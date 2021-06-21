讓股市小白變高手的投資神器：選股分析、新聞資訊、下單操作一站完成！

永豐金證券的全新「大戶投APP」解決投資者使用數位投資工具的痛點，讓股市新手一個APP輕鬆獲取所有資訊、輕鬆下單，揮別跨越平台蒐集資料的麻煩，即使沒有永豐金證券帳號也可以使用喔！

過去一年以來，台股大熱，根據證交所統計， 2020年新增開戶數達67萬人，總開戶數來到1124萬人，也就是說平均兩位國民就有一位身在台股投資市場中。更令人驚訝的是20至30歲的年輕投資者大幅成長至123萬人，使整體投資人年齡明顯下降，30歲以下投資者幾乎占了總開戶人數42.9%！

而另一項媒體的調查結果更顯示，40%投資者透過手機或平板等行動裝置APP進行投資，在在表明這群投資新手不僅對數位投資工具依賴頗深，並期待在龐雜資訊中擷取有效投資know-how、增強操作技術，成為這波台股熱潮中的贏家！

一邊工作一邊操盤 選擇聰明的數位工具才省心

由於越來越多年輕人懂得善用手機APP的行動理財、下單工具，去年開始便常見到一個景象，許多上班族在捷運或辦公室裡，一邊工作一邊開著手機盯著K線或一排紅、綠色股價表，並且在不同APP之間轉換，但礙於正在上班期間，無法盡情操盤。然而，到了今年五月之後臺灣社區疫情爆發，遠距工作、宅在家的生活型態全面性催化數位投資工具的頻繁使用。

實際操作後發現，坊間現有的數位投資工具，各有不同的缺點，例如介面不夠直覺，要找一個功能得找很久；或者資訊不夠全面，投資人必須同時備有兩、三套APP才能滿足所需資訊；以及必須在指定銀行或券商開戶才能使用對應的APP工具等。

永豐金證券密切觀察著投資者近一年的投資行為，還有數位工具使用上的痛點，並同時觀察到2021年第一季交易次數10次以內的客戶約有7成以上，且多數投資人以長期投資為主而非短沖交易型態，此外，這群投資人使用數位投資APP比例高達七成，顯見投資者將有長期依賴數位投資APP的需求。因此，永豐金證券於今年五月推出全新數位投資APP。

既廣且深的數據分析 宛如股市名師置身APP

永豐金證券的全新「大戶投APP」其中一個很大的特點是，它並不只服務在永豐金證券開戶下單的顧客，而是成為一個選股平台，嘉惠所有對於投資選股有需求的大眾。任何用戶都可以快速透過Google、Facebook等社群帳號登入，選取所需要分析資訊，幫助更多年輕投資人在學習股市投資的路上，穩健有效地累積財富

其次，「大戶投APP」讓開戶下單的顧客進行一站式即時帳務查詢服務，涵括銀行餘額、成交查詢、庫存、損益獲利的總覽，讓投資管理更輕鬆。值得一提的是，「大戶投APP」在個股資料呈現上的UI（User Interface）設計十分親民，於不同技術線圖間切換方便，讓使用者UX（User Experience）更加直覺、易於瀏覽。

貼心的新股抽籤、存股專區 滿足小資小白的需求

此外，「大戶投APP」還有一個特色亮點，就是「申購專區」，它透過不定時推播，在股票申購前及申購開始第一天，幫助民眾追蹤最近有哪些公司進行新股抽籤，輕鬆獲得賺價差的資訊。平台還能連結到永豐金證券的「豐存股」專區，幫助存股族精選合適的存股標的，包含人氣TOP10、個股建議、ETF建議，並能立即試算報酬，讓股市小資族、新手小白更有信心地做出選擇。

再者，「大戶投APP」主動提供非常多種投資資料分析，包括「智慧選股」彙整多種即時排行，例如各種漲跌排行、成交量排行、漲停鎖住等熱門排行分析，以及股價突破月線、股價跌破季線、股價低於淨值等價量指標，以及外資持股比率排行、投信持股股數排行等籌碼精選分析。甚至有從企業經營績效面所做的統整報告，例如殖利率排行、月營收排行等。再加上豐富、即時的理財相關新聞不斷更新，讓投資者彷彿握有一位隨身投資分析師，隨時隨地協助聰明選股，自己操盤也很專業！

實際使用「大戶投APP」後，深刻感受到永豐金證券擄獲數位投資族群的野心，永豐透過了解市場需求、積極解決痛點，並且端出雨露均霑的免費平台，大方服務所有潛在客戶，在使投資者成功獲利的同時，創造更高的黏著度。相信這不僅是數位時代的雙贏方程式，更呼應了「感動服務」的初衷。