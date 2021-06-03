【申請出險理賠】什麼情況下保險公司可能拒賠？發生金融消費爭議該向誰申訴？

曉姿向保險松鼠快易懂電話諮詢之後，了解申請保險的後續，可能下來的結果有哪些，也學到投保之後如果發生狀況但被保險公司拒絕理賠，自己還可以做些什麼。

文：朱家儀｜諮詢專家：保險松鼠快易懂

前情提要：馬妮從保險經紀人（保經）小曦那邊，了解到保經和保險業務員有什麼差別，還有哪些話可能是保險業務員或保經推銷的話術，在溝通時要特別留意。

在與保險經紀人小曦談過之後，馬妮想要看看老爸老媽幫自己買了哪些保單，評估是否合用，自己還該補足哪些地方，便去找曉姿討論。曉姿也不吝嗇地將自己學到的觀念與馬妮分享。

「謝謝你，我覺得更有頭緒了。」馬妮開心的說，「那你自己已經買完想買的保險了嗎？」

「還沒呢，不過我今晚就要跟我先生一起討論要買哪先險種、預算多少這些細節，可能近期就會約保經或業務員來處理了。」曉姿說。

馬妮說：「真的？那太好了，等我之後如果還有問題再問你。」

到了晚上，曉姿和先生的討論非常順利，很快就列出他們要保的險種及保單，並在預算內將需要的保額備齊。曉姿對老公說：「我們超有效率，果然事前就是要找專家詢問。現在保險都挑好了，接下來只要做完投保這動作就萬事OK了！」

「還沒完喔，我聽已經有投保經驗的同事說，不是你要保，保險公司就一定會接受，有可能會因為一些原因『被拒保』，好像還有『批住除外』、『加費承保』什麼的。總之結果還不一定哩。」曉姿的老公從紀錄兩人討論結果的電腦螢幕前，將頭抬起說道。

看到曉姿震驚的表情，她的老公冷不防再補上一槍：「另外我也覺得，應該在網路上看一下『要保書』要怎麼寫，這我們也都完全還沒個概念。」

曉姿心想，自己從來沒想過原來保單還有可能被拒保，「這些有關要保書的寫法及保險結果的分析，應該也是要先找人問問才行......」

這時她腦海閃過之前曾經向其諮詢過保險觀念、經營有保險松鼠快易懂臉書粉絲團的松鼠，感覺他是相當適合的人選，便決定找時間打電話給他，向他徵詢意見。

保險結果下來了：除了正常承保之外，還可能遇到其他狀況？

「你先生說得沒錯喔，除了承保，也有其他一些結果，比如說批註除外、加費承保、延期承保，也有可能拒保。」松鼠在電話裡解釋。

「這些狀況主要是在買醫療險的時候會出現，決定的關鍵在於要保書上的『健康告知』。健康告知裡面會有針對兩個月、一年、兩年、五年這幾個時間點，詢問投保者過去健康檢查或看診時，是否曾接受醫生的治療。你照實回答之後，由保險公司評估你的狀況是否需要批註除外或加費承保。加費承保比較好理解，批註除外則是指保險公司特別註明將已發生的疾病，排除在承保範圍之外。」

曉姿問：「那延期承保又是什麼啊？」

「如果保險公司認為你這個體況有觀察空間，可能讓你過三個月後或一年再去投保一次，屆時保險公司再來評估是否讓你承保，這就是延期承保。而若是保險公司認為你的體況很嚴重了，他們不願意承保，就會直接拒保。」松鼠說道。

發生狀況時，請領保險要注意哪些地方？

曉姿細細聽著松鼠說的話，這才明白原來除了正常承保之外，也有一些特定狀況是保險公司根本不做你這筆生意的。「那假如我今天成功保到保險了，日後發生了狀況需要請領的時候，一般要準備那些文件呢？」

「這就要看你的險種了，每個可能會不一樣。」松鼠說，「除了填寫申請書之外，醫療險可能還需要診斷證明，如果是實支實付型的保險可能就會需要醫療收據，另外也可能被要求提供受益人的身分證明及匯款的帳號等等。至於確實需要什麼資料，可以直接詢問保險公司，或查閱當初簽的保單。」

松鼠在電話中說道：「另外保險的合約條款內也會寫到發生狀況之後，多久之內你必須備妥文件完成請領的動作，這個時程也要注意。而一般申請完保險請領之後，順利的話大約兩星期左右理賠金就會下來。其實有關保險金的請領，只要照著合約中保險金請領項目去準備，注意時程、需要備妥的文件就可以。如果看了之後還是不太會，直接打電話給保險公司的客服，他就會回答你了。」

什麼情況下保險公司可能拒絕理賠？被拒絕理賠該怎麼辦？

「原來是這樣。所以說只要現在保險公司確定承保，未來我萬一發生狀況，照著合約書中的保險請領方式去做，就一定可以獲得理賠對不對？」曉姿充滿自信地問。

「在一些情況下，就算你覺得你的狀況好像很符合請領條件，保險公司仍可能拒絕理賠，理由常見的包括不符合名詞定義啦、除外責任、已在疾病或是等待期內等等。這邊要特別說，已在疾病和既往症並不完全相同，既往症指得是你過去曾經有過的疾病，現在可能康復了也算既往症，範圍比較大；已在疾病的範圍比較小，是你從過去到現在『已經存在』的疾病，算是進行式。」

松鼠頓了頓，接著說道：「其實你也可以上網查一些被拒絕理賠的案例分享與討論，對於當中的細節會更清楚，比如說有人因打球意外跌倒造成一顆門牙斷裂而去安裝假牙，但因當天沒有使用健保的收據，所以就被當作不以全民健康保險之保險對象身分治療；或在懷孕10個月時因醫生判定胎位不正需要剖腹產，卻遇到有的保險公司理賠、有的不賠的狀況。都可以作為判定參考。」

聽到這邊，曉姿覺得有些擔心，拋出心中的憂慮：「哇，萬一我已經繳了好久好久的保費，出狀況時保險公司卻拒絕理賠，我真的會很難過耶......」

「其實如果你被拒絕理賠，並不代表這是一個終點。」松鼠說，「你可以先去跟保險公司進行申訴，接到申訴後保險公司必須要在30天內回覆你。」

「如果申訴之後，保險公司的回覆仍然是不願理賠呢？」曉姿問到。

「若保險公司回覆了但你不接受，或沒有在30天內回覆你，這時你可以到金融消費評議中心申請評議，評議中心會幫你處理並調解你遇到的狀況，但必須要在收到保險公司的回覆結果後60天內執行。若是評議結果你可以接受，那就OK；如果你覺得仍不能接受，或是評議中心無法解決，後續就會需要上法院去告了。」

松鼠接著說：「但是走到上法院的這步，就真的需要花費很多時間和金錢，因此大部分的人都會希望能在金融評議中心能解決的就解決。」

在掛掉電話後，曉姿覺得自己已經準備好要為人生的風險做一個轉嫁，而且對於什麼才是執行的正確方法、如何處理後續的請領保險、被保險公司拒保該怎麼處理也都有了更正確的觀念。看著自己一路諮詢各方專家所記下的厚厚筆記，曉姿也覺得自己總算從「保險小白」，慢慢成長為理解自己需求、做好未來規劃的成熟大人了。

核稿編輯：翁世航