俄羅斯第二戰場：國際制裁與影響一次看

俄羅斯第二戰場

國際制裁

施行制裁國家數10

施行制裁企業數599

被制裁人數2158

被制裁企業數285

從俄羅斯決定進軍烏克蘭的那一天起，俄羅斯便面臨史上最強烈的國際制裁。不只各國陸續祭出各類制裁手段，越來越多的民間企業也加入制裁。

本文將持續更新國際制裁情形，與制裁對俄羅斯及世界經濟造成的影響。

施行制裁的國家

美國的制裁

經濟制裁

美國與七大工業國（G7）共同宣布擬取消俄羅斯最惠國待遇

個人制裁

跨大對俄羅斯個人的制裁，包含普亭發言人及其家人

能源制裁

禁止俄羅斯原油及天然氣進口直到2022年底

飛航制裁

對俄羅斯飛機關閉領空

金融制裁

禁止與俄羅斯央行及相關機構進行金融交易

個人制裁

美國對俄羅斯富豪及相關個人祭出旅遊禁令

金融制裁

多個西方國家聯合聲明將特定俄羅斯銀行逐出SWIFT支付系統

科技制裁

美國拒絕多數企業出口戰略物資到俄羅斯的申請

日本的制裁

經濟制裁

美國與七大工業國（G7）共同宣布取消俄羅斯最惠國待遇

科技制裁

禁止出口煉油廠設備到俄羅斯

限制俄羅斯影像感測器出口，多用於無人軍用武器上（無人機）上

澳洲的制裁

個人制裁

澳洲總理宣布要對俄羅斯富豪進行制裁

歐盟的制裁

貿易制裁

禁止一系列貨品出口，包含價值300歐元以上的日用品及50000歐元以上的車輛

個人制裁

歐盟對俄羅斯及白羅斯個人祭出更多制裁

對俄羅斯富豪及相關個人祭出旅遊禁令

凍結俄羅斯總統普亭及外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）資產

終止俄羅斯富豪的「黃金護照」，不再讓他們透過「黃金護照」的管道取得歐洲公民身分

飛航制裁

對俄羅斯飛機關閉領空

影視制裁

防範假訊息散布，歐盟禁播多個俄羅斯媒體

金融制裁

禁止與俄羅斯央行及相關機構進行金融交易

多個西方國家聯合聲明將特定俄羅斯銀行逐出SWIFT支付系統

能源制裁

德國暫停北溪二號管批准程序

韓國的制裁

科技制裁

禁止向俄羅斯出口戰略物資

經濟制裁

與西方國家聯合聲明將特定俄羅斯銀行逐出SWIFT支付系統

加拿大的制裁

經濟制裁

美國與七大工業國（G7）共同宣布取消俄羅斯最惠國待遇

個人制裁

制裁英超足球俱樂部切爾西（Chelsea FC）的老闆俄羅斯大亨阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）

制裁10位與普亭親近的人士

對俄羅斯58位個人及實體進行制裁

飛航制裁

對俄羅斯飛機關閉領空

科技制裁

取消對俄羅斯的出口許可

瑞士的制裁

經濟制裁

禁止與俄羅斯央行進行金融交易

飛航制裁

對大部分的俄國航班關閉領空

個人制裁

凍結普亭資產

凍結拉夫羅夫以及總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）的資產

新加坡的制裁

科技制裁

對俄實施戰略物資出口管制

禁止部分俄羅斯銀行及金融機構的交易

紐西蘭的制裁

個人制裁

對俄羅斯寡頭進行制裁

貿易制裁

禁止俄羅斯船隻靠港

英國的制裁

貿易制裁

禁止俄羅斯船隻靠港

對俄羅斯進口貨品，包含鋼品、木材、穀物、酒類、毛皮和白身魚類等加徵35%關稅，並禁止奢侈品出口至俄羅斯

個人制裁

制裁擁有近1000億英鎊（約合新台幣3.7兆元）淨值的俄羅斯菁英階層，包含知名發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）與扎哈羅娃（Maria Zakharova）

制裁俄羅斯下議院等58名議員

英國政府宣布將英超足球俱樂部切爾西（Chelsea FC）的老闆俄羅斯大亨阿布拉莫維​​奇（Roman Abramovich）加入制裁名單

凍結俄羅斯5家銀行和3名億萬富翁的資產，並對其祭出英國的旅遊禁令

飛航制裁

英國扣押俄國富豪的私人飛機

能源制裁

禁止俄羅斯原油及天然氣進口直到2022年底

金融制裁

多個西方國家聯合聲明將特定俄羅斯銀行逐出SWIFT支付系統

禁止英國的自然人或法人，與俄羅斯官方金融財政單位及主權基金進行金融交易

施行制裁的產業類別

#航空業

[E01]

type: Airlines

sanction: 完全停止往來或撤出俄羅斯

detail: Alaska Airlines。Delta Air Lines。Korean Air Lines。United Airlines

type: Airlines

sanction: 暫停業務，但保留恢復運作的可能

detail: UPS

type: Airlines

sanction: 制裁方式待釐清

detail: Air Arabia。Air Astana。Air France。AIR FRANCE-KLM。AIR SERBIA。airBaltic。All Nippon Airways Trading Co., Ltd.。American Airlines, Inc.。Asiana Airlines。Austrian Airlines。British Airways。El-Al。Emirates。ETIHAD AIRWAYS。Finnair。Flydubai。International Airlines Group (IAG)。Japan Airlines。JET2 LIMITED。KLM Royal Dutch Airlines。Korean Air。LOT Polish Airlines。Lufthansa。LUFTHANSA CARGO。Nippon Cargo Airlines。Pegasus Airlines。Qatar Airways。Ryanair。Singapore Airlines。Swiss International Air Lines。Turkish Airlines。UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES。Wizz Air。Wizz Air Abu Dhabi



[]

#數位貨幣

[E02]

type: Crypto

sanction: 暫停業務，但保留恢復運作的可能

detail: Paypal

type: Crypto

sanction: 縮減規模，但維持部分業務

detail: Coinbase

type: Crypto

sanction: 制裁方式待釐清

detail: Binance。Bithumb。FTX。Kraken Inc。OpenSea。Revolut。Skrill

[]

#能源

[E03]

type: Energy

sanction: 完全停止往來或撤出俄羅斯

detail: Eni。Exxon。Monroe Energy。Shell

type: energy

sanction: 延後投資與發展

detail: Baker Hughes。Halliburton。Schlumberger。Schneider Electric。Siemens。Siemens Energy AG (Independent)

type: energy

sanction: 暫停業務，但保留恢復運作的可能

detail: Boeing。Hitachi Construction。Neste Oyj。Valero Energy。Viva Energy

type: energy

sanction: 縮減規模，但維持部分業務

detail: NielsenIQ

type: energy

sanction: 制裁方式待釐清

detail: Ampol。BP PLC。Centrica。Equinor ASA。Exxon Mobil Corporation。Generac Holdings Inc.。General Electric Company。Hitachi。IMCA International Marine Contractors Association。Indian Oil Corporation。MONJASA A/S。Neste。Ørsted。Par Pacific Holdings, Inc.。Preem。Shell Australia。Siemens Energy。TRAFIGURA PTE LTD。Vattenfall AB



[]

#娛樂

[E09]

type: Entertainment

sanction: 完全停止往來或撤出俄羅斯

detail: Electronic Arts。FIFA。International Ice Hockey Federation。Live Nation Entertainment。Netflix。UEFA。World Athletics Council。World Rugby Union