小資理財課：測出你的隱藏財務性格

青年財務小遊戲

引言

進入職場好一段日子，除了賺錢，你也開始接觸在這個人生階段，很重要的三個財務課題：買房、投資理財以及保險。買或不買、如何規劃、什麼才最適合現階段的自己……各種選擇及考量，不時在你心中縈繞。

這天是公司部門的員工聚餐，大家開心聊天之際，隔壁桌的討論音量卻越來越大聲：

「投資還是殺進殺出最刺激啦！」

「如果是我，法拍屋我也會考慮，小心一點就好。」

「又能投資又有保險功能，果然還是要選投資型保單吧？」

定睛一看，隔壁桌的原來是公司裡的同事曉姿、蔡九哥和馬妮。「難道這麼快就喝醉了嗎？有夠吵的啦。」心中默默這麼想的你，突然被一把拉住。

「不然讓我們部門公認的強者來評評理。」曉姿拉著你說，「你來聽聽看，最贊成我們誰說的話！」

11題QA

Q1 曉姿：「剛剛我們討論到買房子，如果你已經存到頭期款了，會考慮買房嗎？」

蔡九哥：買房子要挑「中古屋」，預留一些現金，才是好的投資策略。

曉姿：我覺得不但該買房子，而且要看「預售屋」或「新成屋」，畢竟中古屋風險比較高。

馬妮：現在房價這麼高，跟爸爸媽媽住一起或租房子才好，比較不會壓力這麼大。

Q2 蔡九哥：「其實考慮到價格，最有可能撿到便宜的還是法拍屋吧！」

曉姿：可能遇到霸佔房屋不走的「海蟑螂」又要風險自理，我是絕不考慮法拍屋的。

馬妮：我會考慮法拍屋，但只看有人霸佔時公權力會出面解決的「點交」物件。

蔡九哥：法拍屋也有好貨，價格有機會到市價的6、7折，這樣的好康，絕對要放進選項。

Q3 馬妮：「若今天真的要買房，哪一個元素你會最優先考慮？」

馬妮：若真要買，我會優先考慮縣市行政區、交通建設與鄰里環境。

蔡九哥：絕對是有沒有賺頭！若能逢低買進，轉手還能賺一筆。

曉姿：當然是和大小、格局、公設、建商品牌等有關的房屋品質囉。

Q4 曉姿：「假設你現在中意的房屋是大樓，你會怎麼挑選樓層？」

蔡九哥：「低樓層」比較好，價格較划算，電梯壞掉時也不會爬樓梯爬到抓狂。

馬妮：我一定只看「頂樓」，上面不會有人吵我視野又最好。

曉姿：應該要選「中高樓層」但避開頂樓，以免漏水等問題。

Q5 馬妮：「要買房也得有錢，你覺得在25～35歲應該要有投資行為了嗎？」

馬妮：目前薪水扣掉生活開銷沒剩多少，先存到第一桶金再來想。

蔡九哥：當然要投資，而且就是年輕，可選風險較大的方式。

曉姿：要開始投資，即便錢還不多也該先研究。

Q6 蔡九哥：「如果要在股市投資，你會選擇什麼樣的投資策略？」

曉姿：我會定期定額買投資整個市場的ETF（指數股票型基金）。

馬妮：我會選銀行股、聯電或是中鋼等個股，存著不賣領股息。

蔡九哥：相信自己，主動選股，隨時盯盤看股價，有賺就趕快賣掉，再尋找下一個熱門標的。

Q7 曉姿：「說到投資工具，你會考慮最近超夯的虛擬貨幣嗎？」

蔡九哥：我會選擇比較強勢的商品，虛擬貨幣是新科技，只要受資金青睞就可以投資。

曉姿：虛擬貨幣一下暴漲一下暴跌風險很高，我是絕不會考慮的。

馬妮：我會想投資虛擬貨幣，但只考慮比特幣或以太幣。

Q8 馬妮：「想投資海外市場的話，你會選擇國外券商線上開戶，還是國內券商辦複委託？」

馬妮：在國外知名券商線上開戶，很方便而且手續費很低。

蔡九哥：兩個都不選，嘗試像eToro、Robinhood這種新興投資平台，交易快又可跟單。

曉姿：找國外券商風險很大，我比較想在國內券商辦複委託，才找得到人。

Q9 蔡九哥：「假設今天你要買保險，你會把整本合約每一個字看完才做決定嗎？」

曉姿：理想上是要全部看完啦，但我從來沒真的看完過。

馬妮：我一定都是合約全部看完才做決定。

蔡九哥：與其自己看，不如找認識信任的業務或保經會跟你說明，聽完直接決定就好。

Q10 曉姿：「你會考慮號稱除了保障，還有機會賺錢的投資型保單嗎？」

蔡九哥：如果它的報酬率很高的話，代表雙重功能，當然買起來啊！

馬妮：我要看是哪家公司推出的，以及保費等細節再做決定。

曉姿：完全不考慮，畢竟投資和保險兩者是不同的商品概念。

Q11 曉姿：「在25～35歲，什麼會是你的保險策略？」

蔡九哥：目前錢賺得不多，所以不考慮買保險。

曉姿：只要是我這一生中可能面臨的所有大小風險，我都要把保險一次買齊。

馬妮：對於無法承擔的巨大風險，我才會考慮買保險轉嫁風險。

測驗結果

跟你的財務性格最相近的人是：曉姿

曉姿的財務性格相對保守，買房會優先考慮新房子，好降低買到地雷物件的風險。理財部分都只存在銀行，若真要考慮投資路數，也是選擇不須耗費心力看盤、風險相對較低的定期定額購買ETF。但對保險的相關概念則還需要細心一點。

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跟你的財務性格最相近的人是：蔡九哥

生性愛冒險的蔡九哥，財務性格相對積極，不管買房還是投資，或是保險的選擇，新產品或大家都在討論的標的，對他來說吸引力相當大。喜歡嘗鮮很好，但要注意的是風險控管，以及衝動決定帶來的不良後果。

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跟你的財務性格最相近的人是：馬妮

馬妮的財務性格相對穩健。做決定前喜歡蒐集資料、評估利弊，不會因為沒聽過就直接迴避，但也不容易受到旁人影響而冒進。對於要不要買房、投資路數的選擇以及保險的挑選，都有一套自己的想法。

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