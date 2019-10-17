廢玻璃容器的再生之旅

Ｄr.R：「玻璃」具有可以完全再生及再利用的特性，我們生活中常見回收再利用的廢玻璃來源從平板玻璃、汽車玻璃、燈泡燈管、映像管及容器玻璃等，今天的環保小教室要來介紹生活中我們比較常回收的「玻璃容器」！

圖/關鍵評論網

眼鏡妹：之前有說要把「廢玻璃容器」拿給清潔隊或丟到資源回收桶內進行回收；那回收的廢玻璃容器去哪了咧？

Dr.R：回收的廢玻璃容器會先經過人工初步分類、分色及去除雜質等程序後，在進入機械破碎、篩分，之後經過研磨、及熔燒等程序後可以變成水泥建材、玻璃瓶、以及玻璃磚的再利用原料唷！

圖/關鍵評論網

眼鏡妹：哇～幾乎是百分之百回收再利用耶！

Dr.R：沒錯，玻璃與天然砂石的性質相當接近，除了晶瑩剔透，轉化成亮彩琉璃、高藝術創作的玻璃製品之外，相信妳在生活中也常常看到唷！

圖/關鍵評論網

眼鏡妹：生活中？有什麼啊？

Dr.R：這些「回收廢玻璃容器再生料」，可以加入在磁磚、地面、壁面建材、鋪設人行道、瀝青鋪路等介質內，除了再生成這些Bling Bling的地磚，目前最新技術還發明出兼具隔音抗噪又同時非常輕巧的節能磚唷！

圖/關鍵評論網

眼鏡妹：哇賽～真的是太厲害了！

Dr.R：好的，今天的回收小教室就介紹到這裡啦！我們下集再見～