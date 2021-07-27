【曉姿理財番外篇】投資理財輕鬆上手，台新 Richart 陪小資族無痛踏上財富自由之路

市場上理財商品眾多，曉姿雖有基礎金融知識，但對於如何開始投資，仍覺得眼花撩亂。台新銀行 Richart 瞄準「理財小白」的投資痛點，推出低門檻的銅板基金、百元投資以及 500 元即可申購的 ETF 連結基金，讓小資族輕鬆踏上財富自由之路。

曉姿與老公在台北市蛋黃區租房，重視生活品質的他們，時常會利用休假期間到外縣市旅遊，因而興起買車念頭。然而，他們每個月的房租開銷大，能夠存下來的錢已經不多，又不願犧牲生活品質，存錢買車是現階段的難題。為此，他們求助理財專家。理財專家建議，曉姿夫妻可以先將自己的理財規劃區分成短、中、長期目標，再根據自己各階段的目標，將手中現有的資源，作合理的分配。

小資族設定目標，找對工具輕鬆滾出第一桶金

「其實你們可以考慮降低房租，提高可支配所得。」理財專家說，蛋黃區與蛋白區房子的租金落差大，每月相差 1 萬多元，用來買兩人的大眾運輸月票，還能剩下不少，雖然通勤時間拉長一些，但每個月多存下來的錢，就可以透過投資理財方式，加速累積購車金。

理財專家說，低利率時代無法透過「定存」快速累積資產，還容易被通貨膨脹稀釋，因此必須尋求更高報酬的可能性，而投資基金就是一種方式。

「但投資基金是不是要先準備一大筆錢？」曉姿問。理財專家表示，隨著投資管道越來越多元，現在有很多金融商品不需要一次投入太多金額，進入門檻相當低，正好適合毫無投資經驗的新手小白。

例如，台新銀行 Richart 推出低投資門檻的基金產品，最低只要10元起跳，若想要投資組合多元化，也可以選擇百元基金，挑選適合自己投資偏好的基金，打造個人化的投資組合。當曉姿透過定期定額養成固定投資的習慣之後，就能從小錢開始慢慢放大投資部位，為自己累積財富。

簡單來說，曉姿一開始可以選擇每月投資 3000 元，隨著經驗累積，加上自己的工作加薪後，可以改成每月投資 5000 元，或是找老公一起投入，每月共同撥出 1 萬元投資。如此一來，預期投組的平均年報酬率 3% 推算，預計 4 年內可存到買國產房車（約 50萬）的預算，並非不可能的夢想。（以每月投入10,000元、年報酬率3%、目標金額50萬試算，預計第4年末資產可累積509,312元）

至於若能順利買車，曉姿夫妻的長期理財目標又是什麼呢？「身為上班族，最希望的當然是早日達到財富自由的境界，不再為工作而忙碌。」不過，理財專家說，財富自由意謂著「非工資收入」大於「總支出」，及早開始理財是增加非工資收入的首要任務，積極透過各種投資工具，規律地慢慢累積財富。

台新 Richart 根據你的投資風險屬性，配好專屬組合，用銅板就能開始投資。另外，Richart 也會定期整理榜單，可查看近期熱銷、高報酬、新上架及大單基金，快速跟上趨勢。

Photo Credit：台新銀行

確認自己的投資屬性，找出最適合自己的投資方式，並開始落實

另一方面，曉姿的同事蔡九哥，雖然想進入投資市場，但沒有時間研究投資標的，因此，理財專家建議他，如果對資本市場不夠了解，那就「跟著大盤走」，可以考慮連結大盤指數的 ETF 連結基金。

「什麼是 ETF 連結基金？」蔡九哥對於ETF基金感到陌生。對此，理財專家解釋，所謂 ETF 連結基金，指的是連結大盤指數的股票型基金，以台灣最有名的 0050（元大台灣卓越 50 指數股票型基金）為例，它所連結的標的是台灣市值前 50 大企業，基本上都是知名的上市公司，獲利穩定，可以作為新手投資人的投資入門。

而曉姿雖然沒有投資經驗，但擁有七年的財經新聞編輯歷練，對投資產品具有基本的概念，對市場變化較為敏銳。因此可以採「雙管齊下」策略，一部分投資 Richart ETF 連結基金，確保穩健獲利；另一部分則選擇自己偏好的產業類別，透過 Richart 百元投資，建立自身投資組合，追求更好的績效。

蔡九哥問，「我聽說買基金還要付手續費、管理費，但股票只有手續費跟交易稅，交易成本好像比較低？」對此，理財專家解釋，近年因市場競爭激烈，券商手續費都有打折，但依然有「低消」，亦即基本手續費大約是 20 元，對於投資金額不高的小額投資人並不友善。

不過，台新Richart的基金申購手續費僅 2 折，大大降低投資人額外成本，讓小資族可以放心投資，想到就買、有錢就買。

不隨著市場上沖下洗，定期定額懶人投資術保心安

對於初入投資市場的曉姿來說，最害怕「現買現套」，尤其投資還是有一定的風險，當遭遇市場波動劇烈，自己的資產也會隨著暴漲暴跌。不過，若曉姿透過定期定額方式，分批申購基金，除了可以分散風險外，還可以避免「追高殺低」，不會瞬間「all in」在最高點，也能掌握逢低買進的機會。

相較許多銀行提供的定期定額方式，多是指定日扣款，Richart 的定期定額扣款日是每月 1 至 28 日，幾乎天天都能選，這讓曉姿可以增加扣款日來分散投資成本，降低加碼在高檔的風險。這項功能也可以讓小資族依照自己的資金流動，自由調配投資時間。如果你是自由業，或是斜槓青年，有一些額外收入，便可以根據資金入帳的時間設定定期定額的扣款日，養成固定投資的習慣。

透過定期定額的長期投資，加上聰明智慧的投資工具——台新 Richart ，大大降低了投資門檻，即使是小資族也能掌握開源的機會，買到曾經遙不可及的夢想，也逐步踏上財富自由的路。