但實際上不一定，業務可能會跟你說『你這個（保費）繳20年會還你錢』，但你仔細一看，發現身故才會還錢。或是30年後才還，錢可能都不知道被貶值到什麼程度了。還本不是不行做到足夠保障，但一年保費不繳個30萬，很難做到風險的移轉。」

「哇，謝謝你跟我分享這麼多內容耶，我之後真的要來好好看我現在的保險完不完整，有沒有要加強的地方了！」馬妮邊聽邊覺得保險真是門不簡單的學問，真的要好好弄清楚才行。

核稿編輯：翁世航