台灣COVID-19最新疫情與變化（持續更新）

台灣COVID-19疫情

2021年4月起最新確診數量與變化（持續更新）

發布日期：2021/05/19

最後更新：2021/05/19

5/19新增267例

5/18 新增 240 例，共 1057 例

資料說明：由於疫情指揮中心於5/15後改變資料統計方式，改以縣市區分資料，所以此圖也依縣市分群。而5/15之前的華航諾富特群聚依事發地點，將個案計算為桃園市案例，依此類推蘆洲獅子會計為新北市案例、萬華茶藝館計為台北市案例、羅東遊藝場計為宜蘭縣案例，另有7例調查中縣市歸屬不明。

最新疫情動態

新增245本土案例，5/19-5/28全國學校停止到校上課

2021/5/18

國內今日新增245例COVID－19確診，當中包含240例本土病例，並有2名確診個案死亡。320位耳鼻喉科醫師自願支援「社區篩檢站」共同抗疫。另外教育部也宣布，全國各級學校包含公私立幼兒園，從5月19日至5月28日，停止到校上課，改採居家線上學習的方式。

Photo Credit: 指揮中心提供

本土新增333例，雙北5/18-5/28高中以下學校、補習班、托嬰全面暫停

2021/5/17

已連3日本土確診數破百。台北市於今日上午10點30分召開記者會，宣布高中以下各級學校，5月18日～28日全面停課。為了讓高中職以下學生至5月28日期間停課不停學，副市長蔡炳坤表示，學生在家自主學習的期間，可利用酷課雲等相關平台進行線上學習。

圖片來源：台北酷課雲

今日新增本土206例，發布4大醫療應變策略

2021/5/16

今日新增之206例本土個案為90男116女，年齡介於未滿5歲至80多歲。指揮中心授權各縣市政府依發布原則，自行發布確診個案公共場所活動史。且為確保醫療量能，而公布4大醫療應變策略：門診營運降載、加強社區監測通報採檢、加強員工健康監測、國際醫療暫停

本土病例首次突破三位數，雙北防疫措施升到第三級

2021/5/15

今（15）日新增之180例本土個案為68男112女，年齡介於未滿5歲至80多歲。雙北防疫措施升到第三級，外出必須全程戴口罩。全國休閒娛樂場所關閉、宗教祭祀場所全面停止進香團與遶境活動，寺廟、教堂活動落實社交距離實聯制、校園停止開放、社團禁辦交接活動等。

Photo Credit:行政院提供

確診個案「公共場所活動史」足跡查詢

《關鍵評論網》匯整政府每日公布之個案足跡，讀者可依照縣市進行查詢。疫情指揮中心提醒，足跡相同的民眾需進行「自我健康監測」14天。

如果跟確診者密切接觸過，怎麼辦？

如果有密切接觸過，請在家自我隔離。如果出現輕症狀，請持續自我隔離並通知衛生局，將醫療資源留給重症病患。若出現嚴重症狀，如喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青，請儘速聯繫119、1922或衛生局。

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