2021/05/19,
生活

台灣COVID-19最新疫情與變化（持續更新）

台灣COVID-19最新疫情與變化（持續更新）
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

持續更新台灣2021年4月起COVID-19（新冠肺炎、武漢肺炎）疫情變化，與確診者足跡查詢。

台灣COVID-19疫情

2021年4月起最新確診數量與變化（持續更新）

發布日期：2021/05/19

最後更新：2021/05/19

5/19新增267例

5/18 新增 240 例，共 1057 例

資料說明：由於疫情指揮中心於5/15後改變資料統計方式，改以縣市區分資料，所以此圖也依縣市分群。而5/15之前的華航諾富特群聚依事發地點，將個案計算為桃園市案例，依此類推蘆洲獅子會計為新北市案例、萬華茶藝館計為台北市案例、羅東遊藝場計為宜蘭縣案例，另有7例調查中縣市歸屬不明。

最新疫情動態

新增245本土案例，5/19-5/28全國學校停止到校上課

2021/5/18

國內今日新增245例COVID－19確診，當中包含240例本土病例，並有2名確診個案死亡。320位耳鼻喉科醫師自願支援「社區篩檢站」共同抗疫。另外教育部也宣布，全國各級學校包含公私立幼兒園，從5月19日至5月28日，停止到校上課，改採居家線上學習的方式。

Image_from_iOS
Photo Credit: 指揮中心提供

本土新增333例，雙北5/18-5/28高中以下學校、補習班、托嬰全面暫停

2021/5/17

已連3日本土確診數破百。台北市於今日上午10點30分召開記者會，宣布高中以下各級學校，5月18日～28日全面停課。為了讓高中職以下學生至5月28日期間停課不停學，副市長蔡炳坤表示，學生在家自主學習的期間，可利用酷課雲等相關平台進行線上學習。

2
圖片來源：台北酷課雲

今日新增本土206例，發布4大醫療應變策略

2021/5/16

今日新增之206例本土個案為90男116女，年齡介於未滿5歲至80多歲。指揮中心授權各縣市政府依發布原則，自行發布確診個案公共場所活動史。且為確保醫療量能，而公布4大醫療應變策略：門診營運降載、加強社區監測通報採檢、加強員工健康監測、國際醫療暫停

本土病例首次突破三位數，雙北防疫措施升到第三級

2021/5/15

今（15）日新增之180例本土個案為68男112女，年齡介於未滿5歲至80多歲。雙北防疫措施升到第三級，外出必須全程戴口罩。全國休閒娛樂場所關閉、宗教祭祀場所全面停止進香團與遶境活動，寺廟、教堂活動落實社交距離實聯制、校園停止開放、社團禁辦交接活動等。

20210515第三級警戒_5區域額外關閉
Photo Credit:行政院提供

確診個案「公共場所活動史」足跡查詢

《關鍵評論網》匯整政府每日公布之個案足跡，讀者可依照縣市進行查詢。疫情指揮中心提醒，足跡相同的民眾需進行「自我健康監測」14天。

如果跟確診者密切接觸過，怎麼辦？

如果有密切接觸過，請在家自我隔離。如果出現輕症狀，請持續自我隔離並通知衛生局，將醫療資源留給重症病患。若出現嚴重症狀，如喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青，請儘速聯繫119、1922或衛生局。

跟確診者接觸過怎麼辦

延伸閱讀：


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。