2022烏克蘭危機：基輔能否力抗俄軍，撐過最危險的96小時？

# 大標

headline: 2022烏克蘭危機

subline: 基輔能否力抗俄軍，撐過最危險的96小時？

# 引言

[+intro]

text: 烏克蘭位於俄羅斯與西方集團之間的東歐，烏俄關係長期對峙，境內也有親俄派與親歐派的拉扯。2021年底，美國情報指出俄國將在2022年進攻烏克蘭，旋即使兩國局勢瞬間升溫。

text: 原先俄國總統普亭的要求，是希望北約遠離俄國邊境，並要求不得讓烏克蘭加入，但遭到美國拒絕。

text: 2月21日，普亭承認烏克蘭東部由親俄分離主義份子控制的頓內次克、盧甘斯克的獨立地位，並與兩國建交，在24日凌晨以「維和」名義，對烏克蘭採取特殊軍事行動，烏克蘭危機最終迅速演變為一場戰爭。美國官員更預測，烏克蘭首都基輔最多只能撐96小時，就會被俄軍攻下。

text: 本文將持續更新烏克蘭危機的最新情勢，紀錄這場危機與戰爭的發展。

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#最新發展

[+part_last]

subtitle: 最新發展（更新時間02/25 20:00）

text: 烏俄開戰首日，烏克蘭官方證實，有33個民間地點遭到俄軍轟炸，包括平民及軍人在內共137人死亡、316人受傷。此外，亦丟掉黑海具戰略價值的蛇島，雖然島上駐紮的13名士兵，面臨俄軍威脅也沒有退讓，但最後仍全數陣亡。

text: 同時，烏克蘭軍方號召全民從軍，不分年齡，只要持護照和身分證號碼皆可成為軍人。

text: 烏克蘭官員證實，俄軍清晨開始對首都基輔射擊飛彈，地面部隊與戰車也正式進入基輔，當局呼籲民眾製作汽油彈回擊俄軍。

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discription: 在基輔市中心準備迎戰俄軍的烏克蘭部隊

note: 在基輔市中心準備迎戰俄軍的烏克蘭部隊｜Photo Credit: AP / 達志影像

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#回顧開始

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subtitle: 事件回顧

subtitle: 2021年3月

list: 16日俄國直升機跨過烏克蘭頓內次克邊境約50公尺。|26日俄國軍隊向頓內次克舒米鎮（Shumy）發射迫擊砲，導致4名烏克蘭軍人死亡。|24日烏克蘭總統澤倫斯基簽署命令，尋求重新佔領俄國控制的克里米亞和塞凡堡。

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[+part_2]

subtitle: 2021年4月

text: 14日烏克蘭海軍3艘炮艇與5艘民船，在亞速海克赤海峽附近，與俄國海巡隊爆發衝突，最後未造成傷亡。俄國隨即以軍演為由，宣布封閉該海域，禁止他國船隻通過。

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[+part_3]

subtitle: 2021年11月

list: 12日俄國國防部稱黑海有美國艦隊是「區域安全和戰略穩定的威脅」。|13日烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄國在烏俄邊境集結10萬大軍。美國曾向歐盟示警，俄國有可能入侵烏克蘭。

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[+part_4]

subtitle: 2021年12月

list: 1日俄國指控烏克蘭在頓內次克、盧甘斯克部署軍隊，違反《明斯克協議》，並要求北約停止在俄國邊境行動，但否認有任何入侵烏克蘭的計畫。|美國情報體系警告，俄國計畫在2022年揮軍烏克蘭。|美國總統拜登與俄國總統普亭7日舉行視訊會議，拜登警告若入侵烏克蘭將受強力制裁，普亭要求北約遠離俄國邊境。





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discription: 普亭與拜登視訊會議

note: 俄國總統普亭與美國總統拜登視訊會議｜Photo Credit: AP / 達志影像

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[+part_5]

subtitle: 2022年1月

list: 烏克蘭國防部情資顯示，俄國總共集結12.7萬軍隊，包含36組伊斯坎德爾中程彈道導彈系統，打擊範圍多涵蓋烏克蘭首都基輔。|13日丹麥宣布增派4架F-16戰鬥機與160名海軍的巡防艦至波羅的海巡邏，並駐紮於立陶宛空軍基地。|18日俄國與白羅斯舉行聯合軍演。

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[+part_6]

subtitle: 2022年1月

list: 19日美國總統拜登預估俄國軍隊將進入烏克蘭。|21日美國國務卿布林肯與俄國外長拉夫羅夫會面，允諾將書面答覆俄國要求烏克蘭不得加入北約的請求。|22日英國指控俄國，計畫以軍事力量推翻烏克蘭政府。|24日美國國防部安排8500名美軍待命，準備隨時派駐東歐的北約成員國境內。|25日美國向烏克蘭提供79噸重的武器。

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