2020關鍵即時開票，最完整的總統立委全台開票地圖

2020大選戰開打，為了讓大家輕鬆跟上選舉戰況，《關鍵評論網》今年特別製作了線上開票頁面，在同一個頁面就可以即時掌握全台總統、立委的最新戰況，更可以細分到各縣市、鄉鎮的投票結果（讓你知道原來鄰居都投了誰？），如果不熟悉各區選情也沒關係，《關鍵評論網》編輯與政治評論家親自坐鎮，用文播給你帶來最即時的選情分析。選舉日就用這個開票地圖，掌握全台的選情熱況吧！

開票頁面怎麼使用？

進到開票頁面，首先可以選擇要看總統或立委選情，每2分鐘資料會自動更新一次。因為我們是跟中選會的數據連線，所以數字絕對最正確，也沒有灌票的嫌疑喔。另外全台各大選區也有負責的編輯替你盯守，一旦掌握當選情勢，就會立即以「工人智慧」的方式做當選註記。現在就來看看，這個選舉地圖如何使用吧！

總統戰況分析這樣看

預設是總統選況，除了頁面最上方有全台灣各候選人總得票數之外，也可以透過台灣地圖來拉大縮小，看看全台各地現在領先的候選人是誰，拿到多少票。

如果懶得慢慢拉地圖，也可以直接用選單來操作。下方的選單除了各縣市，還能往下細分到區鄉鎮市的層級，看各地總統候選人的得票狀況。另外選單選哪裡，右邊的地圖就會跳到哪裡～

各區立委選情這樣看

立委選況方面，一樣可以直接透過地圖來看每個選區的即時戰況，也可以從地圖下方的選單，選取區域立委、不分區立委（也就是政黨票），以及原住民立委的選情。

如果點選分區立委，會看到每個縣市旁有不同數量的小格子，這些格子代表該縣市的選區（新北市有12個選區，對應的就有12個小方格），每個方格顯示的顏色為選區目前領先的政黨色，光從顏色變化就可以掌握每個縣市的選況變化。

點選進入所選縣市後，可以看到每個選區前2高票的候選人和票數，再點進去一層，就可以看到該選區所有候選人的即時戰況。

除了各區立委，大家也很關心自己投下的政黨票最終選出哪些不分區立委，這時可以點選不分區立委的欄位，可以看到每個政黨在全國、各縣市，甚至是各區鄉鎮市的得票狀況，並顯示這個政黨在已開出的票數中的得票比例。

地圖也會同時更新全台政黨票的即時得票狀況，除了藍綠兩黨，也可以關注第三勢力小黨，了解哪些區域是他們的票倉，也可以看看哪些小黨順利跨過得票率5%的不分區立委當選門檻。

原住民立委也不漏掉

假設你想關心原住民立委選情，因為是全國性的選票，除了可以在選單選擇平地和山地原住民，也可以透過全台地圖來看即時的得票狀況。

最即時的選情概況分析

開票結束後，若想掌握整體立委選情，各黨獲得的總席次會即時更新在最上方，畫面顯示獲得席次前3高的政黨，可以點一下把選單放大，看看113席立委的完整分布情形。

另外開票頁面最上方還有一排「最新消息」跑馬燈。投票當天，除了最即時的選舉戰報，提供大家最新的當選、敗選新聞之外，《關鍵評論網》評論編輯也邀請了兩位選舉專家一起即時分析選情，這些即時短評也會不斷更新在跑馬燈上。

1月11日，我們一起出門投票，之後也希望大家多多利用這個開票頁面關心選情，讓你不管是在捷運上、公車上、還是馬桶上，都能即時掌握選舉狀況，如果喜歡，也請分享給周遭的親朋好友吧！

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