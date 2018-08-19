醫「生」是我們的天職：不管哪一科醫師都一定要會的「讀心術」

公共場合如果有人突然倒地，沒有呼吸心跳，極有可能是致命性心律不整。這時雖然沒有心電圖可以幫助我們判別，但是及時且有效的心肺復甦術（CPR），搭配自動體外心臟電擊去顫器（AED）的使用，有機會讓心律恢復正常，挽救生命。

7月TVBS看板人物是陳永儀教授。陳教授任教於中央大學認知神經科學研究所，學經歷豐富，除了大家所熟知是2016 TED xTaipei講者，鮮少人知道她還曾是紐約市執勤的救護技術員。

專訪中，陳教授提及有次搭機，機上廣播需要醫護人員，當她到需要受助乘客身旁時，也有一位醫師來幫忙。她請醫師先診視，醫師卻說：「妳是EMT耶，妳先好了。」陳教授不解，還是請醫師先診治，結果那位醫師小聲地說：「我……我是皮膚科醫師。」看完陳教授這個故事，不禁讓我想起了相似的一次經歷。

住院醫師時，我run到「亞洲第一強」的風濕免疫科（這不是號稱，是名符其實的第一強）接受兩個月的訓練。因為亞洲第一強，全台各地的病人每月包遊覽車來看門診、住院病人川流不息，當然，身為住院醫師的我們，新病人接不完，住院病歷也打不完。

有一天晚上，雖然沒值班，我還留在病房打病歷。抬頭一看，怎麼半夜一點了，皮膚科學長還出現在隔壁病房？

「學妹，幫我看一下這張EKG。」學長拿了一張心電圖，心急地說。「一個cellulitis（蜂窩性組織炎）的榮民伯伯說胸口悶，這是intern剛做的。」

「這……伯伯人還清楚嗎？」我的手在抖，聲音也在抖。（其實我想問的是：伯伯還有呼吸嗎？）

「嗯，他看起來好像有點喘。」

「VT（心室頻脈）！」顧不得跟學長解釋，我轉頭對護理師大叫。「推急救車，備電擊器、endo（氣管內管）！」

「今天是我最後一天值住院醫師班，怎麼會這樣？」即將升皮膚科總醫師的學長懊惱地說。「學妹，就拜託妳了！」

半夜，五雙急促的腳步和急救車嘰嘎地奔過走廊，伯伯呻吟著似乎想說些什麼，但是不聽話的心臟已經不容許他發出一點聲音，浸濕汗水的白髮貼著額頭。「血壓量不到！」

「同步電擊200焦耳！」、「Amiodaron 150mg IV drip！」一連串的指令，不假思索的，是我希望能讓伯伯繼續說他想說的話。

滴、滴、滴、滴......「恢復Sinus rhythm（竇性心律）了！」護理師大喊。

「血壓多少？再做一張complete EKG。」果然，心電圖中升高的ST段，顯示受傷的心臟正高舉著雙手呼救。

「Call值班心臟科醫師，聯絡CCU！」

等待的時間總是過得特別久。從第一張心電圖到推伯伯去急做心導管，不過才一個小時，卻像經歷了整個人生那樣漫長。

「學妹，謝謝妳。這應該是我當住院醫師以來最難熬的一個夜晚。」學長神情疲憊卻又放鬆地說。「X！居然發生在我最後一天值班。」

「學長，換個角度想，以後，你就是最會處理VT的皮膚科醫師。」

致命性心律不整──心室頻脈（VT）及心室纖維顫動（VF）

什麼是心律不整？

心臟是靠電路的傳導和刺激來引發收縮和舒張。傳導系統由心房的竇房結下達指令，啟動電氣脈衝，傳導至心室，引發心跳。心肌一收縮就會把血輸送到全身。這有點像皇帝下令增加稅收，命令就由宦官，傳到各州各郡縣，再傳到老百姓，大家只好乖乖把錢交出來，國家才能運作。

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但是當心律不整時，就像群雄割據，有可能宦官想竄位，有時縣府老爺想掌大權。如果每個人都想當皇帝，沒人願意繳稅時，這個國家就搖搖欲墜，瀕臨亡國，這就是致命的心律不整。

什麼是心室頻脈／心室纖維顫動？

心室頻脈是快速、不正常的心臟電氣生理活動－電氣啟動從心室各處（老百姓），而不是由正常的竇房結啟動（皇帝）。心室纖維顫動是心臟微微顫抖，沒有有效的肌肉收縮。

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為什麼心室頻脈／心室纖維顫動會致命？

心室纖維顫動，或顫動前的心室頻脈，因為沒有有效心臟肌肉收縮（沒有稅收），無法輸送血液（國家沒錢），人在數秒內就會失去意識，若一直持續便會死亡（亡國）。

醫護人員能做什麼？

治療心室纖維顫動造成猝死最有效的方式，就是儘快對心臟進行電擊（去除「心室纖維顫動」簡稱去顫），讓心臟回復跳動。前提是你要會看VT／VF，如果intern做好心電圖，沒有人看得懂，還要拍照傳line問心臟科醫師，或問google，當時間一分一秒的消逝，最後只能唱《Time to Say Goodbye》……

一般民眾能做什麼？

公共場合如果有人突然倒地，沒有呼吸心跳，極有可能是致命性心律不整。這時雖然沒有心電圖可以幫助我們判別（就算有，也沒有人看得懂好嗎？除非有認真看這篇XD），但是及時且有效的心肺復甦術（CPR），搭配自動體外心臟電擊去顫器（AED）的使用，有機會讓心律恢復正常，挽救生命。（見AED電擊原理—孫武練女兵篇）國外資料顯示，如果因心室頻脈及心室纖維顫動造成心跳停止，一分鐘內立刻電擊，心跳回復的成功率可以達到九成。

結語

當病人仍有微弱的心跳、一絲氣息尚存，我們都還有思考的時間；但若病人因致命性心律不整心跳停止時，不管哪一科醫師，都一定要會辨認心室頻脈和心室纖維顫動，並且毫不猶豫反射性的CPR+電擊。

身為醫生，救人是我們的使命，醫「生」就是我們的天職，能不能抓住一縷遊魂留在人間，就在這電光火石的一瞬間。

本文經急診女醫日記授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航