疫情下的「薪」情，2020年上市櫃公司薪水誰漲誰跌

證交所近期公布2020年台灣上市櫃公司「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，其中包含客觀性較高的「薪資中位數」資料。從2019年開始，上市櫃公司被強制要求揭露「薪資中位數」資料，以消彌「薪資平均數」代表性不足的情況。

2020年是第二次發布薪資中位數資料，同時也發生COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情世界大流行，因此我們可以藉由比較2019與2020年的薪資中位數資料，從數據觀察在疫情下台灣各產業的薪資變化情形。

在2020年，扣除2019無薪資資料的33家公司後，台灣共有1593家上市櫃公司。

我們將這些上市櫃公司2020年薪資中位數與2019年相比，可以看出以下的情形。

依據加減薪幅度，可將所有公司區分成三組，加薪3%以上的公司有765家，變化幅度介於-3%至3%之間的有490家，減薪3%以上的則有338家。

其中，電子零組件業的公司數佔比在各組中都是最高的，分別在各組佔了12.1%、10.4%以及13.6%。這其實不難想像，因為電子零組件業的上市櫃公司數本來就比較多。

但以每家公司勞工數代替公司家數計算的話，在各組別中，佔比最高的產業分別是半導體業、金融保險業以及電腦及週邊設備業，也可以從圖中明顯觀察到加薪3%以上的半導體業勞工約有20萬人，為該組勞工數的30.6%。

整體來看，雖然減薪3%以上的勞工總數有將近22萬人（公司數338家），但加薪3%以上的勞工數也高達63萬人（公司數765家）。所以在2020疫情下加薪的人相對較多，但這是從整體來看，若依不同產業來看，就不一定是如此。

2020好薪情產業

金融業

台股盛況空前，證券金融公司薪資大幅提升

被證交所歸類在金融業的公司大多數為證券公司，證券公司因獎金抽成制度關係，薪資與市場景氣有很大的相關性，而台股在2020年漲幅高達22.8%，故證券業整體加薪幅度是全部產業之中最多的。

電器電纜

電器電纜業薪資漲幅最高達40%

電器電纜業的景氣在2020下半年狀況開始變好，有多項因素帶動電器電纜業景氣，例如中國在疫情之後基礎建設需求強勁、台商回流帶動擴廠需求及國內再生能源發展強勁，都使得電網需求增加。

橡膠工業

全球醫療手套供不應求，乳膠廠申豐薪資調幅將近60%

橡膠工業整體加薪幅度也很高，因疫情關係，全球醫療手套供不應求、橡膠價格急速攀升，讓醫療手套原料乳膠廠南帝及申豐接單不斷。

2020薪資兩樣情產業

航運業

航運大受疫情影響，海空薪資兩樣情

全球航運業因疫情大受打擊，薪資變化情形是幾家歡樂幾家愁，加薪幅度最高的是海運貨櫃三雄（長榮、陽明及萬海），減薪幅度最高的則是受疫情影響最大的空運業者（華航及長榮航），海運及航運的薪資在2019年及2020年的情況幾乎完全相反。

觀光事業

觀光業大受疫情打擊，部分業者靠國旅求生存

觀光業一樣受疫情影響很大，易飛網減薪幅度高達38%。但其實可以從圖中發現有些觀光業者還是有幫員工加薪，其多為飯店、遊樂園業者居多，原因可能與去年下半年國旅爆發有關。

紡織纖維

紡織業少數公司不畏疫情衝擊，依然幫員工加薪

紡織業薪情好壞參半，聚陽薪資水準較同業高，但因疫情關係，營收與2019年相比下降將近一成，所以薪水漲幅不大。但在圖中可以發現，漲幅最大的是利華羊毛，去年因投資獲利及澳洲大火的關係讓EPS（每股盈餘）提升不少，也可能因此幫員工加薪。

從以上6個產業的薪資變化來看，有些可能與疫情有關，但有些則較難看到關聯。若想瞭解其他類產業的薪資變化情形，可以在下方查詢介面，輸入上市櫃公司的名稱，查詢各家公司在同產業類別中的薪資狀況。

註1：「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」指當年度之員工薪資，包含經常性薪資（本薪與按月給付之固定津貼及獎金）、加班費（不論應稅或免稅）及非經常性薪資（非按月發放之津貼、獎金、員工酬勞等），惟不包括退職退休金，更詳細的資料可至公開資訊觀測站查詢。

註2：根據104人力銀行的調查，企業預期2020調薪幅度為3%，故以此數值作為薪資中位數的資料分組的依據。

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核稿編輯：林奕甫