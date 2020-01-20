【互動遊戲】愛上初音：找出最適合你的入門路線

專題發想與規劃：丁肇九、朱家儀、林奕甫、高德理、翁世航、彭振宣、潘柏翰、羅元祺

網頁設計與製作：林奕甫、高德理、黃彥翔

協助團隊：未來群像

深夜，末班捷運上...

最近工作好煩喔，好久沒做什麼有趣的事了

......算了...還是先睡一下好了～

咦......這是哪裡？

這些人是誰？那張椅子是做什麼用的？

導師說明

歡迎來到分類儀式的會場。這個VR分類椅會帶你走進過去的記憶，用五個問題測試你該由哪個領域開始，進入虛擬偶像的世界。

第一題：1999年的暑假，那時手機與網路都還不流行，距離晚餐還有一段時間，該做什麼好呢？

ans_1:升級保養我的四驅車

ans_2:看最新的新世紀福音戰士

ans_3:看美少女戰士好像也不錯

ans_4:再看一遍龍貓

ans_5:出門去遊樂場玩跳舞機

第二題：2005年，搬進了大學的宿舍，半夜三點還不想睡，該做什麼好呢？

ans_1:為了部落！進入魔獸爭霸的世界

ans_2:追海賊王最新的動畫

ans_3:聽說鋼彈SEED非常好看

ans_4:聽S.H.E.的音樂放鬆心情

ans_5:挖室友起床一起玩太鼓達人

第三題：2008年，到朋友租的套房吃晚餐，電視上的棒球賽剛結束，該做什麼好呢？

ans_1:玩偶像大師的遊戲

ans_2:玩唯舞獨尊動一動

ans_3:看涼宮春日最新動畫也不錯

ans_4:看珍珠美人魚也不錯

ans_5:一起玩射擊遊戲東方Project

第四題：2015年，在辦公室加班加到半夜，需要做點事提振精神，該做什麼好呢？

ans_1:看K-on動畫聽他們的歌

ans_2:看Love Live聽他們的歌也不錯

ans_3:來一場LoL吧，我中路無敵手

ans_4:打開麥塊(Minecraft)，遁入我的世界

ans_5:離開辦公室去玩MAIMAI動一動

第五題：昨天晚上，哄睡小孩之後，總算有點自己的時間，該做什麼好呢？

ans_1:看一些YouTuber的影片放鬆

ans_2:用FGO招喚英靈

ans_3:來場傳說對決，我還是中路無敵

ans_4:為了健康，打開Pokemon GO出去走走

ans_5:播放米津玄師的音樂，放鬆放空

音樂遊戲派

喜歡跟著節拍一起律動的你，想必很投入在旋律之中吧，有很多遊戲收錄了經典與流行的各色VOCALOID曲目，例如MAIMAI或是SDVX等等……而SEGA的Project Diva系列更是以完整單曲以及全3D動畫演出為賣點，想必會給你十分愉快的體驗喔。

官方音樂派

絕不錯過流行事物的你，想知道VOCALOID目前最廣為人知的曲子有哪些嗎？除了追蹤演唱會、遊戲的收錄曲目之外，Crypton官方的KARENT線上音樂平台、大型音樂出版商EXIT TUNES、或是直接上niconico動畫看看排行榜，很快就能掌握到現在VOCALOID圈的潮流囉。

獨立音樂派

口味獨具的你，對事物的判斷有自己的主見，那麼，鎖定私人發行的同人專輯，或許能找到許多跟你合拍的作品，找那些持續在推薦音樂的人一起聊聊，或是關注一下網路音樂的動向，雖然可能要花點時間，但絕對能找到十分契合心靈的旋律的。

模型週邊派

喜歡收藏實體精品的你，VOCALOID有著眾多精美的週邊，讓眾多繪師筆下的精美作品從平面跳脫至立體，或者嘗試看看俗稱DD的Dollfie Dream可動人偶，不但滿足你收藏的喜好，更有親手打造的樂趣喔。

衍生著作派

喜歡動人的故事，常常從各式媒體中觀賞故事的你，不管是小說、漫畫還是電影，VOCALOID有著眾多從歌曲中衍生的文本，風格包括奇幻、校園、懸疑等等種類，在劇情最關鍵的部份，搭配原作的音樂一起聆聽，更能產生催化劑一般的效果，讓情緒的體驗更加深刻。