回收綠報報#50｜臺灣資收亮眼成就，赴法分享

臺灣的環保實力不僅國人有目共睹，更受到駐華代表矚目。此次特別邀請環保署回收基管會組團參加在法國里昂舉辦的「2018國際環保技術設備展（Pollutec）」，向國際展現我國深厚的環保實力，並與各國代表交流循環經濟經驗。

展現臺灣資源回收成果的「循環再生-回收基金20年特展」雖已落幕，但迴響還在發生！環保署獲邀參加2018國際環保技術設備40週年特展，與世界交流臺灣資源回收推動成果。

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到底臺灣的資源回收有多厲害？回收的寶特瓶製成的環保紗，被用於製作世足賽的球衣，揚名全世界！回收的廢液晶電視，也利用面板製成廢水處理系統，讓駐華代表驚豔不已。

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代表環保署遠赴法國的宋欣真副執行秘書更被安排在展覽開幕當天，進行專題演講，並於循環經濟高峰會與各國代表交流臺灣經驗。

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回收基管會透過全民參與的資源回收，創造出許多讓人驚喜的綠色奇蹟。希望全民通力合作，讓臺灣的資源回收持續在國際間發光發熱！

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