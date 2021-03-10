福島核災十年了，輻射污染善後工作還要多久才能完結

2011年3月11日本東部近海發生規模9.0、最大震度7的大地震，沿岸500公里長的海岸線都發生海嘯，其中岩手、宮城、福島三縣受創最重。最終造成至少1萬5000多人死亡、6000多人受傷與2000多人失蹤。

海嘯造成福島第一核電廠三台機組爐心熔毀

福島第一核電廠在地震當下，所有反應爐都緊急停機插入控制棒，停止所有反應熱的產生，而核燃料棒本身產生的衰變熱則無法停止，正常情形下會在反應爐中持續加水冷卻。

但核電廠內的供電系統與緊急電源被地震跟海嘯破壞，讓一號、二號、三號反應爐的冷卻系統失效不再注水，導致反應爐無法降溫，最終發生氫氣爆炸、輻射外洩與核燃料棒熔解。經過後續調查，部分熔解的核燃料棒殘留在反應爐壓力槽底部，部分熔穿壓力槽掉落到一次圍阻體內。

即使在核電廠正常運作情形下，使用過的核燃料棒也會有衰變熱，所以取出後要先放在反應爐旁的冷卻池，持續幾年用水降溫，等到衰變熱下降至一定程度後，才能取出換到乾式儲存設備用空氣降溫。

而現在福島反應爐內熔融的核燃料，經過這10年持續注水降溫後，預計今年將要開始撈取出來。

但這10年累積的放射性廢水，該何去何從？

這10年來，除了降溫用水已被污染成放射性的廢水，另外因為地震造成地下水經由不明的破口持續流入廠房，也變成放射性的廢水。根據聯合國國際原子能總署2015年調查報告，每天大約會產生800立方公尺的廢水。為了這些廢水，福島電廠內已興建許多大型儲存槽，預計可儲存137萬立方公尺的廢水。

根據官方資料，截至2021年2月18日，已儲存124萬6960立方公尺的廢水。

目前產生的輻射污水，會透過「多核種除去設備」再處理，將銫、鍶、鈷、銻、釕、碘、鎝、銠等元素的放射性同位素去除，但屬於氫的放射性同位素「氚」則無法去除。

這些含氚的輻射污水量，已經使用91%的貯存槽空間，如果未來空間滿載後，勢必需要規劃長期解決方案。

日本當局曾考慮將這些水稀釋，使含氚量低於國際標準量，然後釋放到大海，但這個計畫遭受日本民眾反對，根據日本NHK電視台2020年11月的民調，51%民眾反對將含氚污水排入大海，支持者則有18%。

輻射外污染的土地，這10年怎麼了？

除了反應爐，當時氫氣爆炸導致輻射外洩，也使得周邊土地受到核輻射污染。

過去10年，日本當局在周邊輻射污染區域，執行污染清除的工作範圍包含岩手縣、宮城縣、福島縣、茨城縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣，其中福島縣所需要清理的區域最多。

土地除污的工作，第一步先將一定厚度的表土跟植披挖起，以防水方式堆置在鄰近區域，稱為臨時安置地點（仮置場）。在處理污染土壤時，相關的工具等也會受到污染成為廢棄物。

所有污染的土壤與廢棄物接著會運送到中繼儲存設施，在那裡經過分類與焚燒後，會被長期儲存在設施中。

目前福島縣內所有地區都已經在2018年清除完成，已清除的土壤與相關廢棄物總計有約1400萬立方公尺。

根據官方資料，截至2021年2月25日，福島縣的污染土壤與相關廢棄物已經有74.9%運往位於福島核電廠周遍的中繼儲存設施。而其他縣市則清理出約47萬立方公尺的污染土壤與廢棄物，目前則暫置各縣中。

但這些都還是臨時或中繼的儲存，根據規劃30年後要將所有污染廢棄物移到福島縣外的最終處置場，只是最終處置場的選址與設置，目前還未有定案。

日本進口食品禁令，各國大多已解除

2011年福島核災發生時，世界各國大多禁止或有條件進口日本的食品。而10年過去，現在大多數國家都已經重新開放進口，但會定期檢查。下圖為10年來禁止進口、「有條件進口」與開放進口的國家數量變化。

目前還沒完全開放進口的國家，有不同的規範，有些仍然禁止特定地區的特定商品，有些則要求產地證明或輻射檢測證明。還沒完全開放進口的國家有中國、俄羅斯、新加坡、美國、菲律賓、阿聯酋、香港、澳門、歐盟（不含冰島、挪威、瑞士、列支敦士登）和台灣。

而台灣自2011年3月26日後均暫停受理輸入福島、茨城、栃木、群馬、千葉縣生產製造之食品，其他地區之食品需附上生產地證明書。並針對自日本輸入之八大類食品（生鮮冷藏蔬果、冷凍蔬果、活生鮮冷藏水產品、冷凍水產品、乳製品、嬰幼兒食品、礦泉水或飲水、海草類）採逐批查驗輻射量。

距離完全除役，至少還需30-40年時間

從2011年到2021年，福島核災的善後工作持續進行，2021年2月底，東電宣布已將3號機「用過核燃料池」中使用過的核燃料全部取出，也希望能在2031年底前，在1、2號機完成相同工作。

然而綠色和平東亞分部在3月初發表報告，質疑仍有地區測出放射性物質銫；3座反應爐壓力槽內受核輻射污染的水仍在持續增加，必須有新的處理方法。

根據《福島第一核電廠廢爐全記錄》，預計廢爐至少需花費2兆日圓，若再加上賠償與除污費用，至少要12兆7000億日圓，約3.3兆新台幣。

東電表示，若要完成所有廢爐作業，預計還需30到40年。

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