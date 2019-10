2020 關鍵大選——用民調數據，做觀察分析

title: 2020 關鍵大選

headerText: 2020總統大選不到百日,最受矚目的蔡、韓之爭,選情也更加白熱化。究竟誰會在明年1月11日,獲得台灣民眾最後的青睞?《關鍵評論網》蒐集各家民調,帶你一窺兩大黨候選人自5月以來,一路的民調變化。

[events]

title: 香港反送中

date: 2019-06-09

title: 纏鬥期0714-0806

date: 2019-07-14|2019-08-06

[]

content1:

<h2>最新消息</h2>

<p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100%">

<tbody>

<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>10-16</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;">韓國瑜請假自屏東開始全台競選行程。</td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>10-11</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;">韓陣營稱<a target="_blank" class="gtm-click" data-gtm-action="timeline-link" href="https://udn.com/news/story/12702/4099739">11月中旬與蔡英文民調「黃金交叉」</a>。</td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>10-09</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;">韓國瑜參加工商建研會造勢,稱台灣會跟北韓一樣被鎖住。</td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>10-01</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;"><a target="_blank" class="gtm-click" data-gtm-action="timeline-link" href="https://www.thenewslens.com/article/125595?utm_source=www.thenewslens.com&utm_medium=interactive_election_polls_timeline&utm_campaign=interactive_election_polls">南方澳跨港大橋坍塌造成6死10傷</a>。</td>

</tr>



<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>09-23</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;"><a target="_blank" class="gtm-click" data-gtm-action="timeline-link" href="https://www.thenewslens.com/article/125099?utm_source=www.thenewslens.com&utm_medium=interactive_election_polls_timeline&utm_campaign=interactive_election_polls">韓國瑜否認「開採南海石油」列政見</a>。</td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>09-20</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;"><a target="_blank" class="gtm-click" data-gtm-action="timeline-link" href="https://www.thenewslens.com/article/124991?utm_source=www.thenewslens.com&utm_medium=interactive_election_polls_timeline&utm_campaign=interactive_election_polls">台灣吉里巴斯斷交</a>。</td>

</tr>



<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>09-19</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;">高雄直播主之亂,<a target="_blank" class="gtm-click" data-gtm-action="timeline-link" href="https://udn.com/news/story/120536/4057760">內政部長指示警政署長派員坐鎮</a>。</td>

</tr>



<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>09-17</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;">喜樂島聯盟連署呂秀蓮彭百顯參選正副總統。</td>

</tr>



<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>09-16</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;"><a target="_blank" class="gtm-click" data-gtm-action="timeline-link" href="https://www.thenewslens.com/article/124864?utm_source=www.thenewslens.com&utm_medium=interactive_election_polls_timeline&utm_campaign=interactive_election_polls">台灣索羅門斷交</a>。</br>郭台銘表示<a target="_blank" class="gtm-click" data-gtm-action="timeline-link" href="https://www.cna.com.tw/news/firstnews/201909170003.aspx">不參與連署競選總統</a>。</td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>09-12</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;">國民黨大老聯手刊登廣告呼籲郭台銘與韓國瑜合作。</br><a target="_blank" class="gtm-click" data-gtm-action="timeline-link" href="https://www.thenewslens.com/article/124661?utm_source=www.thenewslens.com&utm_medium=interactive_election_polls_timeline&utm_campaign=interactive_election_polls">郭台銘宣布退出國民黨</a>。</td>

</tr>



<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>08-23</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;">蔡英文稱下令購買紐約外館大樓,遭<a target="_blank" class="gtm-click" data-gtm-action="timeline-link" href="https://www.facebook.com/NewHeroStory/posts/879913099043388">陳水扁打臉</a>。</td>

</tr>



<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>08-17</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;">韓國瑜<a target="_blank" class="gtm-click" data-gtm-action="timeline-link" href="https://www.thenewslens.com/article/123603?utm_source=www.thenewslens.com&utm_medium=interactive_election_polls_timeline&utm_campaign=interactive_election_polls">國政顧問團成立,首拋能源政策</a>。</td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>08-15</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;"><a target="_blank" class="gtm-click" data-gtm-action="timeline-link" href="https://www.thenewslens.com/article/123628?utm_source=www.thenewslens.com&utm_medium=interactive_election_polls_timeline&utm_campaign=interactive_election_polls">美政府通知國會將提出F-16V軍售案</a>。</td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>08-07</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;">民眾黨成立。</td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>08-05</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;">香港發起「罷工」「罷課」「罷市」三罷行動。</td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>08-03</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;">韓國瑜於桃園啟動競選行程。</br>

郭台銘與王金平會面。

</td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>08-01</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;">川普<a target="_blank" class="gtm-click" data-gtm-action="timeline-link" href="https://www.thenewslens.com/article/122980?utm_source=www.thenewslens.com&utm_medium=interactive_election_polls_timeline&utm_campaign=interactive_election_polls">宣布</a>自9月1日加徵3000億美元中國輸美商品10%關稅。</td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>07-31</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;">中國宣布,<a target="_blank" class="gtm-click" data-gtm-action="timeline-link" href="https://www.thenewslens.com/article/122885?utm_source=www.thenewslens.com&utm_medium=interactive_election_polls_timeline&utm_campaign=interactive_election_polls">8月1日起暫停申請及核發赴台自由行通行證</a>。</td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>07-29</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;">港澳辦首度表達香港反送中立場:<a target="_blank" class="gtm-click" data-gtm-action="timeline-link" href="https://www.thenewslens.com/article/122783?utm_source=www.thenewslens.com&utm_medium=interactive_election_polls_timeline&utm_campaign=interactive_election_polls">四個堅持、一國兩制</a>。</td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>07-28</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;">國民黨全代會正式提名韓國瑜為總統參選人。</td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>07-24</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;">韓國瑜爬樹視察登革熱疫情。</td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>07-23</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;">李佳芬古坑農舍確認部分屬違建。</td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>07-22</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;">爆發<a target="_blank" class="gtm-click" data-gtm-action="timeline-link" href="https://www.thenewslens.com/article/122502?utm_source=www.thenewslens.com&utm_medium=interactive_election_polls_timeline&utm_campaign=interactive_election_polls">總統專機私菸案</a>。</td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>07-21</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;">民進黨啟動全台立委總統輔選列車。</td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>07-20</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;">喜樂島聯盟宣布組黨。</td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>07-15</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;"><a target="_blank" class="gtm-click" data-gtm-action="timeline-link" href="https://www.thenewslens.com/article/122133?utm_source=www.thenewslens.com&utm_medium=interactive_election_polls_timeline&utm_campaign=interactive_election_polls" >國民黨黨內初選民調結果公布</a>,韓國瑜大勝。</td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>07-14</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;">國民黨黨內初選民調結束。</td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>07-11</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;">蔡英文外交之旅,過境美國紐約與丹佛。</br>郭台銘向韓國瑜溫情喊話,專心做高雄市長。</td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>07-09</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;">美國務院<a target="_blank" class="gtm-click" data-gtm-action="timeline-link" href="https://www.thenewslens.com/article/120385?utm_source=www.thenewslens.com&utm_medium=interactive_election_polls_timeline&utm_campaign=interactive_election_polls">批准對台戰車與飛彈軍售案,中共外交部譴責</a>。</td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>07-08</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;">國民黨黨內初選民調開始。</td>

</tr>



<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>07-06</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;"><a target="_blank" class="gtm-click" data-gtm-action="timeline-link" href="https://www.thenewslens.com/article/121717?utm_source=www.thenewslens.com&utm_medium=interactive_election_polls_timeline&utm_campaign=interactive_election_polls" >長榮航空罷工勞資雙方達成共識</a>。</td>

</tr>



<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>06-27</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;">立院通過《工廠管理輔導法》修法,3.8萬農地工廠合法有望。</td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>06-13</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;">民進黨公布初選民調結果,<a target="_blank" class="gtm-click" data-gtm-action="timeline-link" href="https://www.thenewslens.com/article/120687?utm_source=www.thenewslens.com&utm_medium=interactive_election_polls_timeline&utm_campaign=interactive_election_polls" >蔡英文贏了賴清德8%</a>。</td>

</tr>



<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>06-12</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;">民進黨黨內初選民調結束。</td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>06-10</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;">民進黨黨內初選民調開始。</td>

</tr>



<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>05-17</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;"><a target="_blank" class="gtm-click" data-gtm-action="timeline-link" href="https://www.thenewslens.com/article/119210?utm_source=www.thenewslens.com&utm_medium=interactive_election_polls_timeline&utm_campaign=interactive_election_polls" >立院通過同婚專法</a>。</td>

</tr>



<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>05-05</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;">韓國瑜開直播提倡高雄設自由貿易經濟特區。</td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-right: 0px; white-space: nowrap;"><b>04-30</b></td>

<td style="width: 22px; text-align: right; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(167, 207, 237) rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255); border-left-style: solid; border-right-width: 2px; vertical-align: top; padding-right: 0px;">━┥</td>

<td style="width: 578px; border-color: rgb(255, 255, 255); vertical-align: top; padding-left: 0px;"><a target="_blank" class="gtm-click" data-gtm-action="timeline-link" href="https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2775372" >蔡英文宣布基隆河流域土地開發解禁</a>。</td>

</tr>





</tbody>

</table>

</p>

<h2>統計方法</h2>

<p>透過整合不同家可靠且方法透明的民意調查結果,能夠讓我們更好地瞭解本次總統大選各候選人在民眾支持度上的整體變化趨勢。我們選擇台灣五個最受認可與被廣泛支持的民意調查機構,以不加權綜合(unweighted aggregation)方式整合他們的民調結果,並根據以下列出的每個民調結果整合成一條基本曲線(basic spline)。</p>

<p>由於台灣缺乏足夠的民調歷史數據,因此難以建立複雜的調查加權模型,所以我們選擇使用不加權綜合而非加權綜合的方式來分析並呈現數據。</p>

<p>由於藍綠兩黨以外的第三方候選人,目前參選態勢都尚未明朗,所以我們決定目前只將蔡英文以及韓國瑜納入「即時更新民調綜合圖表」中呈現。然而,我們將持續監測所有候選人的支持民調,並在必要時調整我們的分析與呈現。</p>

:end



[recirc]

img:https://image1.thenewslens.com/2019/5/w2du3gyw3p5257riluk2hahwso3no2.jpg

url:https://www.thenewslens.com/article/119961?utm_source=www.thenewslens.com&utm_medium=interactive_election_polls_recirc&utm_campaign=interactive_election_polls

title: 你以為韓國瑜不斷「失言」,其實他早就把競選主軸訂出來了

img:https://image2.thenewslens.com/2019/9/ruz7ok1cuodn609k1wzosjbn0j72r2.jpg

url:https://www.thenewslens.com/feature/local-factions/124694?utm_source=www.thenewslens.com&utm_medium=interactive_election_polls_recirc&utm_campaign=interactive_election_polls

title: 從「對幹」到「換票」,紅黑兩派如何主宰中台灣選情?

img:https://image1.thenewslens.com/2019/8/8q2ww3r09lovre6gbxpqgyyxlvbgrg.jpg

url:https://www.thenewslens.com/article/123018?utm_source=www.thenewslens.com&utm_medium=interactive_election_polls_recirc&utm_campaign=interactive_election_polls

title: 2020總統大選「政黨世代光譜」:年輕世代選票分化,三腳督、四腳督對誰最有利?

img:https://image1.thenewslens.com/2019/9/y42fp5qjoyo9ik0vr7u053tlrltgt6.jpg

url:https://www.thenewslens.com/article/124953?utm_source=www.thenewslens.com&utm_medium=interactive_election_polls_recirc&utm_campaign=interactive_election_polls

title: 郭台銘的企業家直覺,讓他看透這場「關公變財神爺」的爛局

img:https://image1.thenewslens.com/2019/6/osxnt0j8uw9ku4olhckwu2bgpigndk.jpg

url:https://www.thenewslens.com/article/120804?utm_source=www.thenewslens.com&utm_medium=interactive_election_polls_recirc&utm_campaign=interactive_election_polls

title: 解析民進黨總統初選民調的優劣、價值,以及對整體選戰的啟示

img:https://image1.thenewslens.com/2019/8/re6woe1ul5sj8ga4a6nbhzecfpgpsn.jpg

url:https://www.thenewslens.com/article/123862?utm_source=www.thenewslens.com&utm_medium=interactive_election_polls_recirc&utm_campaign=interactive_election_polls

title: 英柯大戰與他們的粉絲:台灣「舊政治觀」與「新政治觀」的衝突

[]

shareUrl: https://www.thenewslens.com/interactive/125402