【90秒動畫看政策】酒駕與惡的距離 現實中只有一毫米

一場酒駕車禍造成母女兩人天人永隔的悲劇。存活下來的母親陷入內心交戰的沈重思緒中無法自拔。對於心愛的女兒的離世無法釋懷，總責怪著是自己沒有保護好孩子的安全，但另一方面卻也怨恨著累犯的酒駕肇事者，為何總是明知故犯，因事故而使人致死....

酒駕新制108年7月1日上路，酒駕零容忍。明知故犯者罪加一等，同車連坐共罰！

：「你醉了，不要開車啦！」

：「不會這麼衰、又遇到酒駕被臨檢啦」

：「也是啦...」

：「媽媽，爸爸會喜歡這生日蛋糕吧！」

：「當然囉～寶貝女兒買什麼，爸爸都開心。」

酒駕不開車，勿讓自己的「僥倖心態」成為別人心中無法抹滅的遺憾

：「沒想到我的生日，變成是女兒的忌日...」

：「對不起...這一切都是我的錯，是我沒好好的保護孩子。」

：「女兒竟然死於酒駕事件，老天爺啊。」

：「可恨啊！為何死的不是肇事者。一再的喝酒開車，難道沒有辦法阻止嗎...明明可以避免，為何還是發生了...」

時間無法倒轉，別讓你的「僥倖心態」成為別人心中無法抹滅的遺憾，甚至是難以逃離的嚴重罰則。

7月1日酒駕新制上路，面對屢犯酒駕肇事者，要加重處罰。

：「從7月1日起，酒駕新制上路，面對這些屢犯酒駕肇事者要加重處分及罰鍰。只要酒精濃度超過0.25毫克，相當於1口啤酒的濃度，立刻會遭受處罰。讓酒駕累犯們罰到不要不要的。 而同車乘客，若沒有阻止酒駕者開車，在新制上路後，也算肇事責任，需被罰款。

：「不僅如此，你喝的這一滴酒，還讓你有刑罰處分酒駕是個嚴重的行為，千萬不要以身試法，否則會讓你人財兩失，並為人生點上不可抹滅的污點。」

108年酒駕新制重點

酒駕初犯–機車最高罰9萬元、汽車最高罰12萬元。 再犯加重–5年內2次違規，第2次運具為機車罰9萬元，汽車罰12萬元。3次以上按前次處罰金額每次再加9萬元。 拒檢（測）–罰18萬元，5年內2次以上每次累加18萬元。 同車連坐–呼氣酒精濃度達0.25mg/1。同車年滿18歲乘客最重罰3,000元。（年滿70歲，心智障礙或汽車運輸業之乘客，可免罰） 慢車酒駕–最重罰1,200元，拒檢罰2,400元（慢車包括：腳踏自行車、電動輔助自行車、電動自行車、三輪以上慢車） 酒精鎖–109年3月起，酒駕遭吊銷駕照者，於重新考領駕照前需先完成酒駕防制教育或酒癮治療，重新領照後一定期間要駕駛裝有酒精鎖的車輛。

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