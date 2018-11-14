回收綠報報#46｜新南向再進擊！前進泰國，為臺灣資收產業搭橋梁

為了幫助國內資源回收業者開拓泰國市場，環保署透過亞洲生產力組織的「綠色卓越中心」國際合作平台，結合國內電子廢棄物處理的專家、資源回收業者組成「亞洲綠色生產力-泰國綠耕隊」，在今年10月，前往泰國進行技術及政策交流。

環保署透過亞洲生產力組織的綠色卓越中心國際合作平台，結合國內電子廢棄物處理的專家、資源回收業者組成「亞洲生產力組織綠色卓越中心-泰國綠耕隊」，於今年10月，實際走訪泰國政府機關、產業工、商會及回收處理業者，為臺灣國內資源回收業者搭橋樑。

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參訪團團長－環保署回收基管會許明華副執行秘書表示，透過此次參訪，實地瞭解泰國廢棄物處理與環保產業發展現況與需求，搭建臺灣電子廢棄物回收處理業者進一步至泰國洽談合作的渠道。

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這次與環境資源部環境品質推動處、污染管制局、工業工程部、3R基金會、泰國外商總會、工業總會等多個單位交流，除了分享臺灣資源回收經驗及電子廢棄物處理技術外，並分別瞭解泰國家戶及產業產生的電子廢棄物在當地的管理機制與推動情形、執照申請方式，以及3R運動的推廣方式，據以盤點當地廢棄物處理市場潛在的需求，以進一步規劃未來合作及投資設置相關處理廠的發展方式。

泰國環境部污染管制局局長表示，日前亦修訂電子廢棄物管理專法，現正進行相關審議程序，希望法令通過後，可以解決泰國電子廢棄物回收處理問題，同時也相當推崇臺灣資源回收成功經驗及高效率模式。

這次雙方交流，將臺灣資源回收經驗、環保產業技術發展情形，讓泰國政府及業界看見，成功建立臺、泰資源回收產業輸出新通道。

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