【股票】學會看技術面、基本面、籌碼面挑選個股，就可以在股市殺進殺出嗎？

曉姿與懶人經濟學的小賈進行聯繫，希望解開自己投資上的疑問。同一時間蔡九哥則向謙和商務聯誼會投資社社長余哲安，了解了什麼是興櫃／上櫃／上市、三大法人、股市三大分析，以及一些新興投資平台的優缺點。

文：莊貿捷｜諮詢專家：商務聯誼會投資社社長余哲安、Mr. Market市場先生

前情提要：在和李柏鋒與小資YP討論之後，曉姿知道想要投資理財，第一步該做什麼事，以及如何找到適合自己的投資路數？除此之外，曉姿也清楚了投資新手常犯的錯誤有哪些，以及如何可以累積到足夠投資資本的存錢方法。

就在曉姿正計畫與懶人經濟學的小賈進行聯繫，以諮詢一些投資上的疑問時，蔡九哥這邊仍然以極大的熱情，在股市當中殺進殺出。然而也許是太心急了，今天蔡九哥又再度賠了一屁股。

再過幾年就快30歲了，面對社會壓力，蔡九哥想要快點存到第一桶金，然後買房結婚生子，讓長輩們安心。只是他也不知道，這種目標自己到底開不開心。

目前所謂「成就」也是壞不到哪，卻也稱不上好的尷尬狀態，處在這個前進不了，後退沒門的窘境，那種焦慮感像是趕著上班，卻又被卡在車陣動彈不得。

「要是能快一點存到更多錢就好了。」蔡九哥心想。

為了理解自己為何花費這樣多的心力，卻仍是大部分的時候都在虧錢，蔡九哥這天下班選了間咖啡廳，約出自己的好朋友、本身有十多年投資經驗的謙和商務聯誼會投資社社長余哲安一起聊聊。

Photo Credit: 余哲安 身為謙和商務聯誼會投資社社長的哲安，有十多年的投資經驗

到了咖啡廳，眼看哲安還沒到，蔡九哥便點開網路，打算先查些資料做點功課，再把自己不懂的問題寫下，待會詢問哲安。只見蔡九哥在筆記上寫下查到的資料：

什麼是上市、上櫃及興櫃？ 興櫃：未上櫃、未上市的股票，會在興櫃市場交易平台進行交易。任何股票在上櫃上市前，都要先登錄為興櫃股票，櫃牌交易至少6個月以上，滿期後要看資格是否符合上櫃上市條件，才能上櫃或上市。（筆記：「興櫃」沒有漲跌幅的限制，因此不建議新手投入）

上櫃：上櫃股票在公司的設立年限、實收資本額、獲利門檻都比上市股票低。這類型通常以新興產業、中小型企業為主，雖然成長空間較大，不過風險也比上市股票高。

上市：上市股票的掛牌標準最嚴格，這類型公司的資本額、成立年限、獲利能力都比興櫃股票、上櫃股票好，因此投資風險比較低，通常都是像台積電、鴻海等知名企業。 Photo Credit: 市場先生 ​​ ──興櫃、上櫃、上市股票有什麼不同？股票怎麼買賣？（Mr.Market市場先生） ​​ ​​

寫到這，哲安也來了。兩人互相寒暄後，蔡九哥便說明了自己慘兮兮的狀況。

「你都怎麼去選你的投資標的，還有什麼時候要買還是要賣呢？」哲安問道。

蔡九哥搔了搔頭：「就是看現在大家主要討論哪一支、說前景看好什麼的就跟著買呀。」

「證券劃撥存款」、「台幣升、貶值」、「外匯存底」很重要

哲安笑著搖了搖頭：「這樣是不行的，你並不瞭解你買了什麼樣的股票。想了解台股，三大法人很重要，尤其是外資的一舉一動，代表主要資金動向，對台股非常關鍵。因為股市或任何一支股票要能漲，必需受到資金的青睞。」

什麼是三大法人？ ​​ 市場上有三大法人：分別是外資、投信以及自營商。法人通常擁有比一般股民更多的資訊和資金，常被市場評估一檔股票買進或者賣出的依據。 ​​ ​​

蔡九哥問：「那有什麼可以讓我參考目前股市的現況呢？」

「你可以從中央銀行每月公布的數據當中看出端倪，像是『證券劃撥存款餘額』、『台幣升、貶值幅度』以及『外匯存底多寡』等，就可以觀察目前資金流向和景氣現況。」哲安說道。

「如果你想看個別公司的獲利與競爭力，可以觀察包含營業收入、營業成本、營業費用以及稅額等資訊的財報損益表。當中的『每股盈餘』（EPS）是每一個股份為公司賺到多少利潤，而『毛利率』則是衡量公司是否有競爭力。」

股市三大分析：技術面、基本面及籌碼面

蔡九哥突然想到自己之前還看到一個名詞：「對了，我之前看到一個什麼『股市三大分析』，包含技術面、基本面及籌碼面的分析，你怎麼看這三種挑選個股的方式呢？」

蔡九哥回想起自己之前看過Mr. Market市場先生的的一篇文章，以及所買的投資參考書《漫步華爾街：超越股市漲跌的成功投資策略》，裡面的內容提到：

基本面分析：又稱「磐石理論」，鑽研投資商品的「真實價值」。以股票來說，就是說股利愈高、成長率越大就代表越有價值，著名的投資專家葛拉漢（Benjamin Graham）、股神巴菲特（Warren Buffett）都是磐石理論的遵行者。他們認為市場是「理性」的，不太注意個股價格的變動，藉由財報了解公司的體質，致力推敲出股票「適當價格」。

技術面分析：專注股價圖（K線圖），又可以稱為「圖形專家」。技術分析相信市場多由「心理因素」所控制，投資是猜測其他參與者行為，彙整多項個股的資訊，包含股票K線圖、多種技術線型，例如日、週、月均線；KD指標；MACD；RSI，結合盤後交易資訊，判斷該股未來走勢。

籌碼分析：認為主力、大戶能夠獲得較全面的資訊，比一般散戶投資人擁有較高的勝率。透過分辨股市大戶在市場買賣的動向，或從融資、融券的比例，進而選擇是否跟隨主力「上、下車」。主力包含，外資、自營商以及投信，或是董事、監事、經理人、大股東以及經常性出入千張股票等人。

《漫步華爾街》書中也解釋了何謂K線圖：

K線圖由K棒組成。當日走勢必須注意「開盤股價」、「收盤股價」、「成交量」以及「漲跌幅」四個基礎資訊。因為這四個資訊，組合成一個K棒，成為觀察股票「過去」表現的工具。黑K棒是收盤價小於開盤價，紅K棒則是收盤價大於開盤價。可以利用日、週以及月線圖，分析一檔股票過去的走勢了解公司的表現。 特別要注意的是，過去股價並不代表未來表現。公司實際經營狀況、產業前景和有無受到資金關注，都會影響股票的漲跌。

哲安說：「技術面、基本面及籌碼面這三大分析雖然可利用來挑選個股，但你同時也得了解『總體經濟』，也就是說資金流向相當重要。每一位投資人都要對交易負責，盡量做好功課，尤其要能判斷各種數據背後的意義，盡量找到原始資料作為決斷投資依據，如前述談到的中央銀行公布的各種數據，都要能夠掌握。」

「也建議養成每天讀經濟類報刊的習慣，那些出現的市場名詞，例如GDP、消費者指數都一定要搞清楚。更進階可以觀察原物料的價格，因為數據都代表某一產業的發展情況。當小資族能夠掌握產業脈動時，就可以了解目前趨勢，投資才能無往不利。」

Photo Credit: TNL/林奕甫 籌碼面代表人物：歐陽姚、喬治林

蔡九哥一下子接收到這麼扎實的資訊，覺得自己之前真是太天真了：「我之前根本沒想到要自己選股，需要看這麼多東西耶。」

哲安說：「其實小資族思考投資時，可以把目光放遠，並不是進入股票市場才叫投資。投資自己也是一種投資。再說，長期參與市場，必須有穩定的本業相輔。我看過的很多例子中，提高自己專業能力得到的報酬，遠比在股市得到的報酬來得更多、更容易，也對人生有幫助。」

哲安舉例道，新手投資人年化報酬率有10％，已經算是很不錯了。也就是本金有10萬，代表一年賺1萬。但如果能在「本業」裡面，精進自己的專業，讓原本4萬元的薪水變成4萬5000元，怎麼算都比在股市獲得的報酬率更高，而且對往後的人生也相對加分。

另一方面，市場並不是永遠是「牛市」，也可能遇到突發狀況，導致大跌甚至進入「熊市」，隨時有可能「賠很大」，若遇到「跌跌不休」時，必須有能力安然度過，因此本業收入就特別重要。

「所以你與其將心力投入在股市中，不妨換個心態，也想想現階段如何投資自己，讓自己的本業更好，累積更多本金，也算是相對長久穩健的策略。」

聽到這，蔡九哥想起《漫步華爾街》書中也特別提醒：

著名經濟學者墨基爾（Burton G. Malkiel）曾談過，投資包含層面極廣，在精密的經濟計算中，仍包含行情人氣、社會心理以及媒體消息等各種因素，並非「單一」分析方法可以預測，投資人要注意。

哲安說：「其實小資族如果對選股沒把握，建議挑選投資信託基金（ETF）。例如元大台灣50（0050），該檔投資信託基金就像是在一間學校（市場）裡面，挑出成績最好的前50名學生（公司），每過一段時間就會以客觀指標重新調整ETF的成分，先天就有汰弱留強的機制，也少了人為因素干擾，讓你不用為選股煩惱。但你同時也要注意相關手續費是否有過高的問題。」

新興投資平台規模較小，須注意潛在風險

「哲安，我還看我有些朋友用網路上的一些新興投資平台，像是eToro、Robinhood等等。那種平台的優缺點是什麼呢？」蔡九哥又問。

哲安喝了口咖啡，為蔡九哥進行分析：「所謂新興的交易平台，通常因為公司規模較小，無法請到很多員工服務客戶，存在一個風險。假設今天金融危機爆發了，股市面臨崩盤時，平台有辦法能夠應付廣大投資者嗎？也就是說，我打電話過去能找得到人嗎？相較於此，大型券商較有足夠的人力能應付客戶各種需求。」

「再來是系統問題，新興的交易平台系統常因流量超過負荷而當機。國外許多投資人曾反應，新興投資平台常系統故障，導致股票賣不出去，變成『關廁所』。這是一件很恐怖的事情，因為買賣股票重要的就是時機。如果不幸發生無法買賣的情況，那時打電話去平台，又無足夠的人力能夠排除狀況，那樣投資人會欲哭無淚。」哲安說道。

「因此，資金較多的投資人還是會選擇比較大的券商（複委託），雖手續費等會比較貴，但算是一個較保險的選擇。」

核稿編輯：翁世航