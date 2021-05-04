【ETF】別以為買ETF就是「分散風險」，還得注意你買的是什麼類型

曉姿向懶人經濟學的小賈請益，知道了ETF是什麼、購買ETF想分散風險要注意哪些地方。並清楚了解購買國內ETF與國外ETF的優缺點，以及如何才能購買到國外的ETF。

文：朱家儀｜諮詢專家：懶人經濟學小賈、施昇輝

前情提要：曉姿與懶人經濟學的小賈進行聯繫，希望解開自己投資上的疑問。同一時間蔡九哥則向謙和商務聯誼會投資社社長余哲安，了解了什麼是興櫃／上櫃／上市、三大法人、股市三大分析，以及一些新興投資平台的優缺點。

今天是假日，曉姿為了自己的投資計畫持續努力做著功課。下午她已經約了懶人經濟學的小賈碰面，而曉姿提早到約定地點的目的，打算多讀些文章，了解一些適合自己的投資方式及工具。

「指數股票型基金」（ETF）具有三大特色

這時，螢幕上的一個關鍵字吸引了曉姿的注意力：「ETF？這個名詞好耳熟，很多人一直都也提到，是什麼東西的縮寫嗎？」

曉姿讀著小賈的〈台股美股港股、ETF、基金投資懶人包〉、〈為什麼選擇ETF，而不是股票？〉等文章，裡面解釋道：

ETF的3大特色：低成本、分散風險、汰弱留強 ETF是Exchange Traded Fund的簡稱，中文是「指數股票型基金」。最常被拿來理解ETF的方式，就是想像成買進一張0050ETF，等於透過了「台灣50」指數，買進了台灣的前50大公司。…...因為ETF並非買進單一公司，因此具有分散投資的效果，甚至可以透過一檔ETF一次買進上千家公司、投資不同國家，甚至是一次買進全世界。 此外，ETF還具有管理費低廉的優勢，有多低廉呢？再用0050來舉例，年管理費0.42％；美國著名的VOO則是0.03％；基金的管理費約莫在1～2％。 ETF的最後一項特色，便是汰弱留強。ETF所追蹤的指數，對於成分股都有篩選標準，像高股息ETF0056就是用殖利率前景篩選。如果達不到指數標準，就會從指數中剔除該公司，補進更符合標準的公司。

看到這裡，小賈人也到了。

買ETF就能分散風險？注意你買的是什麼類型

曉姿花了大概10分鐘，向小賈說明自己的投資困境——由於薪水結餘不多，因此無法承擔什麼虧損風險；再加上每天下班之後回到家往往累得東倒西歪，吃完晚餐、洗好澡就差不多可以睡了，實在沒辦法花太多體力和時間在鑽研各種投資分析上。這些理由，讓曉姿工作7年來一直都只有將錢存放在銀行。

聽完曉姿的困擾，小賈撫著下巴說到：「這樣聽起來，選擇好標的、設定投入金額，長時間定期執行的『定期定額ETF』投資方式，可能會比較適合你現在的情況。」。

「ETF？我剛剛正好也在看你寫的ETF介紹文章耶。ETF最近真的好紅喔，網路上好多人也都推薦這樣的投資工具。」

小賈說：「但是有一些地方像你這樣的新手要特別留意。雖然現在很多人在推ETF，但你要留意他們推的ETF到底是什麼類型。所謂ETF是追蹤指數，而指數有幾千種，有的指數是追蹤單一產業的，比如說半導體ETF、那斯達克ETF；有一些是追蹤比較全面的指數，比如說台灣的0050，或是Vanguard標普500指數ETF（VOO）之類的。照你的情況，我較推薦的是後者追蹤全面性指數的ETF。」

買國內的ETF還是國外的ETF？

「大家知道買ETF可以分散風險，是因為它投資很多不同公司的股票，但我們應該要再去檢視這些公司股票裡『產業』有沒有分散？『地區』有沒有分散？比如說台灣0050，雖然很多人覺得已經很棒了，但還是要注意它全部投資的都是台灣的公司，這些公司大部分並不是跨國企業。也就是說他們的營收和台灣的經濟息息相關。」

「也許台灣經濟10年、20年持續向上沒問題，但我們不能確保未來發生什麼事的時候情況是否一樣。所以其實在ETF上，我一直都是比較推薦買追蹤美國500大企業的標普500指數的ETF。」小賈說，「可是美國500大公司跟台灣50大公司是不太一樣的，這些美國500大公司許多都是跨國公司，比如說NetFlix、微軟、Apple、Google，比較不會因為美國或特定單一國家及地區遭遇經濟風險，而去劇烈影響到這些公司的收益。」

像是想到什麼，小賈又說：「另外我想補充一點，很多人都把資產配置歸在ETF裡面，比如說我有股票的ETF、有債券的ETF；但我覺得還有兩個很重要的點大家要去關注，可是其實ETF也只是眾多投資產品的其中一種，它雖然有許多好處，但也有一些缺點，比如說流動性沒那麼高。因此你在做資產配置的時候，注意要有一些流動性高的在、一些流動性低的在。」

「除了流動性，風險是否配置好？比如說ETF風險可能是中等的投資工具，那你在配置時也可以搭配一些風險程度低的，比如說活存，以及一些風險較高的投資商品。而那些風險較高的投資商品就不要超過整體的5％。」

如何挑選購買ETF的平台？需要分批投入或特別去選投入的時間點嗎？

曉姿越聽越有興趣，覺得「定期定額ETF」的方式，不需要花大量時間及心力研究單一個股及背後的公司產業，只需要規律地進行令其定額的買入，確實是較符合自己的需求。不過對於如何購買ETF，還有一些不清楚。便問道：「那如果我決定要採『定期定額ETF』的投資方式，大致上的步驟會是怎樣呢？」

小賈說：「首先就是要決定你想投資什麼，現在你已經選擇要買ETF。接下來要考慮的就是選哪個平台，你能拿來評估平台選擇的因素包括手續費、管理費有沒有競爭力；如果你要買的是國外的ETF，那就要考慮是要國內券商複委託，還是直接在國外的券商平台購買。」

「國外券商平台手續費低是優點，但如果你對線上註冊比較不懂，需要有營業員，或是覺得把錢匯到國外不保險，那也許可以考慮複委託。不過如果你對自己操作平台、電匯等都熟悉，那國外的券商平台可能就是比較好的方式。在選國外券商平台的時候，最好是選在美國有拿牌照、業務分散在全國的券商平台。」

「選好平台下一步就可以投入了對吧？那我需要去選投下的時間點嗎？」曉姿問。

「如果你投資的標的是指數型ETF，我會建議你試著去拉一下它10年、20年的線圖，你會發現把時間軸拉長後，它其實就是不斷地在上漲，因此不論你什麼時候買，跟過去比基本上都是買在高點。因此若是你相信它是一個長期螺旋向上的商品，那我覺得你可以直接投入，不須分批投入或觀望投入的時間點。」

小賈繼續說：「如果你是開了國外的券商平台帳戶，下單購買之前還要國際電匯，也就是國際匯款。通常券商平台在入金的頁面就會有收款銀行的資訊。你就可以把資訊拿給行員，說你要匯到這裡，他就會幫你處理。電匯單次手續費約在台幣800～1200元之間，可以存到一筆錢再去匯一次。」

Photo Credit: TNL/朱家儀 小賈詳細地為曉姿解釋購買ETF要注意的地方

看曉姿理解了，小賈也覺得很有成就感：「其實關於投資這件事，你可以想像這邊有兩個引擎，一個是勞動引擎，需要靠工作、投入時間得到金錢；另一邊則是投資引擎，它的燃料就是我們勞動得到的錢，我們把辛苦賺來的錢，投到投資引擎裡讓它帶來更多的錢。」

小賈舉起兩個拳頭，繼續說道：「很多人以為自己一生都只有勞動引擎，如果你有理財觀念的話，就會知道說如果想讓兩邊的引擎都run起來的話，你的勞動引擎CP值要高，你要很認真的投入工作，把工作賺到的錢部份投入到投資引擎。等到有一天，投資引擎產出的錢多到可以養活自己獨立運轉的時候，到了這一天，你就有機會從勞動引擎當中退出了。」

核稿編輯：翁世航