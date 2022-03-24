2022/03/24,
國際

俄羅斯第二戰場：國際制裁與影響一次看

俄羅斯第二戰場：國際制裁與影響一次看

我們想讓你知道的是

俄國入侵烏克蘭後，各國與企業紛紛對俄羅斯祭出制裁，目前制裁情形號稱有史以來最重。本文持續更新與整理各國與企業組織的制裁情形，以及對世界經濟的影響。

俄羅斯第二戰場
國際制裁

施行制裁國家數10

施行制裁企業數599

被制裁人數2158

被制裁企業數285

從俄羅斯決定進軍烏克蘭的那一天起，俄羅斯便面臨史上最強烈的國際制裁。不只各國陸續祭出各類制裁手段，越來越多的民間企業也加入制裁。
本文將持續更新國際制裁情形，與制裁對俄羅斯及世界經濟造成的影響。

施行制裁的國家

美國的制裁

經濟制裁

  • 美國與七大工業國（G7）共同宣布擬取消俄羅斯最惠國待遇

個人制裁

  • 跨大對俄羅斯個人的制裁，包含普亭發言人及其家人

能源制裁

  • 禁止俄羅斯原油及天然氣進口直到2022年底

飛航制裁

  • 對俄羅斯飛機關閉領空

金融制裁

  • 禁止與俄羅斯央行及相關機構進行金融交易

個人制裁

  • 美國對俄羅斯富豪及相關個人祭出旅遊禁令

金融制裁

  • 多個西方國家聯合聲明將特定俄羅斯銀行逐出SWIFT支付系統

科技制裁

  • 美國拒絕多數企業出口戰略物資到俄羅斯的申請

日本的制裁

經濟制裁

  • 美國與七大工業國（G7）共同宣布取消俄羅斯最惠國待遇

科技制裁

  • 禁止出口煉油廠設備到俄羅斯
  • 限制俄羅斯影像感測器出口，多用於無人軍用武器上（無人機）上

澳洲的制裁

個人制裁

  • 澳洲總理宣布要對俄羅斯富豪進行制裁

歐盟的制裁

貿易制裁

  • 禁止一系列貨品出口，包含價值300歐元以上的日用品及50000歐元以上的車輛

個人制裁

  • 歐盟對俄羅斯及白羅斯個人祭出更多制裁
  • 對俄羅斯富豪及相關個人祭出旅遊禁令
  • 凍結俄羅斯總統普亭及外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）資產
  • 終止俄羅斯富豪的「黃金護照」，不再讓他們透過「黃金護照」的管道取得歐洲公民身分

飛航制裁

  • 對俄羅斯飛機關閉領空

影視制裁

  • 防範假訊息散布，歐盟禁播多個俄羅斯媒體

金融制裁

  • 禁止與俄羅斯央行及相關機構進行金融交易
  • 多個西方國家聯合聲明將特定俄羅斯銀行逐出SWIFT支付系統

能源制裁

  • 德國暫停北溪二號管批准程序

韓國的制裁

科技制裁

  • 禁止向俄羅斯出口戰略物資

經濟制裁

  • 與西方國家聯合聲明將特定俄羅斯銀行逐出SWIFT支付系統

加拿大的制裁

經濟制裁

  • 美國與七大工業國（G7）共同宣布取消俄羅斯最惠國待遇

個人制裁

  • 制裁英超足球俱樂部切爾西（Chelsea FC）的老闆俄羅斯大亨阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）
  • 制裁10位與普亭親近的人士
  • 對俄羅斯58位個人及實體進行制裁

飛航制裁

  • 對俄羅斯飛機關閉領空

科技制裁

  • 取消對俄羅斯的出口許可

瑞士的制裁

經濟制裁

  • 禁止與俄羅斯央行進行金融交易

飛航制裁

  • 對大部分的俄國航班關閉領空

個人制裁

  • 凍結普亭資產
  • 凍結拉夫羅夫以及總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）的資產

新加坡的制裁

科技制裁

  • 對俄實施戰略物資出口管制
  • 禁止部分俄羅斯銀行及金融機構的交易

紐西蘭的制裁

個人制裁

  • 對俄羅斯寡頭進行制裁

貿易制裁

  • 禁止俄羅斯船隻靠港

英國的制裁

貿易制裁

  • 禁止俄羅斯船隻靠港
  • 對俄羅斯進口貨品，包含鋼品、木材、穀物、酒類、毛皮和白身魚類等加徵35%關稅，並禁止奢侈品出口至俄羅斯

個人制裁

  • 制裁擁有近1000億英鎊（約合新台幣3.7兆元）淨值的俄羅斯菁英階層，包含知名發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）與扎哈羅娃（Maria Zakharova）
  • 制裁俄羅斯下議院等58名議員
  • 英國政府宣布將英超足球俱樂部切爾西（Chelsea FC）的老闆俄羅斯大亨阿布拉莫維​​奇（Roman Abramovich）加入制裁名單
  • 凍結俄羅斯5家銀行和3名億萬富翁的資產，並對其祭出英國的旅遊禁令

飛航制裁

  • 英國扣押俄國富豪的私人飛機

能源制裁

  • 禁止俄羅斯原油及天然氣進口直到2022年底

金融制裁

  • 多個西方國家聯合聲明將特定俄羅斯銀行逐出SWIFT支付系統
  • 禁止英國的自然人或法人，與俄羅斯官方金融財政單位及主權基金進行金融交易

施行制裁的產業類別

#航空業
[E01]

type: Airlines
sanction: 完全停止往來或撤出俄羅斯
detail: Alaska Airlines。Delta Air Lines。Korean Air Lines。United Airlines

type: Airlines
sanction: 暫停業務，但保留恢復運作的可能
detail: UPS

type: Airlines
sanction: 制裁方式待釐清
detail: Air Arabia。Air Astana。Air France。AIR FRANCE-KLM。AIR SERBIA。airBaltic。All Nippon Airways Trading Co., Ltd.。American Airlines, Inc.。Asiana Airlines。Austrian Airlines。British Airways。El-Al。Emirates。ETIHAD AIRWAYS。Finnair。Flydubai。International Airlines Group (IAG)。Japan Airlines。JET2 LIMITED。KLM Royal Dutch Airlines。Korean Air。LOT Polish Airlines。Lufthansa。LUFTHANSA CARGO。Nippon Cargo Airlines。Pegasus Airlines。Qatar Airways。Ryanair。Singapore Airlines。Swiss International Air Lines。Turkish Airlines。UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES。Wizz Air。Wizz Air Abu Dhabi


[]

#數位貨幣

[E02]

type: Crypto
sanction: 暫停業務，但保留恢復運作的可能
detail: Paypal

type: Crypto
sanction: 縮減規模，但維持部分業務
detail: Coinbase

type: Crypto
sanction: 制裁方式待釐清
detail: Binance。Bithumb。FTX。Kraken Inc。OpenSea。Revolut。Skrill

[]

#能源

[E03]

type: Energy
sanction: 完全停止往來或撤出俄羅斯
detail: Eni。Exxon。Monroe Energy。Shell

type: energy
sanction: 延後投資與發展
detail: Baker Hughes。Halliburton。Schlumberger。Schneider Electric。Siemens。Siemens Energy AG (Independent)

type: energy
sanction: 暫停業務，但保留恢復運作的可能
detail: Boeing。Hitachi Construction。Neste Oyj。Valero Energy。Viva Energy

type: energy
sanction: 縮減規模，但維持部分業務
detail: NielsenIQ

type: energy
sanction: 制裁方式待釐清
detail: Ampol。BP PLC。Centrica。Equinor ASA。Exxon Mobil Corporation。Generac Holdings Inc.。General Electric Company。Hitachi。IMCA International Marine Contractors Association。Indian Oil Corporation。MONJASA A/S。Neste。Ørsted。Par Pacific Holdings, Inc.。Preem。Shell Australia。Siemens Energy。TRAFIGURA PTE LTD。Vattenfall AB


[]

#娛樂
[E09]

type: Entertainment
sanction: 完全停止往來或撤出俄羅斯
detail: Electronic Arts。FIFA。International Ice Hockey Federation。Live Nation Entertainment。Netflix。UEFA。World Athletics Council。World Rugby Union


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