SPONSORED2019/07/24, 環境 回收綠報報 R-Paper
綠色之旅：從廢寶特瓶變成衣服
我們想讓你知道的是
臺灣發展將回收的廢棄物永續再生的價值，更將廢寶特瓶變成人人搶手，甚至可抽絲剝繭再生製造成環保紗的布料，將廢寶特瓶回收之後應用在各種不同的產品上。
店員：R婆還不回家休息，這些丟掉的廢寶特瓶，你要拿去幹嘛？
R婆：這些可有用了！我們把廢寶特瓶回收後，除了可以賺點小錢之外，還可以做成衣服呢！
店員：做成衣服？
R婆：這些廢寶特瓶回收送到回收處理廠之後，分色分類後將塑膠粉之後變成塑膠碎片→塑膠碎片經過磁選和比重分選→經過分解、加工等過程→融化的塑膠粒透過機器後就變成可再利用的再生環保紗囉!除外，亦可製成很多東西，像是再生環保瓶、再生包裝材應用，成為再生商品的原料。
R婆：製作環保紗的每個環節都很重要，若是前段回收分類及潔淨度沒做好，不純物沒有去除乾淨，將影響抽絲的品質，進而影響面料段的染色品質。
R婆：這些再生環保紗就可以變成為製作衣服的再生原材料。而利用這些再生環保紗製成的衣服會有RPET的標籤哦！
R婆：很多知名品牌也已經開始使用臺灣的環保紗製成衣服，除了讓消費者重視環保與再生問題，也達到永續經營的目標！
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