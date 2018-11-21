回收綠報報#47｜廢棄物處理業領導商-惠嘉電 貫徹資源再生精神

臺灣甲級廢棄物處理業領導廠商-惠嘉電，力求工廠機械設備創新，致力於電子廢棄物品的回收處理及資源化，希望持續為不同需求的客戶，提供專業系統設計、規劃及整合服務。

一批又一批，從全臺各地回收而來的廢棄物，進到工廠，透過層層嚴謹處理程序，回收再製，綠色能源與再生原料發展，已是全球趨勢，臺灣甲級廢棄物處理業領導廠商-惠嘉電，力求工廠機械設備創新，希望持續為不同需求的客戶，提供專業系統設計、規劃及整合服務。

圖／關鍵評論網

惠嘉電董事長 林雍偉表示：

「我們就是不斷在把這些物料，從消費者手中，或者從這個科技公司的手上，拿到這個物料的時候，我們講，其實對我們來講是資源物，我們把裡面不同的材質分開來，那其實裡面的材質就是，不外乎就是我講的銅、鐵、鋁，然後塑膠，最重要是在處理過程之中，我們把有毒、有害的物質控制下來，讓這些東西，不會因為隨意丟棄，或者是不當的處理，去污染這個環境。」

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幫助降低環境污染率，繁複回收製程序中，光冰箱處理設備，日輸出產能達1,000台，很難想像，這些廢棄回收物帶來的價值，平均來說，電冰箱拆解後，可以獲得鐵38.6公斤、塑膠9公斤、銅1.4公斤、鋁0.6公斤以及冷凍油0.4公斤，可以作為硬幣、鋁罐、塑膠盒等民生必需品。

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惠嘉電董事長 林雍偉表示：

「怎麼把這些東西，做到更高質化的這個目標，是我們一直在努力的，所以針對我們臺灣，我們自己本身這個基本功的部分，我們還是會一直不斷持續推進。」

1997年開始，惠嘉電就以務實態度，跨入環保產業，致力於電子廢棄物品的回收處理及資源化，積極建立循環經濟體系的同時，也貫徹「回收資源、資源再生」精神。

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