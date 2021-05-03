【打破迷思】薪水只夠養活自己，「投資理財」是有錢人才該擔心的事？

曉姿發現自己和同事們對於理財投資的觀念有很多不了解的地方，便向李柏鋒約訪進行諮詢。李柏鋒向她解釋了「投資」與「投機」的差別，以及一些常見的理財觀念釐清。

文：朱家儀｜諮詢專家：《INSIDE》主編鋒哥、Mr. Market市場先生

在成功購屋之前，曉姿夫妻為了準備足夠的頭期款傷透腦筋。曉姿和先生原本都只有將存款放在銀行，但因為未來有生育計畫，兩人想退出租屋一族，買一間自己的房子穩定下來。然而現實的問題是，想買房就必須想方設法準備一筆錢，作為頭期款及裝潢等其他雜費。

Photo Credit: TNL/黃彥翔

「現在銀行存款利息這麼低，要存到什麼時候才能買房子啊，唉⋯⋯」那天，煩惱不已的曉姿在辦公桌前算了一下生活開銷與每月結餘，不禁喃喃自語。

「唉！」

曉姿聽見有人比自己嘆氣嘆得還更大聲，不禁覺得好笑。探頭一看，原來聲音的來源正是專跑社會線新聞的蔡九哥。「怎麼？是什麼大事讓我們社會線一哥嘆這麼大口氣啊？」曉姿問。

Photo Credit: TNL/黃彥翔

「我前些日子跟風買的股票，現在跌到慘不忍睹，」蔡九哥摀著自己的臉：「明明大家都說看好會漲，怎麼現在卻跌成這樣，我的心好痛，早知道就在上星期還沒跌得那麼慘的時候認賠殺出了⋯⋯」

一樣的小資，不一樣的理財觀念

「你有在買股票喔！我只有把錢存在銀行裡。因為我爸媽以前就一直叮囑我不要玩股票，所以一直以來我都只有存錢，沒有投資。」曉姿說道，「可是我如果要存到買房的頭期款，以現在銀行的利息，我都不知道要等到哪一年才能存夠。而且到時候頭期款一繳出去，我的戶頭又要從零開始存錢了，想到就覺得好可怕。」

蔡九哥說：「那你要不要跟我一起試試看投資股票，殺進殺出很刺激唷！不過有時候大家講的買哪支才好也不一定準。你看我這次，真的就是血本無歸，不過偶爾也是會賺一些啦。」

聽聞兩人談得熱烈，馬妮走了過來湊一腳：「你們在聊什麼？」

Photo Credit: TNL/黃彥翔

「我是在跟蔡九哥說我在考慮是否要改一下我的理財方式，因為全部放銀行存款感覺進度很慢。蔡九哥說他都聽大家推薦買哪支就跟風一起買，殺進殺出。」曉姿跟馬妮解釋。

馬妮說：「我名下也有一些股票耶，是我爸媽小時候幫我買的。我記得好像都是一些中鋼、中華電信、台積電什麼的，他們是跟我說要買就要買這種公司又大又穩的，叫我都不要賣，放著養股息。」

曉姿心想，一樣是以股票當作投資工具，身邊的人卻有這麼不同的處理方式，「看來開始投資之前，也是有一些功課要做呢！」

蔡九哥聽到曉姿這樣說，不禁覺得好笑：「啊你不就是跑財經線的嗎？應該有認識一些專家吧？想做功課可以直接去問他們啊。」

曉姿覺得蔡九哥說得很有道理，便開始著手規劃約訪事宜。第一位約訪對象，便是台灣ETF投資學院創辦人、科技媒體《INSIDE》的主編李柏鋒（鋒哥）。

在前去拜訪前，曉姿看見鋒哥有開一堂名為「人生必學的理財八堂課」的線上課程，上頭的介紹文字寫著：

正確的財務計畫，重拾人生主導權。

這正是曉姿希望達到的目標。

Photo Credit: 鋒哥 李柏鋒有開一堂名為「人生必學的理財八堂課」的線上課程。

「投資」與「投機」有什麼差別？

兩人見面寒暄一番後，鋒哥先問了一個問題：「我先問你，你知道『投資』和『投機』的差別嗎？」

見曉姿答不出來，鋒哥開始解釋，原來所謂投資與投機，有8個可以提供評估的準則：

你是持有資產，還是進行標的的交易？ 你是賺取收入，還是追求價差？ 你是長期持有，還是短線交易？ 你所承擔的風險是大或小？ 你的資金來源是自己辛苦存的，還是借來的？ 聽到一個消息，你是做徹底的研究，還是趕緊進場？ 你的決策是根據無關情緒的基本因素，還是反映市場情緒的技術指標？ 你的預期報酬是每年幾％，還是每年幾倍？

這時，曉姿心裡浮現的是蔡九哥的跟風選股與短期殺進殺出，原來這樣的行為只能算是投機，而稱不上是投資。但是想起自己一直以來也僅僅只有將錢存在銀行也有所不足，便說：「真希望我能早一點知道投資理財的重要性呢。」

「其實在年輕時期很少人會察覺到投資的重要性，大部分是在自己遇到狀況有用錢需求但不足夠，或是看見長輩們開始經歷一些事情，才會覺得這件事情是重要的。在此之前，可能也沒什麼動力去做這件事情。」鋒哥說。

把錢放在銀行，你的錢會越存越小

曉姿說：「那像我一直以來只有將錢存在銀行，也是一種可行的規劃嗎？」

「只將錢放在銀行，你的錢會越存越小。大家在生活中應該都有一個體驗：你去買個便當，卻發現明明才剛漲價沒多久，現在卻又貴了5塊10塊，我們生活中很多東西的物價有的會上漲，有的會變便宜。比如說電腦數位產品的東西，你可能會覺得不但沒有變貴，過去10年來反而越來越便宜了；但如果像是一些吃的，雞排、珍珠奶茶，過去10年來可能漲了2倍。」

鋒哥繼續解釋：「根據政府的數據，長期來講過去2、30年物價平均就是漲2％左右。可是我們目前定存利率根本不到1％。所以如果你把一筆錢丟在銀行，隨著時間過去它能買到的東西是越來越少的。因為物價每年漲2％，你的利息越是每年不到1％。所以這也是一個我們為什麼要開始投資的原因。」

「那我是不是不該把任何錢放在銀行？感覺很虧耶。」曉姿問。

鋒哥說：「不是的，定存終究是一個最安全、流動性也最高的一個工具，放在銀行的錢不會像放在股市一樣今天漲、明天跌，它本金幾乎不會動，一直配息給你。所以如果你有一筆錢是要當『緊急準備金』，一定要放在定存。如果你還有一筆錢不是急用的，我才會建議你把它放到投資市場上。」

每月薪水扣一扣根本沒剩多少錢，「投資理財」是有錢人才該擔心的事？

「不過我之前都覺得每個月的薪水扣掉房租、生活費跟通勤費，真的是沒剩多少。所以一直以來都對學習投資理財沒什麼動力，」曉姿不好意思地抓抓頭，「我很多同事也都說投資是有錢人要擔心的事，我們小資族根本就還距離很遠哩！」

「這其實是個人的選擇，有的人選擇的生活方式就是及時行樂。你當然也可以選擇這樣的生活，但是要記得當未來問題出現時，你也得自己扛起來。這個問題會是什麼呢？當你有一天，再也租不到房子的時候，比如說現在許多房東不願意租給老人，這種情況下你可能只能去買房子，但如果你一直以來的態度都是及時行樂，那會有錢買房嗎？」

鋒哥看曉姿點了點頭，繼續說道：「剛剛說的這些就是你要先想好的事情，有一個規劃。那如果講到規劃，其實終究會回歸到理財這條路上面。那如果是這樣，為什麼不早一點去理解跟準備呢？理財這件事情你當然可以決定不去碰，但是如果正確的學習理財，對你的人生還是會有比較多的幫助。」

核稿編輯：翁世航