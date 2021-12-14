2021公投你該知道的事，投票/開票倒數中

不想跟著黨投票！2021公投你該知道的事

2021年12月18日即將公投，《關鍵評論網》整理本次四項公投的重點問題與解答，讓大家一次瞭解。此頁面在12月18日當天也會呈現公投即時開票資訊，帶大家一起關心本次公投結果。

公投案基本資訊

第17案

重啟核四

提案者｜黃士修

公投主文（全文）：您是否同意核四啟封商轉發電

第18案

反萊豬進口

提案者｜林為洲

公投主文（全文）：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

第19案

公投綁大選

提案者｜江啟臣

公投主文（全文）：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

第20案

珍愛藻礁

提案者｜潘忠政

公投主文（全文）：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？(即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域)

重啟核四Q&A

Q1

問題： 這個公投要投什麼？

答案：核四廠在1999年3月取得建廠執照，中間歷經停建、復工，因為福島核災後民眾對核安的疑慮，核四在2014年進入封存。若這個公投結果同意票多於不同意票、且達到公投門檻，核四必須依法重啟。

Q2

問題： 核四蓋到哪了？

答案：正方表示核四1號機已完工，2014年通過經濟濟部的安檢；2號機大部分設備安裝也完成。原能會表示核四1號機未通過「試運轉測試」，另外還有40項列管事項未完成；2號機因為有1777個零件挪給1號機使用，大部分儀電設備都還沒安裝。

Q3

問題： 核四重啟要花多少時間？多少錢？

答案：正方表示需要5年500億，核四就可重啟商轉。原能會表示核四的建廠執照已經到期，要重啟需要重新做環境影響評估、地質調查；另外當初採購設備零件的廠商有的倒閉、有的停產，採購時程和金額無法掌握，恐需要N年、1000億，也不能保證可以重啟。

Q4

問題： 核四安全嗎？正反方怎麼說？

答案：正方：核四1號機2014年通過經濟部的安檢，驗證符合安全設計規範要求。經濟部：核四「試運轉測試」從2007年做到2014年，做了7年但仍未通過（核一二三廠通過試運轉測試的時間為1.5年）地質專家：核四廠內有「S斷層」通過，外海有超過90公里的活動斷層，核四的耐震度無法靠工程補強

Q5

問題： 不蓋核四，我們會不會廢氣吸到飽？

答案：核能佔台灣目前整體發電量11.22%，主要電力仍然是燃煤（45%）和燃氣發電（35.6%）。核四本來就不在未來的能源規劃版圖裡，沒有重啟核四，台灣還是有其他能源選項，不過天然氣占到能源配比的50%，台灣不產天然氣都是靠進口，這樣的能源安全是否穩定？另外，天然氣雖然碳排比燃煤少一半，但仍然屬於火力發電，擔心空汙等問題，也是許多人支持核四重啟的原因。

Q6

問題： 不蓋核四，我們會不會像之前一樣停電限電？

答案：台灣近年發生的2次全國性大停電，都是人為操作錯誤引發，暫時限電是為了讓電網頻率恢復平衡。這兩次事故的教訓應該是檢討如何防止人為失誤，還有分散式的電網管理，不然未來就算蓋再多大電廠，遇到突發事故，還是可能會全台大停電。

反萊豬Q&A

Q1

問題： 萊牛開放多年，為什麼萊豬有爭議？

答案：國人飲食習慣上，攝取豬肉的數量遠高於其他肉品，因此開放萊豬相比當年開放萊牛，對於台灣的影響較大。且提案人林為洲認為目前政府的配套措施不完善，「全面標示」難以落實；政府則表示若禁止進口萊豬，會影響台灣在國際經貿上的談判。

Q2

問題： 「萊豬＝美豬？」

答案：2005年就已經可以在市場上看到美豬，而萊豬則是今年初才開放進口，因此萊豬不完全等於美豬。不過由於台灣豬肉進口的前三名國家為加拿大、美國、歐盟，其中僅美國允許萊豬出口，因此若公投通過，影響最深的實為美國。

Q3

問題： 吃多少萊豬，才會對人體有害？

答案：以成人標準體重60公斤計算，每天需食用6公斤肉品，且連續吃5到10年，才有可能超過安全攝取量。6公斤肉品約等於60片排骨、11碗麻油腰子湯、30碗豬肝湯。

Q4

問題： 民眾可選擇不吃萊豬嗎？

答案：政府強制規定標示肉品的「原產地」，但不強制標示「是否含萊劑」。不過由於國產豬禁止使用萊劑，因此民眾可藉由選擇購買國產豬，以避免吃到萊豬。

Q5

問題： 如果公投不通過，有什麼疑慮？

答案：若公投結果為維持開放萊豬進口，正方指出不論是在清楚標示、稽查量能、加工肉品控管等方面皆有漏洞，目前政府的配套措施無法排除民眾的疑慮。

Q6

問題： 如果公投通過，會影響什麼？

答案：若公投結果為禁止萊豬進口，反方表示由於美豬開放至今已將近一年時間，若本次公投通過影響政策改變，等同於台灣違反國際承諾，甚至可能造成加入CPTPP的阻礙。

公投綁大選Q&A

Q1

問題： 以前公投不都綁大選嗎？

答案：台灣從2004年開始有公投以來，所有公投都是和全國選舉一起舉行的。但2018年公投門檻降低後，有10案公投和選舉一起投票造成亂象；2019年公投法修法，改為2年1次，和大選脫鉤舉辦，今年就是首次獨立舉辦公投。

Q2

問題： 為什麼有這提案？

答案：時任國民黨主席的江啟臣認為，合併舉辦可以一起投票，提高投票率，加強「民主正當性」。對在野黨和公民團體而言，公投作為設定政治議程、制衡執政黨的手段之一，能和選舉一起舉行，越容易動員；越高的投票率也對他們越有利。

Q3

問題： 正反方主張是什麼？

答案：正方主張選舉順便投票，民眾較方便；投票意願高、投票率高，民主代表性高；行政成本較低；投票亂象是中選會行政無能，技術性問題應設法解決，而非分開舉辦。反方主張投票程序冗長，投票排隊時間久；選務安排複雜，選務人員負荷大；選人選事應分開，避免民眾受政治影響，支持哪個政黨就支持哪個公投。

Q4

問題： 國際上都怎麼做

答案：

國家 全國公投 是否合併選舉

（不另外設公投日） 一般性公投（非修憲）

提案限制/連署門檻 一般性公投（非修憲）通過門檻 台灣 有 否，2年1次 5%選民連署，2年內相同提案不得重複 同意票超過可投票人數25%且多於不同意票 瑞士 有 否，1年4次，1925年後都分開舉行 在90天內，有5萬人或8個邦共同連署 簡單多數決 美國 無，各州地方公投 不一定，有的州合併舉行 各州規定不同，法律複決和創制需一定人數連署；通過後美國最高法院有審核權 各州不同，多為簡單多數決 英國 有 不一定，但實務上大都分開舉行 全國性公投必須由政府發起，並經過議會同意 簡單多數決 法國 有 不一定，實務上大都分開舉行 全國性公投只有總統或內閣才能發起，地方可發起倡議性公投 簡單多數決 德國 無，各邦地方公投 漢堡和柏林通常會和聯邦議會選舉一起辦。 法律複決需有投票權人總額8萬以上，於6個月內完成連署。 各邦規定不同，介於6%到20％之間。

Q5

問題： 公投綁大選的亂象，可解決嗎？

答案：單獨選舉需約21萬選務人員，2018年公投綁大選增加至29萬人；法規限定至少一半選務人員必須是公教人員。但許多選務人員不願超時工作。台灣投票時間短、開票流程長，投完票須立即開票，且沒有通訊投票、電子開票。中選會持續改善選務增加量能，能否解決仍未知。

Q6

問題： 國際公投的特點

答案：除了瑞士，大部分歐洲國家都未設立「公投日」，但實務上公投不常和大選同時舉行。在一般性立法或徵詢式、非修憲的公投，通常採取「簡單多數決」，並未設置太高門檻。因此投票率高低並非「是否合併投票」的重點。

珍愛藻礁Q&A

Q1

問題： 藻礁三接的爭議是什麼？

答案：中油要在桃園觀塘工業區/港蓋天然氣接收站，護礁團體擔心，會影響當地7600年的藻礁，以及保育類生物柴山多杯孔珊瑚、紅肉ㄚ髻鮫。不過這個接收站攸關台灣未來的電力來源，如果不蓋會少掉137億度的發電量。

Q2

問題： 藻礁有保育的價值嗎？

答案：桃園海岸線的藻礁長達27公里，是台灣規模最大的藻礁。藻礁的多孔隙環境，能成就豐富的漁業、生態資源，並且能利用鈣化作用，把海洋中的二氧化碳固存起來。

Q3

問題： 三接不蓋有什麼後果？

答案：第三接收站主要是供氣給鄰近的大潭電廠，如果三接不蓋，少掉的137億度電，必須從天然氣發電改用煤炭發電，而燃煤碳排比天然氣多一倍。另外，台灣的天然氣都是靠進口，目前2座天然氣接收站（台中、永安）使用率已經達到115%，如果三接不蓋，天然氣存量的風險將會增加。

Q4

問題： 政府有提出什麼解套嗎？

答案：2021年5月珍愛藻礁公投成案後，經濟部同月提出「再外推方案」，把工業港建設往外推1.2公里，以不浚挖、不填地的方式建港，工業港用棧橋與工業區連接，經濟部強調這樣就可以避開沿岸的藻礁。工程需要額外花150億元，工時延長2.5年。

Q5

問題： 環團為什麼不買單再外推方案？

答案：護礁團體主張，蓋棧橋的時候需要建水下橋墩，仍會破壞水下的礁體；蓋防波堤等於將海域封閉起來，會改變當地水流、漂沙，影響藻礁生態系。

Q6

問題： 有其他替代方案嗎？

答案：台北港：護礁團體主張台北港5.5年可以蓋好，不過經濟部預估需要11年，而且會需要鋪設海下管線，恐怕會傷害更多藻礁。林口港：距離大潭電廠比較近；但位於飛機航道正下方，須再進行飛安審查，預估需要13年完工。麥寮港：距離北部電廠太遠。

公投通過門檻

同意票數比不同意票多

同意票數量超過可投票（投票權）人數的25%

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