俄羅斯第二戰場：國際制裁與影響一次看

我們想讓你知道的是
俄國入侵烏克蘭後，各國與企業紛紛對俄羅斯祭出制裁，目前制裁情形號稱有史以來最重。本文持續更新與整理各國與企業組織的制裁情形，以及對世界經濟的影響。
俄羅斯第二戰場
國際制裁
施行制裁國家數10
施行制裁企業數599
被制裁人數2158
被制裁企業數285
從俄羅斯決定進軍烏克蘭的那一天起，俄羅斯便面臨史上最強烈的國際制裁。不只各國陸續祭出各類制裁手段，越來越多的民間企業也加入制裁。
本文將持續更新國際制裁情形，與制裁對俄羅斯及世界經濟造成的影響。
施行制裁的國家
美國的制裁
經濟制裁
- 美國與七大工業國（G7）共同宣布擬取消俄羅斯最惠國待遇
個人制裁
- 跨大對俄羅斯個人的制裁，包含普亭發言人及其家人
能源制裁
- 禁止俄羅斯原油及天然氣進口直到2022年底
飛航制裁
- 對俄羅斯飛機關閉領空
金融制裁
- 禁止與俄羅斯央行及相關機構進行金融交易
個人制裁
- 美國對俄羅斯富豪及相關個人祭出旅遊禁令
金融制裁
- 多個西方國家聯合聲明將特定俄羅斯銀行逐出SWIFT支付系統
科技制裁
- 美國拒絕多數企業出口戰略物資到俄羅斯的申請
日本的制裁
經濟制裁
- 美國與七大工業國（G7）共同宣布取消俄羅斯最惠國待遇
科技制裁
- 禁止出口煉油廠設備到俄羅斯
- 限制俄羅斯影像感測器出口，多用於無人軍用武器上（無人機）上
澳洲的制裁
個人制裁
- 澳洲總理宣布要對俄羅斯富豪進行制裁
歐盟的制裁
貿易制裁
- 禁止一系列貨品出口，包含價值300歐元以上的日用品及50000歐元以上的車輛
個人制裁
- 歐盟對俄羅斯及白羅斯個人祭出更多制裁
- 對俄羅斯富豪及相關個人祭出旅遊禁令
- 凍結俄羅斯總統普亭及外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）資產
- 終止俄羅斯富豪的「黃金護照」，不再讓他們透過「黃金護照」的管道取得歐洲公民身分
飛航制裁
- 對俄羅斯飛機關閉領空
影視制裁
- 防範假訊息散布，歐盟禁播多個俄羅斯媒體
金融制裁
- 禁止與俄羅斯央行及相關機構進行金融交易
- 多個西方國家聯合聲明將特定俄羅斯銀行逐出SWIFT支付系統
能源制裁
- 德國暫停北溪二號管批准程序
韓國的制裁
科技制裁
- 禁止向俄羅斯出口戰略物資
經濟制裁
- 與西方國家聯合聲明將特定俄羅斯銀行逐出SWIFT支付系統
加拿大的制裁
經濟制裁
- 美國與七大工業國（G7）共同宣布取消俄羅斯最惠國待遇
個人制裁
- 制裁英超足球俱樂部切爾西（Chelsea FC）的老闆俄羅斯大亨阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）
- 制裁10位與普亭親近的人士
- 對俄羅斯58位個人及實體進行制裁
飛航制裁
- 對俄羅斯飛機關閉領空
科技制裁
- 取消對俄羅斯的出口許可
瑞士的制裁
經濟制裁
- 禁止與俄羅斯央行進行金融交易
飛航制裁
- 對大部分的俄國航班關閉領空
個人制裁
- 凍結普亭資產
- 凍結拉夫羅夫以及總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）的資產
新加坡的制裁
科技制裁
- 對俄實施戰略物資出口管制
- 禁止部分俄羅斯銀行及金融機構的交易
紐西蘭的制裁
個人制裁
- 對俄羅斯寡頭進行制裁
貿易制裁
- 禁止俄羅斯船隻靠港
英國的制裁
貿易制裁
- 禁止俄羅斯船隻靠港
- 對俄羅斯進口貨品，包含鋼品、木材、穀物、酒類、毛皮和白身魚類等加徵35%關稅，並禁止奢侈品出口至俄羅斯
個人制裁
- 制裁擁有近1000億英鎊（約合新台幣3.7兆元）淨值的俄羅斯菁英階層，包含知名發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）與扎哈羅娃（Maria Zakharova）
- 制裁俄羅斯下議院等58名議員
- 英國政府宣布將英超足球俱樂部切爾西（Chelsea FC）的老闆俄羅斯大亨阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）加入制裁名單
- 凍結俄羅斯5家銀行和3名億萬富翁的資產，並對其祭出英國的旅遊禁令
飛航制裁
- 英國扣押俄國富豪的私人飛機
能源制裁
- 禁止俄羅斯原油及天然氣進口直到2022年底
金融制裁
- 多個西方國家聯合聲明將特定俄羅斯銀行逐出SWIFT支付系統
- 禁止英國的自然人或法人，與俄羅斯官方金融財政單位及主權基金進行金融交易
施行制裁的產業類別
#航空業
[E01]
type: Airlines
sanction: 完全停止往來或撤出俄羅斯
detail: Alaska Airlines。Delta Air Lines。Korean Air Lines。United Airlines
type: Airlines
sanction: 暫停業務，但保留恢復運作的可能
detail: UPS
type: Airlines
sanction: 制裁方式待釐清
detail: Air Arabia。Air Astana。Air France。AIR FRANCE-KLM。AIR SERBIA。airBaltic。All Nippon Airways Trading Co., Ltd.。American Airlines, Inc.。Asiana Airlines。Austrian Airlines。British Airways。El-Al。Emirates。ETIHAD AIRWAYS。Finnair。Flydubai。International Airlines Group (IAG)。Japan Airlines。JET2 LIMITED。KLM Royal Dutch Airlines。Korean Air。LOT Polish Airlines。Lufthansa。LUFTHANSA CARGO。Nippon Cargo Airlines。Pegasus Airlines。Qatar Airways。Ryanair。Singapore Airlines。Swiss International Air Lines。Turkish Airlines。UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES。Wizz Air。Wizz Air Abu Dhabi
[]
#數位貨幣
[E02]
type: Crypto
sanction: 暫停業務，但保留恢復運作的可能
detail: Paypal
type: Crypto
sanction: 縮減規模，但維持部分業務
detail: Coinbase
type: Crypto
sanction: 制裁方式待釐清
detail: Binance。Bithumb。FTX。Kraken Inc。OpenSea。Revolut。Skrill
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#能源
[E03]
type: Energy
sanction: 完全停止往來或撤出俄羅斯
detail: Eni。Exxon。Monroe Energy。Shell
type: energy
sanction: 延後投資與發展
detail: Baker Hughes。Halliburton。Schlumberger。Schneider Electric。Siemens。Siemens Energy AG (Independent)
type: energy
sanction: 暫停業務，但保留恢復運作的可能
detail: Boeing。Hitachi Construction。Neste Oyj。Valero Energy。Viva Energy
type: energy
sanction: 縮減規模，但維持部分業務
detail: NielsenIQ
type: energy
sanction: 制裁方式待釐清
detail: Ampol。BP PLC。Centrica。Equinor ASA。Exxon Mobil Corporation。Generac Holdings Inc.。General Electric Company。Hitachi。IMCA International Marine Contractors Association。Indian Oil Corporation。MONJASA A/S。Neste。Ørsted。Par Pacific Holdings, Inc.。Preem。Shell Australia。Siemens Energy。TRAFIGURA PTE LTD。Vattenfall AB
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#娛樂
[E09]
type: Entertainment
sanction: 完全停止往來或撤出俄羅斯
detail: Electronic Arts。FIFA。International Ice Hockey Federation。Live Nation Entertainment。Netflix。UEFA。World Athletics Council。World Rugby Union