90秒讓你瞭解創新法規沙盒，實現你的創意點子

正在創業的你有超棒的創新點子，卻覺得困難重重、無法落實市場嗎？經濟部中小企業處以「創新法規沙盒」，協助新創團隊，在產品上市前，以三個階段驗證與落實創新想法。本篇以90秒動畫影音，說明創新法規沙盒如何協助臺灣創客落實創新，實現創意點子！

業者： 咦…這裡是哪裡？！

天神：年輕人～歡迎來到沙盒世界！你無法實現創新的苦悶，我、都、感、受、到、了，所以召喚你到這邊...

業者：真...真的嗎？！快告訴我怎麼做才能找到解決的方法！

天神：別急！打造這沙盒世界，就是為幫助創意遇到重重關卡、苦無對策的你呀！

天神：想實現你的創新點子，就讓我們開始一步步地通過這些考驗吧！

天神：沙盒世界中有「Sandbox團隊」，他們就是為了幫助像你這樣擁有超棒的創新點子卻苦無實現機會的人。

天神：現在就可以點擊右上角呼喚他們協助處理困難，他們也將陪伴你一起拜訪這三大關主喔！

天神：首先Sandbox團隊藉由會商了解創新營運模式，協助盤點可能涉及法規，並進一步評估後續會帶動的社會效益。

天神：Sandbox團隊在第一線協助業者與相關單位建立良好的溝通協調管道，形塑完善的實驗計畫（含執行範疇、風險、退場機制等）。

天神：政府機關、Sandbox團隊齊心協力共同推動實驗進行，並分享各實驗成果效益，做為後續法制整備參考，進而落實創新在你我生活中。

業者：哇，我終於都明白怎麼實現創新了！有創新點子的你，快一起來加入我們吧！