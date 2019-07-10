將臺灣資收推向國際，你不可不知的幕後人物

臺灣開始加強辦理資源回收，已經超過20個年頭囉！在政府與民眾共同努力之下，全民都有資源回收的習慣，一定要來介紹重要的幕後推手。

圖/關鍵評論網

1998年環保署為提升資源回收效率，成立資源回收管理基金管理會。回收基管會專職於回收基金的收支、保管及運用，縱向整合中央與地方資源，橫向結合政府與產官學研的力量，逐步強化民眾的參與感，全面推動資源回收政策與計畫。

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至於回收基金來源從哪來？又從哪裡去？基於延伸生產者責任制的精神，由責任業者負擔回收清除處理責任，而販賣業者則應協助逆向回收。

責任業者按照當期營業量，依核定費率向資源回收管理基金管理會繳納的回收清除處理費。基管會再負責把回收基金，補貼給回收處理業者及補助相關回收獎勵。

資源回收管理基金每年約有高達新臺幣50億元的收入，在立法院監督進行收支預算的編列及執行，責任業者繳交的回收清除處理費分為「信託基金」及「非營業基金」。

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為活絡資源回收市場，其中至少70%會撥入信託基金，主要用於回收商及處理廠的補貼；非營業基金則運用在補助獎勵回收清除處理系統、回收宣導、責任業者繳費查核、回收處理業者稽核認證及資源回收處理技術與管理制度的研究發展等。

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透過回收基金，建立有效回收制度，促使業者將環境成本內部化，並挹注經費促進回收體系的運作，循環永續以有效達到資收減廢、避免流布環境，讓資源回收從深耕到生根。