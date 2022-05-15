【沖繩返還50週年】薩摩併吞、復歸日本、美軍基地，堆疊出當前沖繩的難題與哀傷

沖繩返還50週年

沖繩是日本最南方的行政區，歷史上與中國關係密切，從明朝開始成為中國的藩屬國，持續明清兩代數百餘年；15世紀，原本三國鼎立的琉球出現史上第一個統一政權：第一尚氏王朝。

然而，琉球歷史的發展並未一帆風順，先是與台灣原住民發生八瑤灣事件，再來遭到日本兩次的「處分」，更在二戰後接受美國統治，直至1972年5月15日，才正式將主權移交日本。

如今「沖繩返還」50週年，沖繩這片土地還有哪些故事？美國結束統治，但為何美軍還在？種種歷史上的遭遇，都堆疊出當前沖繩的難題與哀傷……

14世紀

14世紀，琉球群島出現三個國家：北山、中山、南山，是琉球歷史上的「三山時代」，陸續與中國明朝展開朝貢關係，並接受明朝冊封。

琉球統一

1406年，中山國王武寧荒淫無度，遭地方豪族佐敷按司尚思紹、尚巴志父子推翻，建立「第一尚氏王朝」並獲得明朝承認。中山國在尚巴志的帶領下，先後於1416年滅北山國、1429年滅南山國，第一尚氏王朝以首里城為中心，成為琉球史上第一個統一政權。

第二尚氏王朝

1469年，第一尚氏王朝的尚德王猝逝，有名望的重臣金丸得到擁戴，金丸改名為尚圓，並於1471年（成化7年）接受明朝冊封成為中山國王，建立「第二尚氏王朝」。

首里城

可說是最具代表性的琉球歷史建築，確切建造日期已不可考。三山時期，中山國在尚巴志的帶領下統一琉球，首里城為王朝都城所在，日漸繁榮。

首里城正殿有琉球國王的御座，並掛有三面匾額，正中間是清朝康熙皇帝御書的「中山世土」、左邊是雍正皇帝的「輯瑞球陽」、右方則為乾隆皇帝的「永祚灜壖」。

歷史上，首里城數度遭到大火肆虐，最近一次在2019年，正殿、北殿完全燒毀，重建工作仍在進行中。

16世紀

16世紀，時值日本戰國時期，由於倭寇猖獗，導致明朝與日本關係惡化、限制貿易，日本各地大名亟需擴張利益，與中國維持貿易的琉球就成為日本侵略的目標之一。

倭寇｜Photo Credit: Unknown @Wiki Public Domain

薩摩藩屬國

1609年（萬曆37年、慶長14年），位在九州的薩摩藩入侵琉球，琉球中山國尚寧王戰敗，與薩摩藩簽訂《掟十五条》，承認琉球為薩摩的藩屬國，但為了繼續與中國貿易，琉球國名義上仍維持獨立。

同時臣屬於中國與薩摩

1871年，日本明治維新推行「廢藩置縣」，琉球國被併入薩摩藩裁撤後的鹿兒島縣。由於同時臣屬於中國與薩摩，因此琉球中山國未被日本正式併吞。

風獅爺

琉球標誌性的文化元素之一，就是風獅爺。風獅爺起源於中國東南沿海，琉球在明朝時成為中國的藩屬國，來自福建的中國移民，把風獅爺帶進了琉球。

根據琉球史書《球陽記事》，1689年時頻繁發生火災，在風水師建議下於屋頂放置風獅爺，此後火災得到緩解。等到明治時期，平民建築的屋頂可以鋪上瓦片後，在屋頂設置風獅爺的習慣才逐漸普及。

八瑤灣事件

1871年，琉球宮古島及八重山商船繳完年貢，準備從首里城返回時，不料遇尚暴風雨而漂流至台灣東岸（今屏東滿州鄉九棚附近），慘遭當地原住民殺害，史稱「八瑤灣事件」。

琉球正式併入日本領土

1872年，日本正式宣布建立琉球藩，琉球中山國尚泰王被日本封為「琉球藩王」，史稱為「第一次琉球處分」，將琉球正式併入日本領土。

三線

琉球樂器「三線」，最早亦可追溯至中國明朝時，由福建移民帶入的中國樂器「三弦」演變而來，表面以蛇皮來製作，桿身也比三弦還小，成為具備琉球當地特色的樂器。但由於造價昂貴，僅做為宮廷或貴族演奏使用。

至16世紀時，琉球三線傳到關西地區，並由日本樂師加以改良，變成日本特有的「三味線」，即是日本歌舞伎常使用的樂器。

牡丹社事件

1874年，日本以「八瑤灣事件」對琉球人的傷害為由出兵台灣，即是「牡丹社事件」。戰爭後清朝默許日本的行為是「保民義舉」，等於不否認日本對琉球的宗主國地位。1875年開始，日本數度要求尚泰王終止與清朝的外交關係，卻都遭到拒絕。

牡丹社事件繪圖｜Photo Credit: 月岡芳年 @Wiki Public Domain

第二次琉球處分

1879年3月，日本政府派兵前往琉球進行交涉，4月宣布廢除琉球藩、設立沖繩縣，琉球國正式滅亡，是為「第二次琉球處分」。此次引發清朝抗議，直至1895年甲午戰爭清朝戰敗，琉球問題便成定局。

祝女

琉球當地的傳統信仰為「琉球神道」，而在琉球傳統社會中，認為巫師這個身分只能由女性出任，層級較高的女巫就稱之為「祝女」。由於祝女統領該轄區內的所有祭祀活動，影響力與權力日漸成為世俗政權染指的原因。

直至琉球第二尚氏王朝時期，尚圓王妃宇喜也嘉不滿尚圓王的弟弟（尚宣威王）繼承王位，串通祝女在登基的宗教儀式中，假藉神意要求尚宣威王退位，把王位讓給宇喜也嘉的幼子，也就是後來的尚真王。

宇喜也嘉攝政期間，把祝女代表的宗教力量直接轉到國王之下，實現「祭教合一」制度，奠定琉球國王的神格化。

美國佔領時期

1945年4月1日，時值二次大戰期間，美軍在沖繩本島進行登陸作戰，佔領宜野灣的日本軍事設施（後來改建為普天間機場），至該年6月22日佔領沖繩群島。8月15日，日本宣布無條件投降，沖繩群島進入美國佔領時期。

1945年4月24日，正在進行沖繩戰役的美軍接獲總統小羅斯福逝世消息，降半旗哀悼｜Photo Credit: AP / 達志影像

交付聯合國託管

1951年日本與西方國家簽訂《舊金山和約》，同意將琉球群島交付聯合國託管。1952年4月1日，美國設置「琉球政府」。

Orion啤酒

二戰後，琉球群島進入美國統治時期，為了重建社會經濟，當地實業家具志堅宗精，使用名護地區的優質泉水，在1957年5月創立「沖繩啤酒株式會社」，並於1959年更名為「Orion啤酒」，逐漸成為沖繩銷量第一名的啤酒品牌。

沖繩返還協定