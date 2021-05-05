【其他投資工具】若沒有經得起賠的本錢，權證、期貨、選擇權千萬不要碰

馬妮從施昇輝身上學到不同類型的投資方式，可能的利弊，並且了解像是金屬貨幣、權證、外匯、基金、期貨等投資工具，他們的有缺點有哪些。

文：朱家儀｜諮詢專家：施昇輝、懶人經濟學小賈

前情提要：曉姿向懶人經濟學的小賈請益，知道了ETF是什麼、購買ETF想分散風險要注意哪些地方。並清楚了解購買國內ETF與國外ETF的優缺點，以及如何才能購買到國外的ETF。

和小賈討論完的第一個上班日，曉姿工作起來有些心不在焉，因為她迫不及待想跟馬妮分享自己學到的新東西。好不容易捱到中午吃飯時間，兩人一起去了自助餐，曉姿一邊吃著雞腿，一邊跟馬妮分享周末學到有關ETF的各種知識。

「在討論過後，目前我打算先以定期定額購買ETF的方式，來做為我的投資方向。」說完之後，曉姿告訴馬妮自己的結論。

馬妮聽完之後，很為曉姿感到高興，畢竟她也知道曉姿是真的為這件事情苦惱一陣子了，如今總算有了一個方向。

接著馬妮開始思考自己的投資現況，她記得自己小的時候，爸爸就有幫自己存股票，而且都是一些大家公司的股票。馬妮還記得爸爸說這些股票是要給她領股利的，要她不要賣掉，持續存著放。此外，媽媽還幫她買了一些投資型保單，說是業務推銷買的，有保險又能投資，但實際上裡面到底是什麼東西她也不是很清楚。

「馬妮、馬妮！」聽到曉姿的聲音，馬妮嚇了一跳。

「在想什麼怎麼這麼專心？我叫你都沒聽到。我說我吃完了，可以走囉。」曉姿說。

馬妮抓了抓頭：「啊不好意思，我剛剛是在想，比起現在馬上決定該走哪個方向的投資策略，我可能比較傾向先去了解不同投資工具，各自有什麼優缺點。」

說是這樣說，但是能問誰呢？馬妮在走回公司的路上持續想著可能的詢問對象，突然腦海中浮現一個人名......「如果是他感覺很合適！」

馬妮想到的，原來是許多投資理財書籍的作者、經營有「樂活分享人生」粉絲專頁的作者施昇輝，包括《減法理財術，人生大加分》、《零基礎的佛系理財術》等著做，爸爸都曾跟她大力推薦過。透過社群媒體的訊息聯繫，施昇輝和馬妮終於順利地敲定了見面的時間。

三種投資方式：殺進殺出、買個股存股息，以及購買ETF

在約好見面的那天，餐廳外面天氣下了點小雨，但兩人都還是準時抵達。點完餐點之後，馬妮向施昇輝解釋了自己想了解不同理財工具的特性，再來看要以哪種工具開始自己的投資。

「你自己或身邊的同事，有人已經在投資理財的嗎？」施昇輝問道。

馬妮想起蔡九哥和曉姿，說道：「有啊，就我所知，目前其中一位走的是自主選股，大部分都是短期交易，在股市裡殺進殺出；第二位最後是決定要買ETF了。我自己的話，則是爸媽有幫我買一些大公司的股票，叫我存著都不要賣。」

「其實在投資之前，我會覺得大家要先建立一個觀念是「慢慢賺、穩穩賺，才能久久賺」。對於你那位殺進殺出的同事，他可能會有成就感，甚至一開始是做得非常順利的，最近追著航運股、鋼鐵股，其實獲利是不錯的。但這會陷入一個不斷在選股的輪迴裡面，但對於25～35歲的你們來說，還是得花許多心力在工作上。」施昇輝說。

「我覺得殺進殺出最大的問題，在於他從來不相信他買的股票。巴菲特曾經說過：『如果你不想持有一個股票10年，你都不應該花10分鐘去考慮購買它。』短線交易雖然在短時間看來似乎贏過很多的人，但長期來看大部分的人最後都是韭菜，被反覆收割。我會鼓勵年輕人要參與市場，但不要預測市場。」

Photo Credit: TNL/朱家儀 施昇輝對馬妮說，年輕人若是追求成長可以選0050，追求安心的話則可以考慮0056

施昇輝喝了一口咖啡，繼續說道：「至於另一位你的同事選擇買了ETF，我覺得ETF會是你們現在最適合的投資。至於該買的是什麼性質的ETF，我個人仍會比較建議，沒有經驗的投資者可以買台股的ETF就好。」

「那要買什麼呢？我覺得可以考慮台灣50（0050）和標榜高股息的0056。若是追求成長可以選0050，追求安心的話則可以考慮0056。而以目前的價格來說，0056相對投資門檻較低，是我個人比較推薦年輕人可以考慮的選項。」

「為什麼說買台股ETF就好呢？」馬妮問道。

「因為我認為股市與投資者，兩者的資訊越對稱，其實你的風險會相對較低。若買美股你並不是真的那麼了解它，而且資訊不太容易取得。但台股隨時隨地都能掌握它的狀況，若你真的萬一想要停損，也能掌握住時機。」

施昇輝解釋完，繼續談到馬妮父母的投資策略：「至於你父母為你挑選個股存股的方式，要先理解的一點，是任何個股都可能有突發狀況，但ETF是綁在一起後，讓風險分散。所以我叫推薦大家想賺股息，可以買0056，而不是單挑兆豐金一些銀行股、聯電或是中鋼等個股，因為任何個股都可能突然出事。」

施昇輝對馬妮補充，如果真的想要選股來存也不是不行，但應該要符合3個條件：

幾十年來每一年都有配息 大到不會倒 每股股息（現金股利）除以每股股價的「股息殖利率」（或稱現金殖利率）至少要能打敗通貨膨脹，最好能有5％以上。因此台積電就可能不適合存股，因為它的股息殖利率太低了。

還有第四種：爸媽叫我千萬不要碰股票

施昇輝說：「其實還有一種類型，是爸媽叫你千萬不要碰股票。而這些害怕股票的人，卻可能跑去買。儲蓄險給你的報酬以前還好一點，現在已經越來越低了；而儲蓄險往往非常長期、一繳繳個20年，會排擠到你的資金使用，若你想中間解約還得賠錢。」

「我父母也有幫我買儲蓄險和投資型保單耶！」馬妮驚呼。

「這一類像是保費很貴的儲蓄險，甚至還有投資型保單，就吸引了這些害怕股票的人。其實這些人主要就是我們這些戰後嬰兒潮的父母，我們在1990年股市曾經一年跌掉萬點，讓太多的人這一生都爬不起來了。」施昇輝解釋。

「然而誰說買股票一定要賣股票？賣股票你是在賺價差，但如果你買股票只是為了領股息，那這件事情就會變得很簡單。而且如果你把儲蓄的性質去掉之後，去買純粹的保險，那保費相對便宜許多。而你把省下來的錢去買股息殖利率有5％的股票，就一定贏過保險公司答應給你的報酬率了。」

金屬貨幣、權證、外匯、基金、期貨等投資工具分析

「你剛剛有解釋了儲蓄險和投資型保單，想請問你能不能也為我分析一下這些不同的投資工具呢？」馬妮遞出自己的筆記本。

施昇輝一看，只見上面寫滿了馬妮覺得有興趣的投資商品，包括像是定存、零存整付、金屬貨幣、權證、外匯、基金、期貨等等。「沒問題，我來說給你聽。」

施昇輝將筆拿起，便在馬妮的筆記本，邊解釋邊寫下重點：

A. 定存：可以放你的生活緊急預備金。未婚的人緊急預備金留3個月就夠，已婚的大概留6個月～1年，已婚又有小孩大概留1～2年。其餘部分其實不該存在定存，而應該要投資。因為現在這個時代，不賠錢已經不是唯一了，更重要的是要對抗通貨膨脹。

B. 零存整付：優點是穩健、風險低，基本上可以看作和定存類似的東西。除了生活緊急預備金，剩下的錢實在不應該放在這裡。

C. 金屬貨幣：以門檻比較低的金屬貨幣「黃金」來說，當你黃金真的會賺錢的時候，其實得要在經濟大蕭條或戰爭的時候。站在這樣的角度，我會建議黃金情願買條塊，不要去買黃金存摺，畢竟黃金存摺不可能有什麼股息給你，只有價差。萬一真的發生戰爭，黃金存摺裡的黃金根本沒有意義，根本分割不出來，還不如帶著條塊比較值錢。

施昇輝向馬妮解釋，他會覺得黃金不該作為投資的工具，一方面比較難，另一方面當你賺錢的時候卻往往也是發生不好事情的時候。

D. 外匯：外匯的交易，買入價和賣出價往往差個2、3％，因為它不是即時交易，外匯其實是非常困難的投資工具，需要非常多的知識，你要了解這個國家未來的經濟到底是會往上走還是往下。簡言之，外匯要研究的東西更多，更不是一般投資人能力所及的事情。

E. 權證、期貨、選擇權：這三者通通不該碰。因為25～35歲時期，你沒有賠錢的本錢。它不但完全沒有股息，還有到期結算日，大部分玩的人都是陣亡居多。

F. 基金：基金也不建議買，因為一般我們所講的基金是主動型基金，看的是基金經理人的能力，這會有3個風險，第一個他每年的能力都一樣好嗎？第二個他會不會被挖角？第三他的操守好不好？基金應該買的就是被動式，像是「指數股票型基金」（ETF），因為它的標準已經訂好了，基金經理人必須照那個標準買。

但是最好還是買完全複製當地股市指數的ETF，因為現在有太多概念式的ETF，比如說5G ETF、或是永續ETF。這些概念式ETF的指數是怎麼編的，是很難去理解的，這就會造成資訊的不對稱，進而增加風險。

施昇輝看馬妮點點頭理解了，微笑道：「其實面對這麼多投資工具，我希望你要永遠記得一句話：『無知不可怕，一知半解最可怕』。你學了這麼多的工具以為自己都懂，其實往往卻是一知半解，還不如就懂一、兩樣就好。」

​​ 懶人經濟學的小賈，對於不同投資工具的看法，也有一些提醒。他鼓勵小資族可以去嘗試不同的投資商品：「比如說當你投資ETF，即便股票債券的比例達到10：1，你對於報酬都還是不能滿足，覺得自己會是萬中選一的股神，那你也許可以去試試一些風險較高的商品。」可是這會有個前提，那就是必須設一定量的資金。 比如說投資加密貨幣就不要超過整體的5％，第二個前提是要告訴自己，這筆錢虧完的話，就不要再加碼了。每一個都可以去嘗試，但要懂得小規模的去測試，並且有止損的觀念。 另外小賈也分享「數位貨幣」也是一個大家可以嘗試看看的工具，雖然未來它未必會成為主流，但在金融市場裡很可能會慢慢有自己的地位。 小賈說：「我大概是去（2020）年開始投入的，其實從今年1～3月來看，我覺得可以看出兩個點：和股市無關，數位貨幣幾乎就是走自己的獨立行情，畢竟講資產配置希望的就是要配置彼此盡量不會牽動影響的資產嘛。」 「第二點就是許多當初不看好的國際機構，目前也都跳下海，像是VISA在今年3月底的時候宣布開放客戶使用加密貨幣USD Coin（USDC）在支付網路上進行結算，而前面還有特斯拉、Square和PayPal這些大型公司也宣布接受加密貨幣；或是美國的富國銀行計畫推出一種與美元掛鉤的加密貨幣。」 「從這邊可以看出加密貨幣已經慢慢成為國際金融機構間認可的產品，所以我覺得大家可以把低於5％的投資配置放在這裡面試試看。若它未來繼續發展，就算你當初投入的只有5％，帶來的收益也可能很豐富。」 ​​ ​​

核稿編輯：翁世航