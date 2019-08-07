世界首創再生塑膠壓嘴 集泉塑膠成為綠色新模範

造型簡單俐落，精美的容器壓嘴，很難想像，這是用不要的回收塑料，再製而成的洗髮精再生壓嘴，是臺灣「集泉塑膠工業股份有限公司」，和大豐環保科技以及O'right歐萊德等品牌合作，共同研發的100%可回收再生壓嘴。

圖/關鍵評論網

集泉塑膠董事長 詹景忠表示：「當初歐萊德葛董提到這個議題的時候，我們大家就覺得說，身為這個地球的一份子，我們應該來盡一份力，來生產這個全回收的塑膠壓嘴。」

圖/關鍵評論網

100%可回收塑膠產品製程，由大豐環保提供廢塑料，再經由集泉塑膠，透過射出機及組立機製作出成品，最後交給美妝品牌「歐萊德」

圖/關鍵評論網

集泉塑膠董事長 詹景忠表示：「因為我們一天大概可以有，生產12萬支到15萬支的壓頭，所以這個過程，我們是一個，等於是一個量體滿大的，所以我們就只能照AQL（合格品質水準）的標準抽檢，確保產品無虞。」

成立於1991年的集泉塑膠，長期以來，致力於開發符合環保法規的高品質無毒包材，得過獎項包括國家磐石獎、臺中市金手獎以及經濟部小巨人獎，也是全球第一個，將再生塑膠應用在塑膠壓嘴上面的廠商，目前企業產品有三大類別，第一為清潔保養類包材、第二是食品安全包材，第三則是生技醫藥包材。

圖/關鍵評論網

集泉塑膠董事長 詹景忠表示：「我們期許自己說，我們既然是製造業，我們也希望，我們成為一個循環的製造者，然後來降低對這個環境的衝擊。」

將製造業對環境衝擊降到最低，集泉將自己納入循環經濟的一部分，就算研發過程中幾經挫折仍不放棄，秉持「集力湧泉、勇往直前」精神，繼續朝無毒、乾淨、節能以及永續理念邁進。