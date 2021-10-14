2021日本大選看關鍵：自民黨政權崩壞？

關於2021日本大選

Q1：這次日本大選，是要選什麼？

日本國會分成參議院與眾議院，若某黨能掌握眾議院過半席次，就可以成為首相（內閣總理大臣）。因此眾議院議員選舉，又被稱為「總選舉」，也就是這次的大選。

Q2：日本眾議員任期多長？哪一天要投票？

眾議員任期最多四年，首相有權隨時解散國會，因此每屆眾議員任期長短不一。上一次選舉是2017年10月22日，今年10月14日解散國會，並訂於10月31日舉行總選舉，是《日本國憲法》下唯一在任期屆滿後舉行的大選。

Q3：日本眾議員有幾席？

眾議員共465席，採單一選區兩票制，全日本共有289個小選區，每區選出一名議員。比例代表176席，全日本分為11個比例代表區，各黨根據各區政黨票比例，分配比例代表席次。

Q4：這次選舉還有哪些資訊需要關注？

解散日期：2021年10月14日|選舉日期：2021年10月31日|選舉制度：單一選區兩票制|選舉資格：18歲以上日本國民| 被選舉資格：25歲以上日本國民|選民人數：約1億人|同日舉行選舉：最高裁判所裁判官國民審查投票|當前政府：岸田文雄內閣（自民黨、公明黨連立政權）

Q5：紅色不倒翁在日本選舉的意義是什麼？

紅色達摩（日文：達磨）象徵「開運」、「必勝」，所以候選人許願時都會用紅色且無眼的達摩，許願時畫上達摩左眼，等願望達成再補上右眼，成為非常有日本特色的選舉文化。

這次舉行的大選，是日本邁入令和時代以來的首屆眾議院總選舉，也是新任首相岸田文雄的第一道考驗。究竟自民黨能否守下政權？讓我們跟著達摩不倒翁的腳步，來看日本大選的各種故事。

日本各地區政治與選舉

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北海道：「民主王國」將再次殞落？

* 北海道是日本左派政黨傳統較為強勢的選區，主因是當地的產業型態，以公務員、鐵路員工、煤礦工等為主，形成頗具規模的工會系統，尤其以「全日本自治團體勞動組合」為代表。

* 1955年以後，日本社會黨在教職員組合、炭礦勞動組合、國鐵勞動組合等工會的動員下，於北海道的選舉屢創佳績。雖然社會黨後來在全國發展停滯，不過1983年當選北海道知事的橫路孝弘，維繫了左派與工會在北海道的影響力。

* 左派政黨在北海道實力雄厚，即使是2005年小泉純一郎大勝的「郵政解散」（即郵政民營化法案遭自民黨內部分勢力反對，小泉打著改革旗號解散眾議院，反郵政議員被開除黨籍，小泉最終帶領自公聯盟橫掃三分之二多數席次），左派民主黨還是在北海道12個小選區席捲8席，北海道遂有「民主王國」之稱。

* 然而，隨著民主黨2012年垮台後，北海道政治板塊出現變化，尤其2019年參議員選舉，自民黨當選2席，創下1983年以來的最佳紀錄，被日本媒體視為左派「牙城崩壞」。



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岩手縣：瓦解「55年體制」的那個男人，小澤一郎挑戰第18次連任

* 當今日本政壇的代表性人物之一，就是出身岩手縣的小澤一郎。小澤一郎在1969年繼承父親小澤佐重喜的衣缽，以27歲之齡當選眾議員，至今已連續擔任眾議員52年之久，今年要挑戰18連霸。

* 小澤一郎出身自民黨，但政治生涯後期多半站在自民黨對立面，而他對日本現代政治史最重大的意義，就是1993年的宮澤喜一倒閣案。

* 當時小澤跟自民黨另一位重量級議員羽田孜，因為黨內派閥鬥爭失利，於在野黨提出內閣不信任案時，兩人麾下的議員不是投贊成就是缺席，導致宮澤喜一內閣垮台，解散眾議院。

* 該年大選自民黨慘敗下野，1955年確立的兩黨「55年體制」（自民黨執政、社會黨在野）結束，隨後由細川護熙組八黨聯合內閣，是戰後首位非自民黨首相。因此，小澤一郎可說是改變現代日本政治格局的重要人物，但始終無緣首相大位，如今在立憲民主黨內影響力也不若以往。



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群馬縣：年輕議員的老靈魂，把選區當遺產繼承的政治世家



* 日本國會選舉中，有一群人的勝負特別引人注目，就是俗稱「世襲議員」的政治世家。基層實力雄厚的資深議員，無論是退休或死亡，選區通常會交棒給自己的子女或家族成員，而這些看似年輕的候選人，只不過是把選區當成遺產加以繼承，獲得既有支持者的認同才當選。

* 對選民來說，可以維持熟悉的陳情系統；對地方勢力來說，能保持既有的政治利益，讓後援會為首的「組織票」繼續運轉，隨時間越久形成越牢固的利害關係。群馬縣是這種世襲政治的典型案例。

* 前首相福田赳夫從1952年當選為眾議員，到1990年交棒給兒子福田康夫，1996年選制改革後，福田康夫繼續在群馬縣第4區當選，2012年再由其子福田達夫繼承選區，祖孫三代至今把持席位69年。

* 另一個則是前首相小淵惠三，1963年當選為眾議員，2000年猝死後選區群馬縣第5區由其女小淵優子繼承至今，父女二人當選也將近一甲子。

* 此外，前首相中曾根康弘也是來自群馬縣，1947年進軍眾議院，至1986年參眾兩院同時改選，其子中曾根弘文參選群馬縣參議員，父子二人同日當選；1996年選制改革後，中曾根康弘獲得自民黨保證，終身排在比例代表第一名的位置，群馬縣的政治香火轉由參議員中曾根弘文持續經營。不過這次選舉，中曾根弘文之子中曾根康隆，將從比例代表轉戰群馬縣第1區，有機會再現父子同為國會議員的奇景。



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東京都：「東京女帝」小池百合子，政治大戲未完待續



* 在一片男性主宰的日本政壇中，東京都知事小池百合子是極為特殊的存在。小池百合子1992年代表「日本新黨」當選參議員，2002加入自民黨，並在隔年被小泉純一郎延攬入閣擔任環境大臣。

* 而出身兵庫縣的小池，在2005年的「郵政解散」中，被首相小泉選為刺客兵團之一，空降東京都第10區參選眾議員，擊敗反郵政民營的小林興起，成為「小泉劇場」的重要人物，也是小池揮軍東京的代表作。

* 直至2016年的東京都知事選舉，無法得到自民黨提名的小池，決定以無黨籍身分參選，並高票當選為史上第一位女性東京都知事，掀起一股「小池旋風」。

* 2017年，小池成立地方型政黨「都民優先會」，並以「希望之塾」作為人才培育計畫，備戰該年東京都議會改選，最終攜手公明黨在議會改選大獲全勝，自民黨則是空前慘敗。

* 同年，小池挾著都議會大勝的餘威，組成「希望之黨」與最大在野黨「民進黨」合作，迎戰國會大選。不過最終因倉促成軍，希望之黨選得不如預期。

* 在國會選舉跌了一跤的小池，持續在東京都知事職位上韜光養晦，四年任內沒有重大瑕疵，加上疫情影響，她的施政穩定反而獲得極高評價，2020年在自民黨高層禮讓下，以近六成票數連任。* 面對疫情與東京奧運，雖然小池已宣布不會參加這次大選，但她的一舉一動，都將牽動自民黨在東京的國會選情，成為政治籌碼十足的「東京女帝」。



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神奈川縣：自民黨未來之星小泉進次郎，能再現「小泉劇場」？

從小泉純一郎到小泉進次郎，「小泉旋風」能否再次席捲日本政壇？

* 在保守的日本政壇中，曾激起一陣翻天覆地巨浪的首相，就是出身神奈川縣的小泉純一郎。

* 這位在自民黨內的「異類」，在2001年打著「拆解自民黨」的口號，成功製造社會輿論，擊敗黨內強敵橋本龍太郎而當選自民黨總裁，開啟執政長達五年的「小泉時代」。

* 2005年，小泉力推郵政民營化改革，卻遭到黨內眾多大老反對，小泉決定解散眾議院來清掃異議，脫黨參選的反改革派，最終不敵在民間風靡一時的「小泉旋風」，自民黨與公明黨獲得空前勝利，取得眾議院三分之二多數，這就是小泉政治生涯的代表作「郵政解散」。

* 2006年，小泉的自民黨總裁任期結束，同時卸下首相職位，並在2009年把選區交棒給年僅28歲的次子小泉進次郎。在父親光環的加持下，年輕又顏值高的小泉進次郎，成為自民黨未來的政治明星，數度於首相民調中拔得頭籌。

* 2019年，38歲的小泉進次郎，被安倍晉三延攬入閣擔任環境大臣，開始累積國政經驗。在政治世家的年輕議員中，小泉進次郎獲得不少發揮空間，這位來自橫須賀市的明日之星，是否會如其父小泉純一郎捲起千堆雪？或許在不久的將來，有機會見證日本政壇的新頁。



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大阪府：「大阪都構想」破滅，大阪維新會終將夢醒？

* 近10年，日本關西地區的王者，非橋下徹莫屬。橋下徹在2008年當選大阪府知事，他一直強烈主張大阪府與下轄的大阪市，要合併升格為「大阪都」，與東京都並為日本兩大都會。

* 由於橋下徹的支持度極高，便在2010年成立地方型政黨「大阪維新會」，在大阪的選戰無往不利；2011年，橋下徹為了貫徹大阪都構想，辭職「降級」參選大阪市長，挑戰反對大阪都提案的平松邦夫，最終成功當選，同日進行的大阪府知事選舉，也由橋下盟友松井一郎勝出。

* 大阪維新會在2012年結合石原慎太郎的力量，改組為國家型政黨「日本維新會」，於該年的眾議院改選拿下54席，僅比第二大黨民主黨少3席。

* 不過日本維新會並沒有維持太長時間，主因是成員來自各方，已不僅是橋下徹為首的「大阪幫」，人多嘴雜就難免意見不合，兩年後解散收場。

* 大阪都構想的轉折點，出現在2015年。當年針對是否升格為大阪都的公投，竟然以1萬0741票的差距遭到否決，橋下徹宣布辭職並退出政壇，其大阪都的志業由松井一郎與繼任大阪市長的吉村洋文承接。

* 然而，大阪維新會的重大挫敗，則是2020年的第二次大阪都公投，一樣以微幅差距遭到市民否決。結果出爐後，松井一郎宣布任期結束將退出政壇，吉村洋文也表示不再追求「大阪都構想」。

* 影響大阪選舉結果舉足輕重的大阪維新會，在核心宗旨「大阪都構想」畫上句點後，還能以什麼訴求繼續執政？又能否在國會繼續保有目前僅存的席次？恐怕不容樂觀。



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福岡縣：只拿一趴選票卻是全國第三大黨，公明黨到底憑什麼？

單獨過半的自民黨，為何還要找公明黨組聯合政府？

* 2012年自民黨重返執政以來，在眾議院都單獨佔有六成以上席次，執政聯盟長期保有三分之二的絕對多數。席次過半就可以組閣，既然如此，自民黨為何還要組執政聯盟而未單獨執政？這個政治現象背後的主角，就是長期陪伴在自民黨身旁的小黨：公明黨。

* 公明黨背後的支持母體「創價學會」。創價學會是日本日蓮正宗信仰分支出來的宗教團體，公明黨支持者以創價學會為基礎，在具備宗教信仰的原則下，公明黨的動員能力就不容易受到外在因素干擾，形成穩定票源。

* 若比較2009年至2017年的四屆大選，公明黨支持者固定有11％到13％的水平，即使是2009年自公聯盟慘敗，公明黨仍有800萬張政黨票；2017年，公明黨全國比例代表得票率最高的地方，出現在福岡縣，一共拿下17.3％的選票。

* 由於日本眾議院採行單一選區兩票制，公明黨在某些選區獲得自民黨禮讓。以2017年為例，共產黨全國小選區總得票率9.02％、當選1席，公明黨小選區得票率為1.5％、當選8席，加上比例代表共當選29席，是目前眾議院第三大黨。由此可見，自公兩黨的合作，取得非常驚人的成果。

* 自民黨之所以願意分享權力與選區，正是因為公明黨和創價學會的龐大基本盤，如果雙方不合作，席次將不如預期，於是公明黨也就成了自民黨「不可或缺的維生器」。



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沖繩縣：小黨逆襲，日本共產黨奪得18年來首個小選區議員

* 日本國會長期有一股穩定的左翼力量，無論執政黨是誰，他們幾乎都是最忠誠的反對黨，因為沒有人願意跟他們分享政權，這個政治力量便是日本共產黨。

* 日本共產黨成立於1922年，1945年正式合法化，並於1946年首度參加眾議院選舉，拿下5席的成績。此後日本共產黨經歷很長的組織重組與摸索政黨定位，在1979年拿下史上最佳的39席眾議員。

* 不過隨著全球1980年代的反共浪潮，日本共產黨面臨龐大的生存壓力，卻也開始經營反核、青年組織、工會等社會勢力，雖然在1993年大選僅剩15席，但日本共產黨也迎來轉機。1994年，標榜左派的社會黨，為了換取執政權，由村山富市跟右派自民黨共組聯合政府，導致部分左翼選民的選票流向共產黨，1996年大選席次逆勢成長至26席。

* 反自民黨的在野勢力，重新在1998年組成民主黨，共產黨再次被排除於在野勢力的統合中，不過共產黨長期經營基層議會，組織相當綿密，加上政策頗能抓住民生需求，因此都還能維持一定政治勢力。

* 2009年民主黨締造政黨輪替，共產黨依然是在野黨，卻也因311海嘯、民主黨執政不利，讓共產黨堅持經營的左翼、反核、反安保等路線，意外獲得選民青睞，2014年大選成功接收對自民、民主黨兩黨失望的選民，拿下眾議院21席。

* 其中，2014年的大選還締造一項紀錄，就是共產黨籍的赤嶺政賢，在沖繩縣第1區當選小選區議員，時隔18年，共產黨再度於小選區脫穎而出，並於2017年順利連任。

日本達摩文化與選舉

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* 日本達摩文化源自鎌倉時代（1185－1333），後來為了消災祈福，便開始把達摩做成木偶，各地的造型與款式都有些不同。選舉中常見的紅色達摩不倒翁，是來自群馬縣高崎市的風格，這裡的達摩產量也是全日本之最。

* 選舉結果出爐後，勝出的候選人就會把達摩的右眼也塗上，象徵著祈願順利、成功當選。所以陪著我們看日本大選的達摩，現在也點上功德圓滿的右眼囉！

選舉席次圖

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選舉席次圖

選舉席次表

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全新的政治格局

2017年10月22日，日本舉行第48屆眾議院議員總選舉。開票結果，時任首相安倍晉三帶領執政的自公聯盟，連續贏得三屆大選的勝利，最終在465席的眾議院，囊括313席的絕對多數。

2017年的選舉結果，依然延續2012年以來的政治版塊，就是在野黨分散且力量薄弱，從2012年自民黨重返執政開始，始終沒有單一在野黨席次超過100席。直到2020年，在前內閣官房長官枝野幸男的主導下，立憲民主黨合併部分在野勢力，成為有110席的在野力量，但與自公聯盟相比，仍難以抗衡。

從2005年開始，日本的執政聯盟都長期在眾議院佔有三分之二多數，包括2009年民主黨締造的首度完全政黨輪替，也與盟友攜手跨越三分之二席次。

「三分之二」這個數字之所以重要，主要是根據《日本國憲法》第59條，如果法案在參議院遭到否決，眾議院只要以三分之二多數再次通過，法案即可成立。

但更重要的是《日本國憲法》第96條，修改憲法的門檻是參、眾兩院各三分之二多數同意，而在2016年7月10日，安倍晉三與其他贊成修改憲法第9條（和平憲法）的盟友，於參議院改選大獲全勝，佔有三分之二多數，修憲勢力在兩院都超過門檻，看似箭在弦上。不料同年8月8日，當時的天皇明仁表達生前退位意念，阻止了安倍修憲的野心。

今年的眾議院議員總選舉，是否會有任何政黨聯盟，延續佔有席次三分之二多數的優勢？岸田文雄上任首相後的第一戰，將開啟全新的政治格局。

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日本選舉文化特色與冷知識

眾議院解散「集體失業」還要喊萬歲，但沒人知道為什麼

眾議院解散時，會由議長宣讀詔書：「根據《日本國憲法》第7條，解散眾議院。」接著就是全體議員高喊三聲「萬歲」，鼓掌後離開議場。

根據法律，議長宣讀完詔書的那一刻起，全體議員就正式解職，面對「集體失業」還要喊萬歲，其實這是一項不成文的慣例。二戰後除了1945年以外，歷屆全體議員參加的眾議院解散，都有喊萬歲的紀錄，但實際意義已不可考。

日本選舉規定太多「不准」，多到不像是有言論自由的國家

和台灣的選舉相比，日本的選舉相當內斂，候選人競選海報只能貼在選舉委員會定點設置的看板上。除了公設看板以外，候選人的競選辦事處也可以貼海報。不過日本的法律規定競選辦事處的海報、移動式廣告牌、旗幟的相加總數不能超過三件。一張海報、一個移動式廣告牌、一面旗幟，就到上限了。

日本的法律規定候選人只能有一台選舉宣傳車。用選舉宣傳車呼喊名字或口號時，一定要在車上，如果下車呼喊名字，就會違法。

室外演說時，只有候選人本人可以配帶寫有自己名字的肩背帶、胸章，或袖章。另一方面，日本的法律也規定競選辦事處、競選交通工具、個人政見發表會場不准用氣球廣告、不准用電飾招牌、不准用電子招牌。日本的選舉規則充斥著很多「不准」。

即使21世紀，日本選票依然用「手寫」

一直以來，日本選民在投票時，會領到空白的投票單，然後寫下候選人姓名或政黨名稱來完成投票；如果字跡潦草、寫錯字，都有可能被認定為無效票。

不過，書寫內容即使有姓無名、有名無姓、平假名、縮寫，甚至是綽號，只要能被辨識投給誰，基本上都會被算成有效票。

也因為如此，姓名筆劃較多的候選人，在宣傳時為了增加選民記憶與書寫便利，競選文宣會刻意用平假名，如果遇到同名同姓候選人，也會試著做出區隔。

落選者卻是議員當選人，日本選制「敗部復活」怪現象

日本法規長期禁止「重複候選」，意即同時擔任兩場選舉的候選人。雖然嚴格意義上，眾議員的小選區與政黨比例代表是不同性質的選舉，不過1994年以後，卻承認了可以重複候選的合法性。

若有候選人同時在小選區與比例代表當選，則以小選區的選舉結果為優先。如果在小選區落選，則要看該候選人的「惜敗率」：落選者得票數除以當選者得票數再乘百分比。惜敗率越高，越有機會在比例代表名單上當選，也就是在小選區落選、比例代表當選。

這種複雜的制度，產生過不少奇怪的現象。例如首度採用當前選制的1996年大選，有多達84人在小選區落選卻敗部復活；還有同一個選區有兩位復活的比例代表，等於該選區當選三個眾議員；最神奇的是2014大選，沖繩縣四個選區共九位候選人，五位落選者靠著比例代表復活，等於全縣九個候選人全數當選。

選舉同時審查法官：「最高裁判所裁判官國民審查投票」

日本最高法院稱為「最高裁判所」，由一位最高裁判所長官與14位最高裁判所判事組成，經內閣提名、天皇任命。這些法官需要面臨國民的審查，時間點有二：首先是被任命後的第一次眾議員選舉，再來是任職滿10年後的第一次眾議員選舉。

選舉時，選民會領到印有法官姓名的選票，若想罷免該法官，則在圈選欄以打叉的方式投票，反之留白；票數超過投票人數的一半，法官就會被罷免。

這項制度設計，就是防止內閣任命權的濫用，以及提升國民的民主參與而設立，但至今並沒有法官因此被罷免。

目前為止離罷免門檻最近的是1972年的下田武三，罷免得票率為15.17％。

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