【踏出第一步】如何找到適合自己的投資路數？新手最常犯的嚴重錯誤？

在和李柏鋒與小資YP討論之後，曉姿知道想要投資理財，第一步該做什麼事，以及如何找到適合自己的投資路數。除此之外，曉姿也清楚了投資新手常犯的錯誤有哪些，以及如何可以累積到足夠投資資本的存錢方法。

文：朱家儀｜諮詢專家：《INSIDE》主編鋒哥、小資YP投資理財筆記

前情提要：曉姿發現自己和同事們對於理財投資的觀念有很多不了解的地方，便向李柏鋒約訪進行諮詢。鋒哥向她解釋了「投資」與「投機」的差別，以及一些常見的理財觀念釐清。

怎麼開始「第一步」？如何找到適合自己的投資路數？

在跟台灣ETF投資學院創辦人、《INSIDE》的主編李柏鋒（鋒哥）聊過之後，曉姿覺得自己對於理財這件事有更正確的觀念，心裡覺得此行真是收穫良多，也決定回去就要開始自己的理財規劃。

「鋒哥真是太謝謝你了，我現在已經知道投資理財的重要性，到時我就來開始進行相關規劃。」曉姿邊說邊低頭看著自己的訪談筆記，突然愣了一下，沒錯，現在自己已經知道投資理財很重要了，但是......「鋒哥，我實際執行上，要怎麼開始我的理財第一步啊？」

鋒哥聽了曉姿的問題，在紙上開始邊寫邊解釋起投資理財的建議步驟：

存到6個月的生活費：這筆錢放在活存或定存都可以，是當你面臨任何財務風險（如失業等意外狀況）可以支應的緊急準備金，這也是最重要的第一步驟。 每個月定期定額將收入的一部份，拿去嘗試投資：這時重點是學習經驗，建議長期留在市場上，了解自己在股災或大漲等各種狀況下的感覺及反應，了解自己的投資性格及弱點。 確認自己生活中會有哪些風險：你家中有無慢性病病史？你是騎機車或是乘坐大眾運輸？這些風險都會不一樣，並且了解這樣的風險若是發生，你該如何獲得保障（如規劃保險等等）。

「至於採取什麼樣的投資路數，你可以去看一些投資相關的書，然後試著從這樣的閱讀裡找到你希望學習的典範。比如說你希望學習的對象是一個以交易技術聞名的交易／投機者，要拚的是速度、是懂得去看市場情緒，那你的停損停利一定要非常的守紀律，資金控管能力一定要很強，這些就是交易者一定要會的東西。」

鋒哥稍停一下，確認曉姿有理解了，再繼續說：「但這些東西如果放到另外一個人身上就完全不是那麼一回事，假如你不是一個交易者，而是想走另外一派如價值投資者，這時你的典範人物可能就會是巴菲特，你會學的就不是什麼停損停利、資金控管，巴菲特不會做這些事情。」

「可是巴菲特會每年看很多的書、看很多的財報，試著去分析一家公司真正有價值的地方在哪裡、經營團隊可不可信，這些就是價值投資者會做的分析。如果你是想走這個路線的話，也可以去實際試試看，看自己對這樣的一個投資方法是不是真的感興趣。有些人看到財報沒有5分鐘就睡著了，但也有些人可以整天看成堆的財報仍然越看越開心，因為他越看越了解這家公司。」

曉姿苦笑道：「我應該是屬於一看到財報就睡著的類型。」

「交易者是需要時時刻刻都在看盤，價值分析者雖然不用看盤，卻要花費大量時間跟心力去分析研究目標產業的公司，仍然非常辛苦。要記住，真正的『主動投資』一定是非常辛苦的，如果你覺得自己可以不用辛苦就獲利，覺得我只要付個錢別人就會告訴我明牌，那你一定是走錯路。」鋒哥說。

聽到這邊，曉姿痛苦地說：「聽起來投資要花費好多的心力呀，但我每天下班就累到爆，吃個晚餐、洗好澡再滑個手機時間就差不多可以睡了，難道我得熬夜或犧牲假日做這些事情嗎？」

「如果你對這些主動投資的方式都不感興趣，或是不想耗費這麼多心力跟時間，那你就是要選擇『被動投資』。因為被動投資就是我根本不管你的公司或市場情緒什麼的，我就是把錢放進去市場，讓它跟著市場一起長大。它是唯一可以幾乎算是『不勞而獲』的一種方式。」

鋒哥頓了一下，補充道：「但我也不會說被動投資就是完全不勞而獲。第一個，被動投資它很違反人性。第二個，被動投資其實需要大量的知識作為基礎，你才會真的願意去相信它，所以你前面會需要辛苦經過一段學習的歷程。因此不管你選用哪種方法開始，投資這件事情，終究是需要有一些付出跟成本的。」

如何知道自己在投資上，可以承擔多少風險？

到了隔天上班日，曉姿一早就有許多需要關注的財經消息。在完成手上幾篇需要盡快發出的即時新聞後，曉姿撥了通電話給之前跑新聞時曾經諮詢過的財經作者「小資YP投資理財筆記」，希望他針對近期火熱的股市邀約評論。

正事討論完，兩人便開始閒聊，曉姿說起自己最近也打算開始投資：「我老實跟你說，雖然我自己跑財經線的新聞，但一直以來我都只有將錢存在銀行，不過我最近打算開始要進行投資了。」

YP說：「喔銀行存錢也是一種方式，不過你有在記帳吧？」

「為什麼會提到記帳？它很重要嗎？」曉姿問道。

「我會建議一開始一定要記帳，因為你得知道每個月有多少錢是可以使用的，這是最重要的東西。為什麼要知道多少錢可以使用？因為在整個理財過程中，儲蓄是最關鍵的。你要靠記帳去了解自身的狀況，才能夠去制定一個合適你的短期、中期、長期財務目標，以及財務的方法去完成。」YP說道。

「設定好目標，你才去想說，要達成這樣的財務目標，你需要用什麼樣的方式、儲蓄多少、要花多久時間，並想若要有效率的達成你的財務目標，如何讓你的錢生錢。」

Photo Credit: TNL/朱家儀 YP以前曾經到辦公室對曉姿介紹以投資報酬率看買房和租房的方法，這次則是透過電話的方式，和曉姿進行討論。

「原來如此。」曉姿點點頭，又想到一個新問題：「那像我這樣完全沒有經驗，要怎麼知道自己在投資上，可以承受多少虧損的幅度、大小等風險啊？」

YP說：「其實老實講很困難，但還是有方法可以輔助你做判斷。你可以做的是去回顧歷史，比如說如果你用這樣子的投資方式，在2008年或是甚至在去年會發生什麼事情，這樣的結果你可以承擔嗎？」

「你必須了解目前想要進行的投資方式，在過去的歷史中曾帶來多大的虧損及波動，並評估自己是否可以接受。」YP在電話的那頭說：「當然，看數字很容易可以接受，自己進場不一定可以接受，所以為什麼我說，等你投入了之後，才是考驗的開始。」

投資新手常犯的錯誤

小資YP繼續說道：「我覺得大部分的人會想把股票市場當作成賭場，就是他們想要的是短期、快速致富，但最容易賠錢的投資時段就是這個時候。越短的投資時間，虧損的機率越大。因為短期的市場是由情緒在作祟，貪婪跟恐懼，所以波動會由這些因素去做trigger，但是長期市場來講我們看的是經濟的成長面，所以本質上所能帶來的經濟果實其實是不太會變的。還有你要記住另一個新手容易犯的錯，就是拿『會用到的錢』來做投資。」

「你是指不是閒錢的部分嗎？」曉姿問道。

「沒錯。如果拿緊急備用金、保險的錢、房子頭期款要用的錢出來投資，想說沒關係就拚個半年、一年，然而短期投資其實虧損的機率較大，你不該拿預期要使用到的金錢來做投資，而必須要用閒錢。」

小資YP解釋：「所謂的閒錢，我認為是5年、10年以上都不會動用到的錢，像是你的退休金帳戶，基本上你沒有機會拿出來，你要把它想成是這樣的一個方式在建構你的長期投資資產。」

該如何存錢，好讓自己有資本開始投資？

下班後曉姿回到家裡，心裡還在複習小資YP跟自己說的重要觀念，那就是不該拿近期就要用到的錢來做投資。但這樣也代表若是想要投資，除了需要用到的錢以外，勢必得存到一筆短期內不會有需要動用到的「閒錢」。

「不然來查查看有什麼存錢的方法吧。」曉姿上網輸入關鍵字，看見許多有趣的搜尋結果：

365存錢法：第一天存1元開始，每天比昨天多存1元，1年下來可以存下6萬6795元。

2.52週存錢法：和365存錢法概念類似，但是是以週為單位，第一週存10元，再下一週比上周多存10元，以此類推。

2張表存錢法：運用「固定支出表」把每月非花不可的費用列出來，再用「流動支出表」把食衣住行育樂的各項支出加總，從表格中找出可以節約的空間。

撲滿零錢法：準備一個撲滿，每天下班就把錢包中所有零錢都丟進去存。

「存錢的方法還真不少耶，有沒有哪一種比較好呢？」曉姿喃喃自語時，被在一旁的老公聽見，便湊過來看曉姿在查什麼。

「存錢的方法？老婆對這個有興趣嗎？」曉姿的老公說，「我之前有看到一篇文章在討論存錢的概念，我覺得很有意思，你想不想看？」

點開老公傳過來的連結，曉姿仔細看了一下這篇文章，發現作者是懶人經濟學的小賈。他在文章中寫道：

「存錢方法有很多種，我自己覺得，如果是完全沒有理財觀念的年輕小資族，我覺得『334』是一個不錯的方式。所謂『334』就是把你的月收入分成10份，當中的3份直接存起來，剩下3份放在你的目標（預計要買電腦、想買台機車、年後想要出國玩）帳戶，剩下的4份用在生活開銷。 另一個可以拿來檢視自己存錢方法的評估方式叫『儲蓄率』，大家可以去算一夏自己每個月的儲蓄率是多少，如果算出來是在25％以上，對剛出社會的人來說其實已經算不錯的成績了。而如果算出來是10％、甚至5％以下，你就要考慮一下，重新檢視自己的儲蓄方法及消費習慣了。 到後面最重要的反而不是你用什麼存錢方式，而是想清楚你為什麼要儲蓄？你要有一個很明確的目標，理解自己為什麼要這樣做，以及要如何達到你的目標。這3點如果能想得明白，你用什麼方法存錢其實並不重要。」

看完小賈的文章，曉姿有如醍醐灌頂，總算了解自己儲蓄上的盲點。便打算向這位「小賈」進行聯繫，希望能與他討論更多的投資理財相關細節。

核稿編輯：翁世航