【開戶實作】想在國內券商開戶該怎麼做？國外券商平台有哪些好選擇？

經過向許多專家請益，曉姿、馬妮和蔡九哥終於準備要來開戶進行投資。三人針對國內券商平台，以及不同的國外券商平台查找功課進行分析。

文：朱家儀｜諮詢專家：小資YP投資理財筆記、Mr. Market市場先生、懶人經濟學小賈

前情提要：Mr. Market市場先生來到辦公室，與曉姿和蔡九哥分享關於主動投資、被動投資的觀念，還有利用股票、債券進行資產配置、投資組合再平衡的操作方式。

這幾個月來，曉姿、馬妮和蔡九哥和許多專家討教，彼此也樂於分享學到的新觀念。曉姿從一開始只有把錢存在銀行，到現在決定以定期定額購入ETF作為主要投資工具；蔡九哥原本只懂得跟著人群追高被當韭菜收割，現在也知道即便是想自己選股進行主動投資，不管要走市場分析、長期投入還是價值分析，或是想買虛擬貨幣，都有不少功課要學。

至於馬妮，原本只靠父母為自己存的幾個大公司股票在存股息，現在則決定購入0056高股息ETF，讓自己能夠更穩定的分散風險，同時靠股利獲利。

3人的投資策略都不太一樣，當中除了蔡九哥，曉姿和馬妮都面臨一個問題，那就是從來沒有親自「開戶」的經驗。

第一次開戶需要注意的事：「市場選擇」與「手續費」

曉姿決定，先去找小資YP投資理財筆記討論諮詢。

在得知曉姿的來意後，YP也不浪費時間，直接就重點開始說明：「第一次開戶特別需要注意的東西嗎？這可以分兩個地方來討論。第一，確定你想投資的是台灣的市場還是全世界的市場？兩者的準備方向不同。」

「以台灣市場來講的話，可能大家比較能夠接受，因為畢竟不用把錢匯到國外，在台灣也能做。基本上台灣的市場，我個人使用的方式就是買追蹤大盤指數的ETF來做投資。目前市面上能夠去買賣這兩檔的券商其實非常多，而且有很多券商也都提出了所謂定期定額的方式，是非常適合一般大眾來進行的。」

曉姿說：「那我在開戶的時候，有什麼需要特別留意的細節嗎？」

「其實如果你要開戶，網路上就可以辦得到，但是有幾點事情要注意，就是券商有的會有他各自的銀行要配合。A證券商可能只能配合B或C的銀行帳戶，所以如果你沒有這樣的帳戶，你就必須要先跑一趟去申請。不過有的券商例可以支援非常多的銀行，他也可以不需要實體帳戶，線上就能直接辦這些銀行的虛擬帳戶。所以在這方面你需要注意的是，在開立這個帳戶對你來講是否便利，這是第一個。」

YP接著說：「第二個開戶該注意的是『手續費』的評估，這很重要。很多人會忽略手續費，以目前定期定額來講的話，手續費多是1塊錢，應該說目前最便宜就是1塊錢。當你投入的金額越大，1塊錢佔本金比例就會越低，表示你手續費是越便宜的，因此必須要以百分比來去看你每次交易的手續費。」

「那如果我想投資的不是台灣市場，而是國外的全球市場呢？」曉姿問道。

「如果你要投資海外的市場，有兩種方式，一個就是使用『複委託』，就是台灣銀行端會讓你跟他買海外的資產，但你要付他一筆錢。如果選擇複委託的話，一樣，手續費是最重要的。因為複委託所用的手續費就不是像說剛剛定期定額的一塊錢，它會有低消，例如0.15%，20美金。有時候你投入的資金乘以這個0.15%沒有滿20美金的話，他還是會收20美金。」

YP繼續解釋：「也就是說，在這樣的一個手續費模式下它會有所謂的lower bound，例如你要到40萬以下，40萬以內都是收20美金，所以一萬塊投資也是要收20美金。基本上複委託比較適合有累積一筆金額的投資人使用，或者是比較少交易次數的投資人去使用。這是使用複委託要注意的事情。」

曉姿說：「原來如此，不過你剛剛說有兩種方式，第二種什麼呢？」

「第二個方法是在海外券商平台開戶。海外券商平台網路上有很多種，要注意的就是要怎麼把錢從台灣匯到國外去，也就是電匯，電匯又會根據你買賣美金所存的外幣帳戶銀行而有所不同。例如你在台灣銀行、合庫銀行、新光銀行，電匯費都是不同的，可能從600、800、1300塊都有可能，因此要特別注意。但這種電匯費是固定的，也就是說單次你匯的金額越多，電匯費占你投入金額的比例就越低。」

國內券商開戶實作（以富邦證券為例）

和YP討論完了之後，這個周末，曉姿、馬妮全聚集在蔡九哥的租屋處，三人擠在電腦前，由蔡九哥帶著，打算走一遍開戶流程。

在查了不同的資料後，三人發現國內券商目前開戶都已經很容易了，照著網路上的教學，幾乎皆能很順利的完成步驟。如果真的遇到問題，也都可以直接打電話詢問。

曉姿自己因為較常使用的是富邦銀行，因此打算從富邦證券開立自己的交易帳戶。

富邦證券的開戶，可以透過臨櫃、線上，或是線上加臨櫃三種方式。蔡九哥告訴曉姿，如果是臨櫃辦理，只要是中華民國國民都可以辦理證券戶（未滿20歲須法定代理人陪同證券開戶）。而需要帶上的東西為：

雙證件

印章

開戶後需要存入的錢

但由於現在式疫情期間，曉姿非必要不想去人太多的地方，因此選了直接用手機辦理線上開戶：

第一步：準備雙證件及銀行存摺，照相上傳相關資料

圖片來源：富邦證券

圖片來源：富邦證券

第二步：約定交易的銀行帳戶

台北富邦銀行網銀可於開戶時，直接約定為證券交割帳戶。另提供40家金融機構可設定成資金管理帳戶（分戶帳）為出入金銀行帳戶。

圖片來源：富邦證券

第三步：簽訂契約

不要偷懶，務必將契約中每個條款都親自看過再做決定。

圖片來源：富邦證券

曉姿仔細看了流程說明：「原來開戶完成後，電子密碼條會用電子郵件的方式寄給我。到時我得儘速開啟取得首次登入交易密碼。」

蔡九哥點點頭，補充道：「如果你想投資國外的市場，富邦證券e開戶也可以開複委託戶。」

活動訊息 ​​ 到6月30日，富邦證券推出首次定期定額買進ETF，或是連續3個月定期定額扣款成功的客戶（不論是否為首次）就能參與抽獎的活動。另外線上開戶＋成交，就送7-ELEVEN商品卡200元；揪友線上開戶還送LINE POINTS 100點。小資族可以參考看看。 ​​ ​​

「現在開完戶了，接下來呢？」馬妮問。

蔡九哥說：「接下來應該就是下載看盤軟體吧。」

蔡九哥向兩人說明，自己在Mr. Market市場先生的文章〈投資新手入門（四）第一次股票開戶，要注意些什麼？【最新證券、期貨手續費行情】〉當中曾經看到，可以如何挑到自己喜歡用的看盤軟體：

開完戶之後，就能免費使用券商的看盤軟體 看盤軟體是每一間券商都一定免費提供的工具，各大券商每年都向軟體業者付一大筆錢，提供用戶這些工具，裡面可以查到報價、個股資料。 用起來當然多少有一點差別，大型的券商例如：元大、凱基、永豐、富邦、群益，看盤軟體都還算好用。如果不怕麻煩，可以每一間都開個戶，我自己開了5家，免費使用他們的看盤軟體，最後挑一個最順手的看盤、挑一兩個便宜的專門下單。

國外券商平台特色比較

曉姿很開心的完成開戶了，拜網路所賜，現在相關操作真的方便很多。但她突然想到一個問題：「現在我是可以購買國內的標的了，可是如果我想透過國外券商平台直接買其他國家的標的要怎麼做？你們熟嗎？」

「你之前不是有訪過懶人經濟學的小賈和Mr. Market市場先生？我記得他們都有寫過國外券商平台的分析喔。」蔡九哥說完便坐到電腦前，找到小賈和市場先生的文章，將裡面針對夠買國外ETF或美股幾家較大的平台，需要注意的重點進行整理：

專題預告：6月跟曉姿一起買「保險」

在這個月，我們跟著曉姿、蔡九哥和馬妮，在眾多專家的協助之下，釐清了投資理財的重要觀念；了解面對不同投資工具，像是黃金、ETF、期貨、定存、投資型保單等等，該注意的細節及心態；我們還學到資產配置、風險控管及再平衡的觀念。最後是學習想在國內、國外券商開戶的話，要注意的地方及實作教學。

然而25～35歲的階段，除了買房議題、學習投資理財，還有一個切身相關的財務課題，便是如何利用「保險」轉嫁可能讓財務出現重大缺口的突發事件。下個月，就讓我們跟曉姿、蔡九哥和馬妮一起學習各種保險的正確觀念，達到真正的財務保障，敬請期待！

核稿編輯：翁世航