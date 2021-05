【虛擬貨幣】比特幣水漲船高，沒有基本面支撐未來會泡沫化嗎？

文:丁肇九|諮詢專家:商業分析師周詣、《INSIDE》資深編輯鐘效京(Chris)

前情提要:馬妮從施昇輝身上學到不同類型的投資方式,可能的利弊,並且了解像是金屬貨幣、權證、外匯、基金、期貨等投資工具,他們的有缺點有哪些。

辦公室裡,蔡九哥正緊盯著螢幕上一則虛擬貨幣的新聞:

看到這裡,蔡九哥心好癢,覺得自己錯過好多發財機會。但對於虛擬貨幣該如何入門,卻是一知半解。

這天下午,蔡九哥找來了加密貨幣新創的商業分析師周詣,打算來向他請教該如何入門區塊鏈加密貨幣的領域。

「幣」和「鏈」之間,究竟是什麼關係?

「說來慚愧,其實我一直搞不清楚那些所謂比特幣、區塊鏈、挖礦等等的名詞,我可以去哪裡買幾顆幣就開始賺錢嗎?」蔡九哥一臉賊兮兮的問。

「和各種投資一樣,知道自己買的東西是什麼很重要。」周詣說,「區塊鏈這個概念在2008年由化名中本聰的人提出來時,背景剛好是金融風暴,當時他看到捅出金融危機的銀行竟然大到不能倒,政府還必須出來救他們,就提出了區塊鏈來解決這個「中心化」的問題。」

「那就是很多人常說的『去中心化』嗎?」蔡九哥問。

「沒錯,中本聰提出的解決方法就是『分散式帳本』,相較銀行體系每個人的交易紀錄只有銀行知道,分散式帳本就是讓參與者都擁有帳本,帳目不會只有一個人說的算。」周詣說。

而幣的概念,最初就是中本聰為幫忙記帳的人——也就是所謂的「礦工」——提供「比特幣」作為回饋獎勵,包括乙太幣在內絕大部分的加密貨幣,都是這樣「獎勵」與「技術」的概念。

「原來挖礦就是這個意思呀,我還一直以為是真的在挖呢!」蔡九哥驚訝的說。「沒錯,像比特幣、乙太幣這些常聽到的幣,就是在各自鏈上的獎勵貨幣。」周詣笑著回答。

「聽起來不錯耶,那還是我也來一起挖礦好了!自己挖自己賣,那不就發大財了?」蔡九哥的眼裡閃爍著希望的光芒。

「說真的,這還是要先看你的目的是什麼。」周詣冷靜回答,「因為很多人都想挖礦,而決定誰能挖的依據是用戶的『算力』。以比特幣來說,會讓系統解非常難的數學題目,解開的數量越快,才能得到越多的挖礦權。」

「同時,因為現在比特幣身價水漲船高,很多挖礦者都是集團化的『礦池』,個人用戶因為不太可能採購那麼多的設備,如果你只是想支持生態系的營運那還可以,但若是為了投資,報酬率並不會那麼好。」

聽完,蔡九哥笑笑的說「被你講中了,我其實真的就只是想投資而已,這樣的話我該怎麼入門呢?」

想要進入虛擬貨幣的世界,該從哪裡入門好?

「要進入虛擬貨幣的投資市場其實不難,」周詣說,「我來一步一步教你做。」

投資者進入市場最重要的,就是要先有地方把台幣美金等「法幣」換成虛擬貨幣——那就是所謂的「交易所」。台灣最大的交易所有有MAX、BitoPro和ACE這幾家。

「這些交易所,都會對主流幣提供現金直接購買的服務,但對新手來說,會建議先換成虛擬的『穩定幣』再交易會比較方便,也更容易在市場波動時快速進退場。」周詣說。

「穩定幣?那是什麼東西呀?」蔡九哥好奇的問。

「因為比特幣、乙太幣這些幣的漲跌波動大,所以就有例如USDT、USDC、BUSD這些『穩定幣』出現,價值和美金現金保持一比一,方便大家進行交易,用這類穩定幣和其他虛擬貨幣來『幣幣交易』也會比跟交易所用現金買要快!」

「聽起來真的很容易耶,不過當我發大財之後,要把虛擬幣換回新台幣會不會很麻煩呀?」

「其實並不困難!」周詣說。只要在交易所設定好綁定帳戶並了解客戶身分(KYC),就能透過交易所把虛擬貨幣換回台幣現金;此外,有些交易所也有提供媒合交易,直接把虛擬幣換回台幣匯入實體帳戶。

「除了交易所,我還聽過有人講『錢包』,我是不是需要錢包才能放錢呀?」

「問得好!」周詣說,「錢包的概念其實可以用傳統銀行想像,傳統銀行轉帳並不是把我錢包的錢給你,而是我請銀行把我存在銀行裡的錢,轉到你的戶頭中。」

交易所也是一樣的概念,交易過程你的錢其實都在交易所裡,如果交易所倒閉或捲款潛逃,可能就會遇到求助無門的狀況,這時候如果擁有錢包,就等於有自己的「私鑰」,對自己的資產能有完全的控制權。

這其中又有分成冷、熱錢包,或也有人說是軟體或物理錢包,差別是有沒有連網路,相較起來,連網路的錢包遭駭機率一定比沒有連網的大。

對小額投資的新手來說,只要選擇比較合規的交易所,直接在交易所上交易一定比較方便,但隨著資產逐漸擴大,最好還是要用自己的錢包,才是真正在自己的手中管理。

「對我來說,如果投入資產超過10萬台幣的話,建議要有自己的錢包,」周詣說,一般冷錢包最常見的有Ledger、Trezor、CoolWallet等等,熱錢包則有MetaMash、Argent、Blockto等選項,都可以照自己的需求選擇。

買幣的過程該注意什麼?有沒有被詐騙的風險?

聽到周詣的講解,蔡九哥已經躍躍欲試,恨不得現在就開戶來買幣,不過他又突然想到常聽說有「區塊鏈詐騙事件」,自己也曾經在網路上遇過陌生人推銷沒聽過的虛擬幣,不由得緊張起來。

看到蔡九哥的緊張,周詣說道:「基本上最重要的,就是要找知名的、聽過的、大家在網路上有評價的交易所。」

「第二,如果有自己的錢包,不論如何絕對不要把私鑰給別人知道。」

「第三,新手最好還是以比特幣和乙太幣兩大幣來下手,一來應用比較大,二來市值夠大,其他小幣雖然在牛市時價值高,但熊市時甚至可能消失不見,比較不建議購買那種沒有聽過的幣。」

「喔喔,我在網路上也聽說過那些小幣,宣傳的人都說會幾百倍幾百倍的漲耶。」蔡九哥說。

「沒錯,那些沒聽過的幣之所以會讓人想買,是因為短期看來漲勢非常高,甚至可能一天就漲好幾倍,但這類貨幣波動大,你很難知道接下來會發生什麼事。」

保護自己的方法很簡單,就是不要相信來路不明的賺錢說法。因為天下沒有白吃的午餐,要清楚瞭解,讓對方解釋為何有這個報酬,如果他都解釋不清楚,那你也不要相信這件事。

「另外,在轉帳的時候要注意鏈跟幣的差別,因為同一個幣可能會在不同的鏈上,不同的鏈不能互轉,否則幣有可能就會消失。」周詣提醒。

Photo Credit: TNL/朱家儀 周詣說:「保護自己的方法很簡單,就是不要相信來路不明的賺錢說法。」

比特幣的價格水漲船高,現在入場會不會很危險?該怎麼分配資金比較好?

「聽你講了那麼多,我已經準備好入場了,但還是有點擔心會不會一買就暴跌,有沒有什麼進場的觀察點呀?」蔡九哥一邊說,眼睛一邊轉呀轉。

「這真的要看人。例如有些人會看技術分析,但在幣圈這種相對比較不成熟的市場下想靠指數判斷買點,其實不見得是最好的方式。」

「其實就像很多人說台積電兩百的時候沒有買,沒想到之後再也回不到兩百,剛接觸幣圈的人不如定期定額。」周詣說。

「許多人說比特幣是「數位黃金」,從市值來看比特幣大概有1兆美元,黃金市值大概有8兆,等於比特幣要達到黃金的市值,還有8倍空間;美國股市大概有11兆美元,加密貨幣全部加起來大概2兆,想想美國股市的資金只要有一部分進入加密貨幣,之後上漲空間就還是很大。」

「好像有道理耶,」蔡九哥仔細的想,「對了,我記得你以前也待過銀行業,在你看來,我該花多少比例的錢投資虛擬幣會比較好呢?」

「這還是要先看你的風險適應程度。」周詣說,如果身邊沒那麼多資金,可能先設定在可投資範圍的10%以下,但如果年輕敢玩,建議可以漸進式,一開始不要超過10%,在風險與波動之下檢視有沒有達到自己滿意的報酬率,再逐漸決定要不要增加。

「等到對區塊鏈了解得夠多之後,未來也可以研究相關的延伸性投資商品。」周詣說。

有人認為虛擬貨幣是投機不是投資,未來會泡沫化嗎?

「不過我心中還有一個疑惑,」蔡九哥若有所思,「因為我以前投資的標的大多是股票、基金,都會有一個基本面然後來估值,但虛擬幣好像就是一串數字,會不會一不小心就泡沫化了呀?」

「確實,有些人會說區塊鏈好像沒有實際幫助,但我覺得這其實就是Web 2.0和Web 3.0的差別。」周詣說。

Web 2.0的時代當我們在Google上點廣告,賺錢的是Google,但Web 3.0的時候,當我們在網路上做出貢獻,賺錢的是用戶本身,而區塊鏈就是能做到這件事。

此外,在現有的銀行體系內,有些戰亂或第三世界的國家一旦發生金融問題,他們的東西帶不走,國家裡的幣也不穩定,對他們來說,使用比特幣或乙太幣,其實有助於他們的民生生活。

還有,「去中心化治理」也是很大的因素。因為中心化世界沒辦法處理人的、Google或Facebook獨佔等等的問題,區塊鏈的存在,就是把決定權分散到各個受眾。而這些都是區塊鏈在未來的機會。

「其實你想想看,銀行真的有存在的必要嗎?」周詣說,「比爾蓋茲說過『Banking is essential, but banks are not』,我覺得最能夠提供金融服務的應該不是純網銀,而是去中心化——不需要人、不需要黑盒子,可以在區塊鏈上一目瞭然看到利潤風險等資訊,在合約上寫好,依合約執行。」

「很多說加密貨幣是泡沫的人,常是用技術面、基本面這一類的傳統方式,但這都是「股市」出現之後,為了適應市場才發展出的技術,當今天有新的技術和方式出現,你應該用新的視角來看他,而不是直接否認他能做的事。」

很多加入加密貨幣圈子的人都想一飛沖天,但參與這個市場最好的方式,還是多去了解,多去知道背後的脈絡。對新手來說,除了自己做功課,最好找個知道的人,請他吃頓飯,跟他一起研究,其他像是MaiCoin之類的交易所也有實體門市,可以從他們得到更完整的資訊方便自己檢視,免得飛得越高,摔得越重。

了解自己買的是什麼,別因為短期利潤就「梭哈」

聽完周詣解說,蔡九哥回家就開了交易所的帳戶買了比特幣,沒想到第一天就遇到牛市大漲,讓他每天盯著盤看,還打算把身家都投進去「梭哈」。

蔡九哥作著發大財買跑車的白日夢時,他的同事,INSIDE資深編輯鐘效京(Chris)剛好路過,看到螢幕上的K線圖、得知蔡九哥「ALL IN」的計畫,急忙叫住他:「修但幾勒!你知道比特幣曾經在幾個月內暴跌只到六分之一嗎?」

「六分之一!怎麼會這樣!?」蔡九哥驚訝的說。

Chris解釋道,「因為虛擬貨幣市場基本上是以比特幣漲跌為大宗,是最重要主流的指標。而比特幣剛好在一年前因為『硬分岔』的問題,遇到黑天鵝危機。」

「什麼是硬分岔呀?」蔡九哥不解的問。

因為比特幣需要挖礦,而挖礦獎勵每到一個程度就會減半,導致礦工挖礦收入無法入不敷出,沒有辦法維持基本營運,大家不挖了,造成幣值的極大影響。

此外,因為比特幣有總量上限,雖然預估要到2140年才會挖完,到時候應該也會有新技術解決,但也有人擔心隨著挖幣報酬越來越低,到時候可能發生礦工不肯挖,甚至變成超過50%運算量把持在一個人手裡,竄改區塊鏈資訊的的「雙花危機」。

「而且比特幣的挖礦獎勵下一次減半,預計會發生在2024年,到時候可能又會有一波價格波動。」Chris說

「哇!」原本以為比特幣只會一路往上漲的蔡九哥大吃一驚,「不過我看現在好多銀行和企業都持有或可以收加密貨幣,那應該會比較安全吧?」

「從價值面來說,有大咖在穩定確實會比較讓人不擔心,但這些大機構持有幣,不表示他們能控制計算網絡,等到沒人挖礦的那一天,還是可能會有危機。」Chris回答,「另外,現在比特幣算力大概有70%被把持在中國和俄國,背後的政治因素,也可能會是比特幣潛在的危機。」

「嗚呼哀哉,難道我就要這樣白白的錯過發大財的機會嗎?」蔡九哥難過的說。

「沒有叫你不要買,只是要用穩健一點的投資辦法啦!」Chris笑著回答,「其實現在投資虛擬貨幣有很多流派,一個是定期定額,我周邊許多朋友會拿月收入的10%到20%來投資,比較不會因為一次一大筆,導致心理起伏太高。」

「另外現在比較主流還有『借貸』,把自己的虛擬貨幣透過交易所『借』給槓桿的人做高風險操作,以穩定幣USDT來說,許多交易所都能保證5%到7%的年化報酬,比一般放銀行的利潤更好,又比較有保障。」

「我決定了,我不會再當一個盲目的投資人,那有哪些媒體可以讓我學習區塊鏈的相關資訊呢?」經過Chris的解釋,蔡九哥的眼神露出光芒。

「除了INSIDE之外,我個人會推薦訂閱制的付費媒體區塊勢,我覺得有比較多基礎知識相關的討論,另外像是區塊客、鏈新聞等等,則比較多是市場相關的報導,都可以作為參考。」

在投資之前一定要先搞清楚自己買的幣是什麼,對應的鏈是提供什麼服務,「千萬不要只看指數,因為指數是最容易被操作的。」

核稿編輯:翁世航