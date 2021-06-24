【曉姿保險番外篇】曾經的月光族也能華麗翻身，台新Richart年金險助小資族累積夢想基金

台新銀行 Richart 的年金險，不僅可作為退休規劃的工具，且 1000 元就可投保的低門檻，對於想要累積夢想基金的小資族，是非常有效的方式。

出國讀書、環島旅行、買車買房，有好多夢想清單正在日記本上，等待有一天可以被實現。然而，對於小資族來說，理財計劃常常有意外變數，要在時間內達成存錢目標，比想像中的困難許多。

台新銀行 Richart 推出的年金險，不僅可作為退休規劃的工具，且 1000 元就可投保的低門檻，對於想要累積夢想基金的小資族，是非常有效的方式。

工作與生活變數大，小資族常意外成為月光族

曉姿與老公目前僅有銀行存款，遇上低利率時代，每年定存的利息極低。兩人雖有買房與育兒計畫，但偶爾會有同事邀約聚餐，或是家中臨時有急用花費，常常不小心成了「月光族」。

尤其，台北市蛋黃區的房價高，以曉姿與老公兩人合計年薪 150 萬元來看，就算 10 年不吃不喝，可能也買不起一間兩房一廳的房子，勢必只能往蛋白區，例如新北市的重劃區來找房，但對他們而言，依然是不小的負擔，曉姿夫妻單靠薪水想要達成買房目標非常困難。

不僅如此，曉姿與老公沒有投保任何保險，這也讓她感到擔憂。看著媒體報導，未來低利率恐成常態，但物價又持續上漲，銀行存款利率恐怕被通膨吃掉，若未來只仰賴勞保退休金，沒有其他收入來源，可能無法支撐理想的退休生活。

養成先存錢再花費的理財習慣，不需破釜沈舟的決心也可以輕鬆累積財富

有句名言說：「賺多賺少不是重點，長期下來能存多少錢，才是關鍵。」雖然曉姿與老公兩人年收入約 150 萬元，以生活在台北市蛋黃區的物價水準來看，確實不高，不過只要有心，將收入做有效規劃，其實還是可以有效地累積財富。

理財專家建議，曉姿夫妻可以先從記帳開始，好好檢視每個月的開支，哪些是生活必要支出，例如房租、水電瓦斯、電話費等；至於伙食費，則可以減少外食，儘可能多在家裡自炊，就能再稍微節省一點；其餘就是可支配所得。過去，當曉姿夫妻領到薪水時，都是先扣掉上述的必要開支，其他的當作零用錢花掉，真的有剩餘才會存起來。現在可以開始試著先把可支配所得的一部分，當作必要儲蓄的額度，多出來的才是零用錢。

曉姿雖然理解「先考慮存錢、再決定消費」的原則，但也提出：有時在執行時，常常因為一些外在因素，不小心就把錢花掉，該怎麼辦？對此，理財專家說，很多人也有類似困擾，因為這需要透過高度自律才能達成，如果很難做到，可以嘗試一領到薪水，就把固定金額投入理財專戶，只進不出。而台新銀行 Richart 所推出的年金險，就是一種很好的理財手段。

理財專家說，以目前市面上的年金險而言，至少需繳滿 6 年。只要養成習慣，在領薪後先存入專戶，再把剩下的錢拿來消費，不僅不用特別克制消費的慾望，還可以把年金險保費「繳好繳滿」，無形中慢慢累積資產。

不只為退休做準備，也是規劃成就夢想的第一步

年金險不只可以為退休做準備，也是累積夢想基金的一種方式。曉姿夫妻一直有個願望，就是在婚後 10 年一起「二度蜜月」，重溫當年去歐洲旅遊的回憶，而根據曉姿的預估，旅費大概要 20 萬元。

透過台新銀行 Richart 年金險，曉姿也能慢慢達成目標。根據 Richart 試算，若曉姿首次繳交保費一萬元，之後每個月繳 3000 元，6 年後大約可以一次領回約 23 萬元，就足以支付旅費。

另外，曉姿夫妻有生小孩的計畫，年金險也可以扮演重要角色。理財專家建議，曉姿夫妻可以透過年金險，提早替小孩準備教育基金，如果能從小孩一出生就投保，等到小孩念完大學時，要用這筆基金出國留學，甚至當小孩創業的第一桶金，都可以派上用場，也是曉姿夫妻給孩子最棒的成年禮。

【e指Fun心保專區】各保險產品係由各合作保險公司提供並負擔基於保險契約所生之權利義務，由台新銀行代理招攬其保險商品。

【合作保險公司投保專區】各保險商品係由各合作保險公司提供，台新銀行僅提供保險費代收付服務，購買該保險商品之相關權利義務及詳細商品資訊請洽各保險公司。

更多台新Richart年金險資訊