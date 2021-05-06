【資產配置】分散風險之必要——避免血本無歸，除了買股票還可以怎麼做？

Mr. Market市場先生來到辦公室，與曉姿和蔡九哥分享關於主動投資、被動投資的觀念，還有利用股票、債券進行資產配置、投資組合再平衡的操作方式。

文：Tracy Tsai｜諮詢專家：Mr. Market市場先生

前情提要：藉由向加密貨幣新創的商業分析師周詣、《INSIDE》資深編輯鐘效京（Chris）討教，蔡九哥對加密貨幣的投資有了更全面的理解，還知道過程中該注意什麼，不再一看到「漲聲響起」就急著上車。

在和周詣、Chris請益之後，蔡九哥和曉姿聊起自己學到關於加密貨幣的投資細節，以及該注意的地方，曉姿也聽得津津有味。聽著聽著，曉姿心中突然浮現一個疑問：「蔡九哥，雖然我們現在對於比較適合自己的投資工具有所了解了，但我們似乎還缺了一塊。」

「缺了一塊？你是指什麼？」蔡九哥問道。

「我們現在對於整體投資組合該如何配置還不是很清楚，而我之前也聽過一些人提過『再平衡』這件事，但實際上如何操作我也不知道。」曉姿說，「下午的時候，我的合作作者Mr. Market市場先生會過來，你要不要跟我一起和他討論看看？」

本金不多也可以投資嗎？

見到市場先生後，曉姿和蔡九哥先詢問了基本投資概念，以及本金不足時，該如何開始投資？

市場先生說：「本金不大的人，特別需要注意的就是先釐清目標是學會投資，還是賺到錢？如果目標放在賺到錢，就很容易有問題。因為影響投資成果有三個變因：報酬＋風險、本金、時間。在本金有限的情況下，你有兩個選項，一個是把時間拉長，另一個是把報酬提高。大部分人都不想等，所以會選擇衝報酬，這會拉高風險，容易做一些相對危險的決定。」

主動投資、被動投資的差別是什麼？該怎麼選擇？

拉長時間來提高報酬，確實與曉姿希望存到退休金的目標相當吻合，她繼續追問「看了你的文章，感覺好像比較建議被動投資？為什麼呢？主動跟被動又該如何區分？」

市場先生用簡單的方式說明：「其實沒有說兩者哪一個一定比較好，因為也有人主動投資做很好。為了投資做研究、做功課的時間也會被算進去時間成本，如果把這些考量進去，被動投資算是成本相對較低、投入門檻低、得到成果還OK的方法，CP值還不錯。」

「你就想像被動投資是考試前不用做太多功課準備，就可以考個7、80分；主動投資是想要考90分、100分，那就要去猜題嘛，可能就會猜對或猜錯。」

蔡九哥詢問：「這樣是承受風險比較大的意思嗎？」市場先生則說：「應該說是門檻相對較高，如果選擇被動投資，花2、30小時去看書學習，或許就可以有一定的成果；主動投資你可能花2、3000個小時，甚至更多，都還沒有辦法變成想像中的高手，努力帶來的效果相對比較有限。」

「那主動和被動投資該如何區分呢？」蔡九哥追問。

「關於主動與被動投資該如何區隔，其實我們說主動投資，主要是在進行兩件關鍵的事，選擇標的與選擇時機點；反之，就稱為被動投資。那怎麼樣叫做不選擇標的呢？就是所謂的分散投資，例如ETF。」市場先生解釋得很清楚。

ETF？近幾年身邊有很多朋友都有買，但蔡九哥一直沒有認真去了解。看到蔡九哥蠻有興趣的，市場先生繼續說：「ETF是交易所買賣基金（Exchange Trade Fund），近幾年比較熱門。它能投資的不只是股票，債券或其他的商品都可以分散。它也是基金的一種，幫你去買另外一個投資組合。這些是標的的部分。」

「另一個是時機點，被動投資不太選擇時機點，會用定期定額進行，時間到就放一筆錢進去。它的前提是，你投資的東西長期是有機會成長的、你相信市場因為經濟成長、通膨、科技發展，所以會長期向上，歷史也顯示這樣的訊息。因此長期而言，我就持續把錢投入，參與市場的成長，這樣就是被動投資。」

「那投入的錢，會建議在未來何時拿出來，開始慢慢變現呢？」曉姿在一旁邊聽邊思考關於退休金的事，不確定現在投入的錢、得到的利潤會在什麼時候開始進行回收。

「分成幾件事來看，第一個是我們拿來投資的錢只能是閒錢，」市場先生分析給曉姿聽，「因為如果不是閒錢，會導致你必須在某個時間出場，假設之後要買房、買車，突然要把錢拿出來，但並不代表那時會是最好的出場點。用閒錢投資可以解決這個問題，投資盡可能拉越長時間越好。」

他又接著舉例：「有兩種比較多人用來結束自己投資部位的方式：一種是到某個時間點，我把前面投入的本金加利潤全部拿出來；另一種是分批慢慢領出來，把它當成一個現金流。現在『FIRE』蠻紅的，Finance Independent, Retire Early，它是以4％為基準：定期拿4％出來當現金流，當成生活資金來使用。投資的這筆錢持續放著，只要它長期報酬大於4％，原則上這個錢不容易拿完，就能永續地一直提領。」

除了股票以外，需要購買其他商品進行資產配置嗎？配置後還需要「再平衡」？

聽到這裡，曉姿和蔡九哥對於主、被動的投資已經有基礎的瞭解了，不過目前聊到較多的內容都是「股票」，不知道還有沒有其他商品可以讓投資組合更完善？蔡九哥想起先前聽過除了股票，也可以考慮購買美債，便詢問：「除了股票，是不是也可以買債券來進行資產配置？但相較於股票，我對於債券的認識真的很少。」

「這還蠻正常的，」市場先生笑了一下「台灣沒有很方便的管道購買債券，平常如果想在銀行買債券，一種是國庫券，大型機構才能買到，沒有幾百萬美金無法參與；再來是公司債，在台灣若透過銀行買，通常一單位至少20萬美元，可能也要有專業投資人資格才能買，因此早年大家買債券多透過『債券型基金』，當然，這就多一筆託管費用，但是比較方便，還可以分散投資。」

「除非是最安全的那些債券，否則一定要分散投資，這是很重要的投資觀念，」市場先生特別強調。「但在美國不太一樣，一般人都能買美國的公債，美國公債比較安全，一單位也不會太貴，或許1000美元就能買一單位。因此可以透過美國券商購買。」

「那我們需要購買債券進行資產配置嗎？又該如何判斷債券是否安全呢？」蔡九哥追問。

市場先生提到他曾寫過些債券相關文章，〈債券投資入門第一課》什麼是債券？有哪些債券種類？3種債券交易方法〉、〈債券違約率高影響有多大？不同信用評等的公司債違約率統計-歷史資料〉。當中有提到債券就是一種「借據」，債券上由發行者承諾，在到期前每期支付固定的利息、到期時則是會一次還清票面面額上的本金。因此可債債券視為，一種能「穩定領利息」的投資工具。

債券基本特性：固定領配息、到期根據面額還本金

而債券跟定存的性質非常的相似，都能每期固定領利息，差別在於定存幾乎不會有危險，債券則是可能有拿不到利息的風險。

Photo Credit: 市場先生

由於它的性質不大一樣，因此投資時通常是用在「保本」及建立「資產配置」（增加資產穩定性）上。

目前債券的報酬率根據風險高低與到期日長短的不同，債券長期年化報酬率大約落在3％～6％之間，這數字受當時的基準利率影響，整體報酬比股票略低但穩定，波動相對比較小。

「關於股債配置比例，就歷史經驗來看，時間夠長，股票報酬率是勝過債券的，但股票波動性也遠比債券來得高。債券的價格和風險評估有比較客觀的標準。股票你反而不知道它之後會成長多少，變數很多，但債券不是，它是一個還蠻固定的東西。」市場先生說明。

「一般不談非投資等級債，也就是『垃圾債』和『高收益債』，資產配置談的都是投資等級債。投資等級債券有兩個特性，第一，提供報酬的波動性相對較低，再來是在股市風險較高時，資金會往債券流，所以在某些時機點會跟股市有負相關，就是股市跌、債券漲。這只限於安全的債券，不是所有債券都是這樣。因此債券在資產配置裡面，不是用來提升報酬，而是增加結果的確定性。」

看曉姿和蔡九哥大概理解債券的概念，市場先生舉例說明：「假設你10年後要退休，投資的錢全部都要出場。如果你現在全部all in股市，從歷史數據來看，股市長期報酬是最多的，但在過程中會有蠻大的波動，你怎麼知道賣掉的那一年，是高點還低點？會不會發生經濟大蕭條？若想要避免這種情況，就需要使用其他『一樣有報酬，但是可能沒那麼高』的商品，如果今天股票市場不好，它也可以提供一些保護。」

「資產配置可以用各種不同商品來進行，最主要是股債。當然現在有個問題，就是債券利率很低，跟定存差異不大，因此對於投資新手而言，債券不碰或晚點碰應該還好，原則上若要購買，建議買債券ETF或債券基金，債券ETF優先，可以分散投資。」

聽到這邊，蔡九哥繼續追問：「為什麼一定債券要分散，不能直接購買呢？」

市場先生再次強調：「債券一定要分散投資，美國公債可以不用，它是最安全的。但只要到公司債層級，一定要分散，不要單押，單押也許賺比較多，但再好的公司都有可能突然垮掉。債券的違約率通常0.3％、0.5％，100家公司只有0.5家最後會本金還不出來，但如果單押，會不會剛好就押到那家？」

「再來是，債券違約率這個東西，市場狀況好的時候沒事，但不好時，所有債券的違約率會突然上升。若沒有分散投資，這筆錢就會全部不見。風險可以透過分散投資被控制，而資產配置核心就是要控制風險，並非追求報酬。若新手想進行債券的分散投資，我有兩個建議，一個是美國公債，一個是投資等級債券。」

Photo Credit: TNL/朱家儀 市場先生建議，若新手想進行債券的分散投資，一個是美國公債，一個是投資等級債券

蔡九哥接著詢問：「那過了一段時間後，會需要進行資產的再平衡嗎？」

「再平衡也是在控制風險，」市場先生說，「有個比較錯誤的說法是說『再平衡報酬會比較高』，再平衡意思是是：比方我決定股票60％，債券40％，長期下來波動風險在我承受範圍之內，最壞的時候可能1000萬會掉到700萬，這樣我還ok，但過了一段時間，可能股票漲比較多，債券漲比較少，所以整個投資組合中，股票變成70％，債券變30％。這時候我們就會思考要不要再平衡，也就是調回60／40的比例。

市場先生接著說：「這樣做的意義在於，當偏離掉原本的配置時，股票變70％，這時若遇到較大的波動，那個狀況就不是我想要承受的，因此我把比例調回來，報酬不一定比較高，但風險可以得到控制。」

「那為什麼需要考慮國外的市場？尤其是美國？」曉姿聽到市場先生一直提到美國公債，浮現這個問題。

市場先生不只針對債券，也一起說明了整體市場的情形：「因為美國市場佔全球50％，台灣市場只占全球2％左右，你在路上看到的公司，包含Apple、星巴克、麥當勞，全都是國外公司，台灣較多電子代工產業，選擇會相對比較受限。其次，因為只看台灣市場，你就只看得到全球2％的市場；但透過美國券商，你可以看到全球 50％，甚至更多，選項寬廣很多。」

「如果你從企業角度思考，若是個很有前景的企業，一定會希望未來的融資管道更流暢，全球最好得到這種資本的就是美國。因此，好的公司會一直在美國出現，投資美國市場，你比較有機會找到或投資到這些公司。」

聽到這邊，曉姿和蔡九哥學到了很多，但仍聽過很多投資失利的例子，他們還是有點擔心：「那有經常聽到哪些投資新手易犯的錯誤嗎？」

「第一個常聽到的就是不做功課、喜歡問明牌；再來就是對於報酬跟風險的理解不夠清晰。」市場先生接著詳細說道：「對我而言，在使用任何一個投資工具或方法時，會希望了解它在歷史上發生過什麼事，你至少知道最壞的情況，以後不一定會再發生。不過先了解後，心裡會比較有底，若風險在你承受範圍內，才比較可能得到好處。」

「但大部分人不太會這樣做，通常都一進去（市場），就覺得受不了（波動）就砍掉了，」市場先生說，「所以在進行任何投資時，一定要記得先做功課，再做判斷。」

核稿編輯：翁世航